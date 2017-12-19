Компания РЖД на новогодние праздники запустит 610 дополнительных поездов - это на 8,5 процентов больше, чем в прошлом году. Однако не исключено, что на ряде направлений билет в плацкартный вагон купить будет сложно. Федеральная пассажирская компания использовала почти все допустимые инфраструктурные ресурсы. По данным сервисов продаж, на 29 и 30 декабря закончились плацкартные билеты в восемь городов - Саратов, Самару, Киров, Казань, Пермь, Волгоград, Ростов-на-Дону и Ульяновск. Стоимость билета в купе поезда Москва - Самара начинается от 2100 рублей. Всего в праздники РЖД планирует перевезти около 4 миллионов пассажиров, что на 5 процентов превышает показатели 2016 года.
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Регистрация болельщиков ЧМ-2018 на спецпоезда открыта с 18 декабря
В понедельник, 18 декабря, открылась регистрация на специальные поезда для болельщиков ЧМ-2018.
«Для получения права на бесплатный проезд в специальных дополнительных поездах болельщикам необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика - персонифицированную карту зрителя Fan ID. …
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18 декабря 2017, 08:09
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В Самаре женщина поскользнулась и погибла под грузовым поездом
В воскресенье, 10 декабря, на железной дороге в Самаре погибла женщина. Пешехода сбил грузовой поезд. Трагедия случилась около 16:30 на 1106 километре Куйбышевской железной дороги между станциями «Киркомбинат» и «Стахановская». По предварительным данным женщина поскользнулась и не успела отползти от …
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11 декабря 2017, 12:32
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Самара: умер мужчина, зажатый между электричкой и платформой
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27 ноября 2017, 12:44
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4-месячный ребенок пострадал в результате экстренного торможения поезда «Самара-Москва»
Вчера, 25 ноября, поздно вечером в Самарской области случилось ЧП на железной дороге. Машинист применил экстренное торможение поезда в районе ЖД-станции Безенчук, передает 63.ru со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.
«Состав следовал по маршруту Самара-Москва. По предварительной информации, …
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26 ноября 2017, 02:07
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За спекуляции билетами на ЧМ-2018 введут штраф до 1 млн рублей
Правительство России предложило штрафовать на сумму до 1 миллиона рублей спекулянтов билетами на матчи ЧМ-2018. Соответствующий проект поправки в административный кодекс опубликован на сайте кабмина. Радикальная мера «позволит выполнить обязательства России перед FIFA в части запрета на незаконную реализацию входных …
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15 ноября 2017, 02:08
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Немцы создали поезд будущего с качалкой и видеоиграми
Инженеры из Германии разработали концепт поезда будущего с тренажерным залом и видеоиграми. Таким путем они хотят представить альтернативу беспилотным авто, рассказывает Engadget.
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14 ноября 2017, 05:42
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ФАС: Цены на билеты в плацкарт должны стать ниже на 10%
Эксперты Федеральной антимонопольной службы выступили с инициативой снизить цены на железнодорожные билеты на 10%. Об этом журналистам поведал замруководителя ФАС Александр Редько.
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1 ноября 2017, 10:06
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Машинисты отдыхают: Первый в мире поезд-беспилотник совершил перевозку в Австралии
Представители австралийской горнодобывающей корпорации Rio Tinto объявили, что принадлежащий ей грузовой состав осуществил первую перевозку в полностью автономном режиме. В компании говорят, что эксплуатируют поезда в автономном режиме с января этого года, однако на них всегда для подстраховки были машинисты.
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4 октября 2017, 03:10
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Между Пекином и Шанхаем запустили самые быстрые в мире поезда
В Китае суперскоростной поезд Fuxing введен в эксплуатацию на участке Пекин-Шанхай. Об этом информируют мировые агентства со ссылкой на издание «Жэньминь жибао».
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21 сентября 2017, 09:34
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Маркетологи Казахстана в ударе этим летом
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7 августа 2017, 05:14
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В Индии начал курсировать пассажирский поезд на солнечных батареях
Как сообщает портал индийской государственной железнодорожной компании, в Дели запустили работающий на солнечных батареях электропоезд. Услугами данной железнодорожной корпорации в сутки пользуются свыше 13 миллионов пассажиров.
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20 июля 2017, 02:19
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Срок предпродажи билетов на поезда дальнего следования увеличится вдвое
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5 июля 2017, 10:12