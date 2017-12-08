Кубок России: БК «Самара» обыграл МБА и вышел в 1/4 финала неудачи в первом матче , который состоялся в Москве, волжанам необходимо было выиграть дома с разницей … Баскетболисты «Самары» вышли в четвертьфинал Кубка России. Это стало возможным после победы подопечных Андрея Грачева во втором матче 1/8 над МБА. Счет 72:59. После, который состоялся в Москве, волжанам необходимо было выиграть дома с разницей