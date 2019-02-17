Мокрый снег и гололед: синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре … С четверга, 14 февраля, в Самарской области снова обещают снег. По прогнозам синоптиков, сегодня в большинстве районов обещают небольшой и умеренный снег, мокрый, местами гололед и налипание мокрого снега. Температура воздуха составит -1, -6 градусов по Цельсию. В ночи на