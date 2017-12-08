Баскетбольный клуб «Самара» в четверг, 7 декабря, в гостях переиграл команду «Химки-Подмосковье». По итогам первого периода самарцы выигрывали со счетом 12:8. Однако к большому перерыву хозяева нагнали волжан – 24:24.
«В третьей четверти лидер несколько раз менялся, но самарцы благодаря 10 очкам Алексея Зозулина сумели завершить период в свою пользу — 47:44 перед заключительной десятиминуткой. Здесь вновь химчане вышли вперед. Но в концовку соперники входили вровень — 58:58 после трехочковых от Алексея Зозулина и Алексея Голяхова. Решающим стал проход Алексея Голяхова за 8 секунд до конца игры», - сообщает пресс-служба БК «Самара».
Самарцы смогли удержать преимущество до конца матча. В итоге 62:59 – победа БК «Самара», первая после серии из 3 проигрышей. Больше всего очков набрал Александр Савенков – 18, кроме того, он сделал десять подборов и четыре блокшота. По 15 очков принесли Алексей Голяхов и Алексей Зозулин.
БК «Самара» расположилась на 4-й строчке в турнирной таблице Суперлиги. Следующим соперником будет «Нижний Новгород». Четвертьфинальная игра Кубка России пройдет в Самаре на паркете «МТЛ Арены» в среду, 13 декабря.
|
БК «Самара» дома разгромил «Зенит-Фарм» с рекордным счетом
Во вторник, 21 ноября, БК «Самара» в очередном матче баскетбольной Суперлиги принимал на своей площадке «Зенит-Фарм» из Санкт-Петербурга. Самарцы разгромили гостей со счетом 116:67.
«116 очков — новый рекорд результативности «Самары» в официальных матчах», - сообщает пресс-служба самарского баскетбольного клуба.
Свой следующий …
|
22 ноября 2017, 12:05
|
Кубок России: БК «Самара» обыграл МБА и вышел в 1/4 финала
Баскетболисты «Самары» вышли в четвертьфинал Кубка России. Это стало возможным после победы подопечных Андрея Грачева во втором матче 1/8 над МБА. Счет 72:59. После неудачи в первом матче, который состоялся в Москве, волжанам необходимо было выиграть дома с разницей …
|
20 ноября 2017, 03:21
|
Кубок России: баскетбольный клуб «Самара» уступил МБА
|
14 ноября 2017, 11:05
|
Игроки БК «Самара» разгромили «МБА» - 101:71
В Самаре состоялся первый официальный домашний матч нового сезона суперлиги по баскетболу. На своем паркете БК «Самара» принимал московский коллектив «МБА». На церемонии открытия с приветственным словом выступил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Он обратился к зрителям и спортсменам …
|
4 октября 2017, 10:44
|
Баскетболисты БК «Самара» дважды выиграли у серебряного призера Суперлиги
Победителями баскетбольного турнира памяти заслуженного тренера СССР Генриха Приматова стали игроки БК «Самара». Волжане дважды переиграли один из сильнейших клубов Суперлиги, серебряного призера прошлого сезона иркутский «Иркут». 19 сентября матч завершился со счетом 81:59 в пользу «Самары», 20 сентября наши …
|
21 сентября 2017, 09:58
|
Тренер БК «Самара» готовит российскую сборную к первенству Европы
|
13 июня 2017, 11:48