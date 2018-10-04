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Холдинг «Кристалл-Лефортово» обвинил владельца самарского завода «Родник» в выводе активов
Холдинг «Кристалл-Лефортово» официально обвинил основного владельца самарского завода «Родник» в выводе активов с целью его дальнейшего преднамеренного банкротства. Речь идет об акционерном обществе «Актив», которое, по утверждению холдинга, контролируется депутатом самарской губдумы Александром Милеевым.
По версии заявителя, остановка самарского …
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4 октября 2018, 09:17
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В Самаре возобновил работу Общественный совет по вопросам образования
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4 октября 2018, 09:07
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С начала года самарцы более 500 раз пожаловались на коллекторов
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4 октября 2018, 08:38
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В Самарской области обещают до +18 градусов в выходные
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4 октября 2018, 05:46
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Миндзрав поддержал запрет на продажу алкоголя пьяным
В Минздраве России поддержали запрет на реализацию алкоголя нетрезвым покупателям. По мнению главы ведомства Вероники Скворцовой, продажа спиртного уже находящемуся в нетрезвом состоянии гражданину только усугубляет его положение. Пьяный человек не оценивает риски адекватно, он может нести опасность и для …
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2 октября 2018, 05:01
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Налоговики исключили из Единого госреестра юрлиц 330 тысяч компаний
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2 октября 2018, 10:45
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Альянс Rostec Auto BV увеличит долю в акционерном капитале «АвтоВАЗа»
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2 октября 2018, 09:35
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В Чапаевске задержали гражданина Узбекистана, которого обвиняют в работорговле
Сегодня об этом сообщает прокуратура Чапаевска. По данным надзорного ведомства, в компании «Техпром Поволжья» на улице Радищева задержан 45-летний мужчина - гражданин Республики Узбекистан, который находится в международном розыске за торговлю людьми. Он забирал у них паспорта, незаконно перемещал через …
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11 мая 2017, 10:41
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В Москве у парикмахера из Узбекистана отобрали более миллиона рублей
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15 апреля 2015, 11:13
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В Самарской области задержан автобус с нелегальными мигрантами
В Красноярском районе закончена проверка оперативной информации о задержании транзитного автобуса, перевозившего рабочих по маршруту "Москва — Мостаково".
Как сообщается на сайте областной прокуратуры, в результате проверки документов установлено, что 45 пассажиров из 82 являются гражданами Республики Узбекистан с просроченными разрешениями …
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25 ноября 2013, 10:22
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Мобильные звонки в Белоруссию и Узбекистан могут подорожать
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4 сентября 2013, 05:55