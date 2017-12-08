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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

БК «Самара» дома разгромил «Зенит-Фарм» с рекордным счетом

БК «Самара» дома разгромил «Зенит-Фарм» с рекордным счетом

Во вторник, 21 ноября, БК «Самара» в очередном матче баскетбольной Суперлиги принимал на своей площадке «Зенит-Фарм» из Санкт-Петербурга. Самарцы разгромили гостей со счетом 116:67.

«116 очков — новый рекорд результативности «Самары» в официальных матчах», - сообщает пресс-служба самарского баскетбольного клуба.

Свой следующий 

22 ноября 2017, 12:05
Кубок России: БК «Самара» обыграл МБА и вышел в 1/4 финала

Кубок России: БК «Самара» обыграл МБА и вышел в 1/4 финала

Баскетболисты «Самары» вышли в четвертьфинал Кубка России. Это стало возможным после победы подопечных Андрея Грачева во втором матче 1/8 над МБА. Счет 72:59. После неудачи в первом матче, который состоялся в Москве, волжанам необходимо было выиграть дома с разницей 
20 ноября 2017, 03:21
Кубок России: баскетбольный клуб «Самара» уступил МБА

Кубок России: баскетбольный клуб «Самара» уступил МБА

Баскетбольный клуб «Самара» на выезде в Москве уступил МБА в первом матче 1/8 финала  Кубка России. Игра состоялась в понедельник, 13 ноября. Вначале самарцы увеличили преимущество до 11 очков, но потом хозяева отыгрались и вышли вперед. За шесть минут до 
14 ноября 2017, 11:05
Игроки БК «Самара» разгромили «МБА» - 101:71

Игроки БК «Самара» разгромили «МБА» - 101:71

В Самаре состоялся первый официальный домашний матч нового сезона суперлиги по баскетболу. На своем паркете БК «Самара» принимал московский коллектив «МБА». На церемонии открытия с приветственным словом выступил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Он обратился к зрителям и спортсменам 

4 октября 2017, 10:44
Баскетболисты БК «Самара» дважды выиграли у серебряного призера Суперлиги

Баскетболисты БК «Самара» дважды выиграли у серебряного призера Суперлиги

Победителями баскетбольного турнира памяти заслуженного тренера СССР Генриха Приматова стали игроки БК «Самара». Волжане дважды переиграли один из сильнейших клубов Суперлиги, серебряного призера прошлого сезона иркутский «Иркут». 19 сентября матч завершился со счетом 81:59 в пользу «Самары», 20 сентября наши 

21 сентября 2017, 09:58
Тренер БК «Самара» готовит российскую сборную к первенству Европы

Тренер БК «Самара» готовит российскую сборную к первенству Европы

В воскресенье, 12 июня, в Москве начался первый сбор мужской баскетбольной команды России U18. Тренировки проходят в СШОР №71 «Тимирязевская». Старшим тренером сборной является наставник БК «Самара» Игорь Грачев. Он пригласил на сбор 16 молодых баскетболистов, двое из самарской команды 

13 июня 2017, 11:48
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