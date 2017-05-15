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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Куда прешь: В Сызрани невнимательный водитель наехал девушке на ногу

Куда прешь: В Сызрани невнимательный водитель наехал девушке на ногу

Инцидент произошел в субботу, 13 мая, около 13:00. Как пишет портал «КТВ Луч», в районе дома №20 по улице 2-я Гончарная 42-летний автомобилист наехал на ногу 30-летней девушке.
 
Мужчина решил сдать назад. Однако он не убедился в безопасности данного 

15 мая 2017, 11:03
Окровавленный тольяттинец перед смертью успел рассказать, что его зарезал родной брат

Окровавленный тольяттинец перед смертью успел рассказать, что его зарезал родной брат

Накануне в ночное время находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны заметил мужчину, который выбежал из подъезда одного из домов по улице Мира Тольятти. Сотрудники Росгвардии остановились, чтобы выяснить, что случилось. Тольяттинец, от которого сильно пахло алкоголем, сообщил, что кто-то, 

15 мая 2017, 04:30
Похитители аккумуляторов атакуют автолюбителей Тольятти

Похитители аккумуляторов атакуют автолюбителей Тольятти

В Автограде становится популярной кража аккумуляторных батарей из легковых автомобилей. Так сотрудники Росгвардии задержали в городе двух молодых людей. Ночью находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны получил ориентировку от дежурного райотдела полиции. Жильцы дома, расположенного на улице Макарова, видели, как 

15 мая 2017, 09:36
Коварство и любовь: Девушка заманила жителя Тольятти на свидание с ограблением

Коварство и любовь: Девушка заманила жителя Тольятти на свидание с ограблением

По горячим следам в Автограде полицейские распутали коварно организованное разбойное нападение. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в отдел полиции №24 Управления МВД России по г. Тольятти за помощью обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что злоумышленники причинили 

15 мая 2017, 09:22
Рабочему оторвало ногу при столкновении «Приоры» с трактором в Тольятти

Рабочему оторвало ногу при столкновении «Приоры» с трактором в Тольятти

В Автограде в дорожно-транспортном происшествии с участием «Приоры» и трактора рабочему оторвало ногу, рассказывают региональные СМИ. Как сообщается, водитель легковушки превысил скорость и не справился с управлением.
В результате его автомобиль сбил дорожного рабочего, убирающего мусор. Через мгновение машина врезалась 

15 мая 2017, 08:38
По Сызрани прошлась студентка колледжа искусств в русской традиционной одежде «против течения»

По Сызрани прошлась студентка колледжа искусств в русской традиционной одежде «против течения»

18-летняя студентка Сызранского колледжа искусств и культуры Алиса Манахова присоединилась к проекту Аллы Соловкской «Против течения». Суть акции - реконструкция старинных народных женских костюмов, в которых участницы выходят на городские улицы и фотографируются на фоне современных жителей. Хотя московская художница 
12 мая 2017, 11:11
В Сызрани на Lada Vesta рухнуло дерево

В Сызрани на Lada Vesta рухнуло дерево

Чрезвычайное происшествие случилось сегодня, 12 мая. Все произошло около часа дня на углу высотки по проспекту Гагарина, 43.
Дерево рухнуло на автомобиль российского производства, припаркованный рядом. В результате инцидента на некоторое время была частично перекрыта пешеходная дорожка.
Как рассказывают свидетели 

12 мая 2017, 03:36
Автомобильная пробка с Жигулевской ГЭС переместилась под Сызрань, есть фото

Автомобильная пробка с Жигулевской ГЭС переместилась под Сызрань, есть фото

Вчера, 11 мая, вечером под Сызранью на «федералке» М-5 «Урал» на подъезде к «ульяновскому» перекрестку со стороны Москвы образовалась огромная автомобильная пробка.
 
Как пишет «Маленькая Сызрань», затор начал образовываться около 21 часа из-за множества фур, которые после дневной 
12 мая 2017, 07:00
Насорили, аж плыть нельзя: в Саратовском водохранилище скоростные суда из-за мусора вынуждены делать внеплановые остановки

Насорили, аж плыть нельзя: в Саратовском водохранилище скоростные суда из-за мусора вынуждены делать внеплановые остановки

Скоростные суда "Восход", совершающие поездки до Сызрани и Тольятти, могут начать делать кратковременные внеплановые остановки, предупреждает "Самарское речное пассажирское предприятие". Причина: акватория Саратовского водохранилища во время половодья заполнилась плавучим мусором. Конструктивные особенности судов на подводных крыльях делают возможным засорение крыльевой системы 

10 мая 2017, 11:01
Детей эвакуировали: на Волге по пути в Самару сломался двигатель пассажирского судна

Детей эвакуировали: на Волге по пути в Самару сломался двигатель пассажирского судна

Скоростное судно «Восход» сломалось в первые дни работы в новом сезоне. Напомним, суда такого типа курсируют по Волге по маршруту Самара – Сызрань.

По сообщению «Маленькой Сызрани», в воскресенье, 30 апреля, возникли проблемы с мотором - предположительно, отказала система 
2 мая 2017, 09:48
С 14 апреля начнут ходить суда из Самары в Шелехметь и Гаврилову поляну (расписание)

С 14 апреля начнут ходить суда из Самары в Шелехметь и Гаврилову поляну (расписание)

С 14 апреля открываются пригородные маршруты «Самара-Шелехметь» и «Самара-Гаврилова поляна», информирует «Самарское речное пассажирское предприятие».
 
Транспорт будет ходить ежедневно из Самары до Шелехмети и Гавриловой поляны.
Из областной столицы в Шелехметь организуют два судна – в 8:15 и 16:00. 
12 апреля 2017, 10:58
«Восход-7» вместо Сызрани отправится на стапель

«Восход-7» вместо Сызрани отправится на стапель

30 миллионов рублей готово заплатить Самарское речное пассажирское предприятие за переоборудование теплохода проекта №352. Речь идет о модернизации судна Восход-7 с портом приписки Самара.
После проведения работ вновь установленные корейские двигатели, которые приобретет подрядчик, должны обеспечивать выход судна на крылья 

12 сентября 2016, 04:34
В Самаре отменили рейсы судна «Восход» в Сызрань

В Самаре отменили рейсы судна «Восход» в Сызрань

Вчера были отменены рейсы скоростного судна «Восход» по маршруту Сызрань – Самара – Сызрань. 11 сентября речной транспорт доставил в Самару 54 пассажиров. Обратно в Сызрань «Восход» уже не поехал. В механизме рулевого управления возникли неполадки. Все последующие рейсы в 
12 сентября 2016, 07:17
В блогах: об абсурдном ценообразовании на билеты

В блогах: об абсурдном ценообразовании на билеты

Блогер Владислав Харчев обвинил Самарское речное пассажирское предприятие в абсурдном ценообразовании. Как известно, эта компания осуществляет рейсы теплоходов от пристани Осипенко до Гавриловой Поляны, что напротив Красной Глинки. Суда по пути останавливаются и на Поляне Фрунзе. Так вот, билет 
5 августа 2016, 06:23
Навигация по Волге в Самаре открыта

Навигация по Волге в Самаре открыта

17 марта официально стартовала навигация пригородного флота. 
17 марта 2016, 03:38
В 2016 году на речном маршруте Самара – Сызрань хотят запустить два скоростных судна

В 2016 году на речном маршруте Самара – Сызрань хотят запустить два скоростных судна

В Тольятти начался ремонт двух скоростных пассажирских судов на подводных крыльях – «Восход-02» и «Восход-07», которые планируют пустить по маршруту Самара - Сызрань. «Самарское речное пассажирское предприятие» намерено обновить их к навигации 2016 года. Как сообщает «Речфлот 63», 1 ноября 
5 ноября 2015, 05:00
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