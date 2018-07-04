В Исландии появился банкомат для обмена наличных на биткоины В центре столицы Исландии, города Рейкьявика появился весьма необычный банкомат. Он позволяет обменивать наличные на биткоины. Пока это единственный в своем роде аппарат на всю страну, а также один из первых в Европе.



Банкомат установлен на территории отеля "Хлеммур …