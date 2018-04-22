21 апреля в первом матче полуфинальной серии чемпионата баскетбольной Суперлиги «Самара» на своей площадке переиграла «Новосибирск» — 81:73.
В серии до трех побед «Самара» повела — 1:0.
В понедельник, 23 апреля, команды проведут второй матч. Он вновь состоится в «МТЛ Арене», начало — в 20-00.
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