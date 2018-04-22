В Самаре в воскресенье, 4 февраля, баскетболисты БК «Самара» обыграли команду «Темп-СУМЗ-УГМК» из Свердловской области в матче чемпионата Суперлиги. Самарцы победили в овертайме со счетом 114:112. Максимальный отрыв, который удалось создать баскетболистам «Самары», составил пять очков. Эта победа стада для …