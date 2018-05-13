Сегодня, 13 мая, около 6 часов утра на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в селе Николаевка Волжского района, передает ГУ МЧС по Самарской области.
На месте происшествия загорелось складское помещение. Пламя охватило участок площадью в 150 квадратных метров и автомобиль, говорится в сообщении ведомства.
На тушение выезжало пожарное подразделение в составе 29 человек личного состава на 11 спецмашинах. Огонь был полностью ликвидирован почти через 2 часа - в 07:52.
Пострадавших нет. Причины возникновения пожара и ущерб от него в настоящее время устанавливаются специалистами.
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