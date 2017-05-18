Казанская компания "Торговый дом "Локомотив" уничтожила почти 20 соток плодородного слоя почвы в Большеглушицком районе.
Предприниматели экскаватором раскопали траншею шириной 1,5 метра и длиной около 2 километров. При этом работы велись на сельскохозяйственной территории. Известно, что рабочие извлекали из-под земли нефтяной трубопровод, который был сооружен на территории губернии много лет назад, но не эксплуатировался. Разрешения на работы у компании не было, а демонтаж проводился с нарушением правил и требований.
В соответствии с выводами экспертного заключения, действия ООО "ТД "Локомотив" существенно снизили показатели плодородия участка земли. Пашня признана непригодной для использования по целевому назначению. Ущерб, нанесенный сельскохозяйственным землям, по оценке ОАО "ВолгаНИИгипрозём" превышает 1,5 миллиона рублей.
Управление Россельхознадзора 63 региона через Самарский областной суд обязало предпринимателей восстановить плодородный слой почвы методом рекультивации и выплатить административный штраф в размере 60 тысяч рублей. Казанцы пытались оспорить это решение, однако, и Арбитражный суд республики Татарстан признал претензии самарского надзорного органа законными и обоснованными.
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