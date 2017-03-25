В полицию Автограда поступило сообщение от жильцов одного из домов по улице 40 лет Победы о том, что из квартиры соседей слышны крики о помощи. Полицейские выяснили, что в данной квартире проживает семейная пара. В ходе ссоры 41-летний муж схватил сковородку и начал бить ей 37-летнюю жену по голове. В результате она получила закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Потерпевшая была госпитализирована в одну из горбольниц, подозреваемого задержали.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. По данным правоохранителей, мужчина в прошлом не судим и в сейчас нигде не работает. Следствие продолжается.
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