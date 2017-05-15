В 2016 году на речном маршруте Самара – Сызрань хотят запустить два скоростных судна В Тольятти начался ремонт двух скоростных пассажирских судов на подводных крыльях – «Восход-02» и «Восход-07», которые планируют пустить по маршруту Самара - Сызрань. «Самарское речное пассажирское предприятие» намерено обновить их к навигации 2016 года. Как сообщает «Речфлот 63», 1 ноября …