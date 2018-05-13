Дедушка 88 лет сгорел в дачном домике под Сызранью В Самарской области в поселке Переволоки под Сызранью 8 мая произошла трагедия. В дачном домике произошел пожар и сгорел дедушка 88 лет. Около трех часов ночи пожарным поступило сообщение о ЧП в дачном кооперативе «Лада». К месту происшествия направили две …