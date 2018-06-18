В Самаре в среду, 20 июня, состоится бизнес-бранч. Тема: «Кибербезопасность производственной сферы: законодательные инициативы и технологические решения». Инициатор встречи - ИД «Коммерсант Волга». Информационный партнер – телерадиокомпания «ТЕРРА». Из законодательных IT-новшеств 2018 года особо выделяется Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Можно ожидать, что процесс практического применения закона будет проходить вполне естественную «притирку». О том, как он влияет на развитие ситуации на корпоративном IT-рынке, о специфике его применения промышленными предприятиями, проблемах и вариантах их решения с экспертами рынка и основными участниками производственной сферы региона будет общаться Андрей Ужаков, руководитель обособленного подразделения «Иннополис» ( АО «Лаборатория Касперского»).
К дискуссии приглашены: региональные министерство промышленности и технологий, УФСБ, департамент информационных технологии и центр кибербезопасности. Гостями бизнес-бранча будут руководители ИТ- и ИБ-направлений промышленных предприятий, компаний производственной сферы, представители IT-сообщества региона, руководители компаний-интеграторов.
20 июня, отель «Грин Лайн», улица Советской Армии, д. 251, к. 3.
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