«Самарское речное пассажирское предприятие» вводит ограничения на продажу билетов на скоростные суда «Восход» до Сызрани и Тольятти. С 15 мая продажа проездных документов будет производиться только при предъявлении документов, удостоверяющих личность, сообщается на сайте СРПП. Пассажирам при их покупке необходимо будет предъявить паспорт или водительское удостоверение.
Ограничения введены в целях обеспечения безопасности на пригородных и междугородных пассажирских линиях.
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