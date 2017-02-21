В Самаре судят обвиняемых в организации сети сбыта героина Сегодня в суде Советского района Самары стартовало рассмотрение уголовного дела по организации сети сбыта героина. Речь идет о так называемой банде "Виталика-спортсмена". По версии следствия, ее участники за 1,5 года заработали на продаже наркотика свыше 278 миллионов рублей. На скамье …