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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Под Тольятти в массовом ДТП погиб человек, есть фото

Под Тольятти в массовом ДТП погиб человек, есть фото

В четверг, 23 марта, на Жигулевском спуске под Тольятти произошло массовое ДТП. Вечером на трассе М-5 столкнулись три автомобиля. Есть погибший.

По словам очевидцев, загруженный тремя тоннами картошки «ЗИЛ» вылетел на встречку, смял две легковушки и перевернулся, после чего 
24 марта 2017, 10:09
В блогах: про беспредел на трассе М-5 под Тольятти

В блогах: про беспредел на трассе М-5 под Тольятти

В группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" интересуются, куда и к кому нужно обратиться, чтобы отрегулировали движение на М-5 в районе Жигулевского моря? "Там сейчас творится настоящий беспредел! Жители Шлюзового, Федоровки и Жигулевска остались один на один с проблемой. В 
24 марта 2017, 06:14
В Самаре задержаны похитители, требовавшие в качестве выкупа 14 миллионов рублей

В Самаре задержаны похитители, требовавшие в качестве выкупа 14 миллионов рублей

Похищение произошло в Самаре в кафе "Золотое кольцо". 51-летнего мужчину увезли из развлекательного заведения трое неизвестных. Прятали в жилом доме в Красноярском районе и требовали с родных выкуп в размере 14 миллионов рублей.  После выплаты 6, 5 миллионов рублей потерпевшего 

23 марта 2017, 11:14
Появилось фото нового универсала Lada Vesta на тестах в Тольятти

Появилось фото нового универсала Lada Vesta на тестах в Тольятти

В Тольятти на улице сняли закомуфлированный универсал Lada Vesta. Фото появилось в социальной сети. Машина обклеена ярко-зеленой пленкой. Автолюбители отмечают, что снимки модели появлялись и ранее, но модель была скрыта тщательнее. А на новом фото впервые можно рассмотреть передние фары 

23 марта 2017, 04:06
Жительницу Тольятти оштрафовали за мат в Viber

Жительницу Тольятти оштрафовали за мат в Viber

В Тольятти местной жительнице назначили наказание за нецензурную брань в мобильном приложении Viber. Инцидент произошел 31 января 2017 года. Женщина оставила сообщение в группе родительского комитета школы, в которой учится ее ребенок. Оно было адресовано руководителю комитета и создателю группы. 

23 марта 2017, 03:41
Тольяттинец из-за ревности порезал соперника ножом

Тольяттинец из-за ревности порезал соперника ножом

Как передает ГУ МВД по Самарской области, на днях в больницу Автограда доставили местного 24-летнего жителя. Медики диагностировали у него ножевое ранение грудной клетки.  

Как установили полицейские, преступление произошло возле одного из домов по улице Голосова.
 
Вскоре в этом деле 

25 февраля 2017, 02:19
Тольяттинца в кафе избил житель села Тимофеевка

Тольяттинца в кафе избил житель села Тимофеевка

30-летний сельчанин избивал 24-летнего горожанина руками и ногами.
23 февраля 2017, 10:36
Ответственность за семейные побои отменят

Ответственность за семейные побои отменят

В России отменяют статью уголовного кодекса за насилие в семье. Соответствующий законопроект принят депутатами Госдумы в трех чтениях. По статистике, значительная часть дел, возбужденных по этой статье, действующей меньше года, прекращается за примирением сторон. Тем не менее, насилие в семье 
31 января 2017, 10:38
В Тольятти молодого парня ударили ножом около кафе

В Тольятти молодого парня ударили ножом около кафе

Вчера, 5 января, около 1 часа ночи возле одного из кафе по улице Мира в Тольятти потребовалась помощь 24-летнему молодому человеку, пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры города.
 
По предварительной информации, парень получил ножевое ранение при неустановленных 

6 января 2017, 02:40
В Самаре безработный рецидивист ударил ножом жену

В Самаре безработный рецидивист ударил ножом жену

Ночью 3 января в полицию Самары позвонили медики одной из городских больниц и сообщили, что к ним с ножевым ранением поступила 39-летняя женщина.

По предварительным данным сотрудников полиции, происшествие произошло в квартире дома на Мориса Тореза. Выяснилось, что супруги повздорили. В 

4 января 2017, 08:57
До 2 лет лишения свободы: В Самаре зять ударил тещу

До 2 лет лишения свободы: В Самаре зять ударил тещу

В полицию Самары обратилась за помощью местная 84-летняя жительница. Бабушка пожаловалась, что ее ударил муж ее родной дочери, передает ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские выяснили, что в квартире одного из домов по улице Ташкентской между пенсионеркой и ее 53-летним родственник 

3 декабря 2016, 04:57
В Самаре прошла акция протеста против так называемого

В Самаре прошла акция протеста против так называемого "закона о шлепках"

Жители Самары собрались на улице Ленинградской, чтобы выразить свой протест новым поправкам в статью о побоях Уголовного кодекса. Речь идет об изменениях, согласно которым если кто-то избил своих родителей, детей, супруга, братьев, сестер или других родственников, ему грозит лишение свободы. 

24 октября 2016, 06:24
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