Сегодня такое решение принял суд Комсомольского района Тольятти. По версии следствия, 29-летний Леонид Мухамедсадыков гулял по дачному массиву «Наука». Он встретил пенсионерку, которая шла к своему участку, и избил ее садовой гипсовой скульптурой. Удары наносил по голове и туловищу. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте. Потом молодой человек перепрыгнул через забор на соседнем участке. Там он ударил другую пенсионерку мотыгой по голове. Пострадавшая потеряла сознание, а злоумышленник убежал с места ЧП. Во время расследования преступления выяснилось, что фигурант дела стоит на учете в психбольнице. Врачи, проводившие психиатрическую экспертизу, пришли к заключению: Мухамедсадыковне осознает свои действия и их возможные последствия. Поэтому суд принял решение о применении принудительных мер медицинского характера. Обвиняемому предстоит лечиться в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.
|
В Самаре судят обвиняемых в организации сети сбыта героина
|
20 февраля 2017, 07:37
|
В блогах: в Тольятти горожан при поиске работы обманывают мошенники
В другой группе "ВК" - "Происшествия Тольятти" - предупреждают, что в Автограде в последнее время активизировались мошенники, обманывающие горожан при поиске работы. Преступники предлагают трудоустроиться якобы диспетчером на телефоне или комплектовщиком. Приехавших на собеседование граждан сначала просят заполнить анкету, …
|
17 февраля 2017, 08:15
|
Самара – самый дорожающий город России
Самара и Тольятти вошли в тройку наиболее дорожающих городов России, говорится в совместном исследовании РБК и Авито. Специалисты выяснили, насколько изменилась стоимость непродовольственных товаров и услуг для жителей 26 крупнейших мегаполисов страны в третьем квартале 2016 года. Проанализированы миллионы объявлений более, …
|
17 февраля 2017, 03:50
|
В Самаре пенсионерку убили из-за 300 тысяч рублей
|
16 февраля 2017, 12:04
|
УФАС возбудило административное дело в отношении компании СМТ
Новый виток в скандале с участием компании «Современные медицинские технологии». Управление Федеральной Антимонопольной службы по Самарской области возбудило в отношении нее административное дело. Фирму уличают в заключении противоречащего антимонопольному законодательству соглашения. Санкция предусматривает крупный штраф и дисквалификацию руководителя на срок …
|
15 февраля 2017, 03:34
|
Бывшего советника губернатора Ульяновской области приговорили к исправительным работам
Первоначально бывшего советника губернатора Ульяновской области Сергея Фанина обвиняли в покушении на мошенничество. Якобы он получил 10 миллионов рублей от совладельца компании "СКМ" за помощь в приемке и оплате ремонта дорог по муниципальному контракту в Ульяновске. Позже силовики выяснили: Фанину …
|
14 февраля 2017, 07:33
|
В Тольятти составили портрет будущего главы города
|
14 февраля 2017, 04:58
|
В Тольятти перевернулась фура с запчастями, есть видео
В социальной сети появилось видео ДТП с фурой, которой произошло в Тольятти в понедельник, 13 февраля. По сообщению очевидца, большегруз с запчастями, двигавшийся в направлении Автозаводского района, перевернулся на пересечении улицы Новозаводской и Обводного шоссе. По предварительной информации, авария произошла …
|
14 февраля 2017, 02:34
|
В Самаре в психбольницу отправили подростка, убившего своего отца
|
13 октября 2016, 10:09
|
В Самаре пациент психиатрической больницы избил санитара
В одно из медучреждений Самары госпитализирован санитар психиатрической больницы на ул. Нагорной. У пострадавшего – сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма, сообщает портал «Волга-Ньюс».
По данным источника в правоохранительных органах, на 56-летнего мужчину напал пациент. Инцидент произошел …
|
26 ноября 2014, 05:20
|
Крик о помощи: зачем самарскую пенсионерку удерживают в психбольнице?
В телерадиокомпанию "ТЕРРА" обратился 68-летний Александр Волков из Куйбышевского района города. Мужчина рассказал, что его 73-летнюю гражданскую супругу Тамару якобы без оснований удерживают в психиатрической больнице. Он связал действия врачей и сотрудников Управления опеки и попечительства с намерением заполучить однокомнатную квартиру …
|
27 августа 2013, 10:43