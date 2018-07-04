Россияне во 2-м квартале текущего года купили на треть меньше оборудования для майнинга по сравнению с периодом с января по март, информирует сервис объявлений «Юла». «Основная причина снижения продаж - потеря интереса пользователей. С апреля по июнь количество поисковых запросов на устройства для создания криптомонет уменьшилось практически в 2 раза», - отмечается в сообщении. Сейчас средняя стоимость готовых майнинговых ферм, видеокарт и материнских плат упала на 40 процентов. Число проданных наиболее популярных ASIC-майнеров уменьшилось в 2 раза, их средняя стоимость снизилась от 126 до 65 тысяч рублей. На сегодняшний день курс биткоина составляет примерно 6 с половиной тысяч рублей. Еще в начале года он достигал 30 тысяч.
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