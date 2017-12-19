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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Регистрация болельщиков ЧМ-2018 на спецпоезда открыта с 18 декабря

Регистрация болельщиков ЧМ-2018 на спецпоезда открыта с 18 декабря

В понедельник, 18 декабря, открылась регистрация на специальные поезда для болельщиков ЧМ-2018.

«Для получения права на бесплатный проезд в специальных дополнительных поездах болельщикам необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика - персонифицированную карту зрителя Fan ID. 
18 декабря 2017, 08:09
В Самаре женщина поскользнулась и погибла под грузовым поездом

В Самаре женщина поскользнулась и погибла под грузовым поездом

В воскресенье, 10 декабря, на железной дороге в Самаре погибла женщина. Пешехода сбил грузовой поезд. Трагедия случилась около 16:30 на 1106 километре Куйбышевской железной дороги между станциями «Киркомбинат» и «Стахановская». По предварительным данным женщина поскользнулась и не успела отползти от 

11 декабря 2017, 12:32
Самара: умер мужчина, зажатый между электричкой и платформой

Самара: умер мужчина, зажатый между электричкой и платформой

В Самаре в воскресенье, 26 ноября, произошла трагедия на железной дороге. Мужчину насмерть зажало между электричкой и платформой. По словам очевидцев, какое-то время зажатый оставался жив, но когда прибыли медики, он уже умер.

Инцидент произошел на станции «Пятилетка» примерно в 21:30, 

27 ноября 2017, 12:44
4-месячный ребенок пострадал в результате экстренного торможения поезда «Самара-Москва»

4-месячный ребенок пострадал в результате экстренного торможения поезда «Самара-Москва»

Вчера, 25 ноября, поздно вечером в Самарской области случилось ЧП на железной дороге. Машинист применил экстренное торможение поезда в районе ЖД-станции Безенчук, передает 63.ru со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.

«Состав следовал по маршруту Самара-Москва. По предварительной информации, 
26 ноября 2017, 02:07
За спекуляции билетами на ЧМ-2018 введут штраф до 1 млн рублей

За спекуляции билетами на ЧМ-2018 введут штраф до 1 млн рублей

Правительство России предложило штрафовать на сумму до 1 миллиона рублей спекулянтов билетами на матчи ЧМ-2018. Соответствующий проект поправки в административный кодекс опубликован на сайте кабмина. Радикальная мера «позволит выполнить обязательства России перед FIFA в части запрета на незаконную реализацию входных 

15 ноября 2017, 02:08
Немцы создали поезд будущего с качалкой и видеоиграми

Немцы создали поезд будущего с качалкой и видеоиграми

Инженеры из Германии разработали концепт поезда будущего с тренажерным залом и видеоиграми. Таким путем они хотят представить альтернативу беспилотным авто, рассказывает Engadget.
В двухэтажных вагонах поезда, который именуется Idea Train, будут тренажеры и беговые дорожки, а также оборудуют пространство для 

14 ноября 2017, 05:42
ФАС: Цены на билеты в плацкарт должны стать ниже на 10%

ФАС: Цены на билеты в плацкарт должны стать ниже на 10%

Эксперты Федеральной антимонопольной службы выступили с инициативой снизить цены на железнодорожные билеты на 10%. Об этом журналистам поведал замруководителя ФАС Александр Редько.
По его словам, поднимать стоимость билетов в плацкартные и общие вагоны, отталкиваясь исключительно от увеличения зарплат населения, - 

1 ноября 2017, 10:06
Машинисты отдыхают: Первый в мире поезд-беспилотник совершил перевозку в Австралии

Машинисты отдыхают: Первый в мире поезд-беспилотник совершил перевозку в Австралии

Представители австралийской горнодобывающей корпорации Rio Tinto объявили, что принадлежащий ей грузовой состав осуществил первую перевозку в полностью автономном режиме. В компании говорят, что эксплуатируют поезда в автономном режиме с января этого года, однако на них всегда для подстраховки были машинисты.

4 октября 2017, 03:10
Между Пекином и Шанхаем запустили самые быстрые в мире поезда

Между Пекином и Шанхаем запустили самые быстрые в мире поезда

В Китае суперскоростной поезд Fuxing введен в эксплуатацию на участке Пекин-Шанхай. Об этом информируют мировые агентства со ссылкой на издание «Жэньминь жибао».
Fuxing перемещается со скоростью 350 км/ч. Впервые эти уникальные поезда были представлены летом этого года. На презентации утверждалось, 

21 сентября 2017, 09:34
Маркетологи Казахстана в ударе этим летом

Маркетологи Казахстана в ударе этим летом

2 августа казахский сервис по бронированию авиабилетов Chocotravel выложил на свой канал в Youtube бурно обсуждаемый рекламный ролик.
7 августа 2017, 05:14
В Индии начал курсировать пассажирский поезд на солнечных батареях

В Индии начал курсировать пассажирский поезд на солнечных батареях

Как сообщает портал индийской государственной железнодорожной компании, в Дели запустили работающий на солнечных батареях электропоезд. Услугами данной железнодорожной корпорации в сутки пользуются свыше 13 миллионов пассажиров.
Как говорят конструкторы «солнечного» поезда, тянуть состав за собой будет дизельный локомотив. Сейчас полученной 

20 июля 2017, 02:19
Срок предпродажи билетов на поезда дальнего следования увеличится вдвое

Срок предпродажи билетов на поезда дальнего следования увеличится вдвое

В РЖД собираются увеличить срок предпродажи билетов на поезда дальнего следования в два раза. Теперь он будет составлять 120 дней до даты отправления.
Новый график может быть введен в декабре. В первом зимнем месяце уже можно будет приобрести билеты на 

5 июля 2017, 10:12
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