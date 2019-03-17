В Самаре снова погибают туи. На этот раз осыпающиеся деревья самарцы обнаружили на набережной реки Волга. «Жалко туи в сугробах на набережной, осыпаются, не защищены», - написал в Твиттере один из жителей Самары.
На ситуацию уже отреагировали мобильная приемная губернатора, мэрия Самары, депутаты Госдумы. В МУП «Самарская набережная» пообещали «проработать» вопрос.
Самарцы возмущены нарушением правил складирования снега. Очевидно, что туи завалило при уборке. «Самое обидное, что обычные жители, не специалисты, понимают, что так быть не должно. А профессионалы своего дела из-за дня в день творят свою дичь, пока шумиха не поднимется, снизойдут до народа со своим проверим, уточним», - негодуют горожане.
Напомним, в прошлом году горожане обнаружили, что никто не ухаживает за туями, которые высадили на Московском шоссе к ЧМ-2018. В итоге они завяли. Сейчас Минтранс судится с подрядчиком.Как уже сообщала ТЕРРА
, осенью прошлого года Минтранс Самарской области заявил о намерении обратиться в суд с иском к подрядчику, который занимался реконструкцией Московского шоссе. Вдоль него, в рамках подготовки города к ЧМ-2018, было высажено почти 3800 туй и можжевельников. Однако весной 2018-го из-за активного солнца и отсутствия полива почти все растения засохли. Только некоторые из них заменили силами подрядчика.
Множество туй до настоящего времени остаётся в удручающем виде и постоянно раздражает горожан в социальных сетях. Из-за туй свои порции неслабой критики получили представители почти всех ветвей местных властей. Ряд депутатов заявляли, что к ужасным для растений последствиям привело «полное разгильдяйство» как заказчика, так и подрядчика. Про деревья попросту «забыли» - «посадили, да и Бог с ними, зачем их поливать? Скажите еще! Ага, "щаз"…»
«В связи с гибелью части деревьев хвойных пород министерство проводит осенний осмотр и готовит иск к подрядной организации на устранение недостатков», - сообщало тогда ведомство.