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В Тольятти составили портрет будущего главы города. Как сообщает гордума, кандидат на этот пост должен иметь в обязательном порядке высшее образование в области юриспруденции, экономики, финансов или управления; опыт работы не менее 5 лет на руководящих должностях в органах госвласти, 

14 февраля 2017, 04:58
В Тольятти перевернулась фура с запчастями, есть видео

В Тольятти перевернулась фура с запчастями, есть видео

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В Самаре пациент психиатрической больницы избил санитара

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Крик о помощи: зачем самарскую пенсионерку удерживают в психбольнице?

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27 августа 2013, 10:43
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