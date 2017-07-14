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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
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Почему самарцев принимают за бандерлогов?

Почему самарцев принимают за бандерлогов?

Блогер 63.ru c негодованием отреагировала на новость, что в Самаре устроят шоу гадалок. "Несмотря на свою любовь к мистическим книгам и фильмам, я категорически отрицательно отношусь к идиотизмам в виде "шоу экстрасенсов", битвам гадалок и другой подобной ерунде. Зачем 
14 июля 2017, 06:34
Забытый на самарском аэродроме «Чебурашка» превратится в арт-объект

Забытый на самарском аэродроме «Чебурашка» превратится в арт-объект

Блогер Юрий Прокофьев рассказал про редкий военно-транспортный самолет "Ан-72", который стоит на "вечной" стоянке в самарской Смышляевке на территории бывшего Конструкторского бюро автоматических систем. "Этот самолет в народе получил два названия: "Аннушка" и "Чебурашка". И если с "Аннушкой" более-менее ясно, 
14 июля 2017, 11:05
Самарцев завалило упавшими деревьями

Самарцев завалило упавшими деревьями

Блогер Игорь Кондратьев опубликовал коллективную просьбу от жильцов дома № 38 по улице Советской. "Вечером 5 июля после сильного ветра свалилась огромная ветка и просто чудом не разбила окно. Затем, 6 июля, во дворе рухнуло огромное старое дерево. Его чуть-чуть 
14 июля 2017, 10:58
В блогах: Тольятти превращают в Припять

В блогах: Тольятти превращают в Припять

В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что на бульваре Космонавтов в 15 квартале Автограда сильно зарос травой мемориал ликвидаторам Чернобыльской катастрофы, здесь также не горят фонари. "Почему никто не занимается благоустройством данной территории? Неужели спустя 30 лет мы уже 
12 июля 2017, 09:05
Ищут взрывчатку и ловят злодеев: фото из самарского кинологического центра

Ищут взрывчатку и ловят злодеев: фото из самарского кинологического центра

Блогер Наталья Жалнина делится впечатлениями от посещения вместе с детьми-воспитанниками центра "Ровесник" самарского кинологического центра областного главка полиции. Он один из крупнейших в стране. Здесь живут около трёхсот собак - экспертов-нюхачей, охранников, конвоиров, помощников человека. "Главными экскурсоводами по ЦКС 
22 июня 2017, 06:37
Ученые из Якутии и Южной Кореи клонировали охотничью лайку

Ученые из Якутии и Южной Кореи клонировали охотничью лайку

Исследователи из Южной Кореи передали якутским коллегам двух щенков якутской лайки, которые были клонированы. На протяжении почти десяти лет клуб любителей охотничьих собак «Байанай» ведет работу по возрождению аборигенной породы лаек. Как считалось, этот вид фактически полностью вымер в 1950-е 

14 июня 2017, 11:25
Четвероногие самураи: Японцы создали доспехи для домашних животных

Четвероногие самураи: Японцы создали доспехи для домашних животных

Миниатюрные самурайские доспехи для домашних питомцев разработали специалисты японской компании Samurai Age. Как говорят дизайнеры, животные в таком облачении будут всегда защищены, а кроме того, эти атрибуты поддержат в собаках и котах дух воина.
Специализированная одежда для четвероногих производится для 

14 июня 2017, 08:19
Самарцев обеспечат бесплатными пакетами для уборки собачьих экскрементов

Самарцев обеспечат бесплатными пакетами для уборки собачьих экскрементов

В Самаре появились специальные аппараты с бесплатными пакетами для уборки собачьих экскрементов.  Пока есть только четыре таких ящика, они установлены в Ленинском районе – на Никитинской площади, а также на улицах Клинической и Садовой. Инициатива поступила от местной молодежи. Для реализации 
9 июня 2017, 07:00
В Сызрани спасли котенка, плавающего на пенопласте в затопленном подвале

В Сызрани спасли котенка, плавающего на пенопласте в затопленном подвале

Спасатели Сызрани выручили из беды котенка, который из последних сил держался на куске пенопласта в затопленном подвале многоквартирного дома.
 
Как пишет КТВ ЛУЧ, инцидент случился 17 мая днем в доме № 16 на улице Володарского. За помощью в 
19 мая 2017, 07:22
Тольяттинский трансвестит «Мальвина» нарядил кошку в платье и мучил «танцем»

Тольяттинский трансвестит «Мальвина» нарядил кошку в платье и мучил «танцем»

Возмутительное видео выложил в соцсети «ВКонтакте» некий житель Тольятти, называющий себя Юля Ильина. Мужчина показал танец в лесу с котом. На ролике видно, как молодой человек, переодевшись в Мальвину, нарядил животное в розовое платье и связал ему лапы. После этого 

4 мая 2017, 04:34
В Самаре женщина бросила кошку под машину – новые подробности

В Самаре женщина бросила кошку под машину – новые подробности

Появились подробности по делу о жестоком обращении с животным, в котором обвиняют сотрудницу кинологической службы.

Напомним, по версии следствия, 6 октября прошлого года подозреваемая на улице Олимпийской в Самаре из хулиганских побуждений, в присутствии детей, бросила под колеса 
13 февраля 2017, 05:01
В Самаре женщина-кинолог бросила под машину беременную кошку

В Самаре женщина-кинолог бросила под машину беременную кошку

Самарские следователи возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Преступление было совершено осенью 2016 года в Кировском районе Самары. Подозреваемая – сотрудница кинологической службы.  По версии следствия, 6 октября женщина из хулиганских побуждений бросила под колеса машины беременную 

13 февраля 2017, 12:43
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