«Полное разгильдяйство»: Самарский Минтранс начинает судиться за засохшие туи Минтранс Самарской области собирается обратиться в суд с иском к подрядчику, который занимался реконструкцией Московского шоссе. Вдоль него, в рамках подготовки города к ЧМ-2018, было высажено почти 3800 туй и можжевельников. Однако весной 2018-го из-за активного солнца и отсутствия полива …