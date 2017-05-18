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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 мая 2017г 
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В основном на такие объекты пробираются молодые люди. Руферов и любителей экстремальных съемок привлекают 

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В Самарской области подняли штраф за безбилетный проезд в электричках

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Штрафы за непропуск пешеходов хотят поднять

Штрафы за непропуск пешеходов хотят поднять

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Ученые собираются проверить воздух и почву в российских школах

В рамках будущего Года экологии российские ученые собираются осуществить глобальную проверку всех школ страны. Предлагается протестировать с помощью масс-спектрометров все отечественные средние учебные заведения на наличие опасных загрязнений. Об этом информирует глава департамента молекулярной и биологической физики МФТИ Игорь Попов.

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На российском острове обнаружили неизвестный вид почвы

На российском острове обнаружили неизвестный вид почвы

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Ученый сообщил, что совместная экспедиция Тихоокеанского флота и Русского географического общества на остров проходила 

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Экологи оценили скорость разрушения почвы в регионах России

Экологи оценили скорость разрушения почвы в регионах России

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Эксперты приняли темпы роста оврагов за показатель скорости разрушения почв. Утверждается, что на протяжении 

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Ученые нашли возможное доказательство существования жизни на Марсе

Ученые нашли возможное доказательство существования жизни на Марсе

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В конце прошлого года марсоход Curiosity зафиксировал всплески метана в околопочвенных 
17 июня 2015, 11:53
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