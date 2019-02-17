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Материалы по теме:

Снежный шторм в Самаре продлится до конца недели

Снежный шторм в Самаре продлится до конца недели

В Самарскую область пришел снежный шторм, ранее атаковавший европейскую часть России. Снег начал идти в четверг утром и, скорее всего, продлится до конца недели. Во многих городах, в частности, в Москве и в Брянске, уже обновились суточные максимумы по количеству 
14 февраля 2019, 10:14
Мокрый снег и гололед: синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре

Мокрый снег и гололед: синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре

С четверга, 14 февраля, в Самарской области снова обещают снег. По прогнозам синоптиков, сегодня в большинстве районов обещают небольшой и умеренный снег, мокрый, местами гололед и налипание мокрого снега. Температура воздуха составит -1, -6 градусов по Цельсию. В ночи на 
14 февраля 2019, 08:37
Ночью в Самарской области обещают мороз до -25

Ночью в Самарской области обещают мороз до -25

На этой неделе самарцам не стоит ждать снегопада - к концу выходных на смену снежным атлантическим циклонам и фронтальным разделам из районов Украины в сторону Южного Урала перемещается антициклон. По прогнозу синоптиков, ветер стихнет, атмосферное давление будет расти, облаков тоже 
11 февраля 2019, 04:23
Появились подробности пожара на второй Новой улице Самары

Появились подробности пожара на второй Новой улице Самары

Региональное управление МЧС сообщило подробности пожара в частном доме на 2-й Новой улице в Самаре. По последним данным, огонь охватил 450 квадратных метров. Возникла реальная опасность того, что огонь перекинется на соседние строения.

Благодаря слаженным усилиям пожарных, в 23:46 
9 февраля 2019, 12:31
150 «квадратов» объяты пламенем: в Самаре горит дом

150 «квадратов» объяты пламенем: в Самаре горит дом

Вечером 8 февраля в Самаре произошел крупный пожар. По информации регионального ГУ МЧС, на 2-й Новой улице загорелся дом. Пламя охватило 150 квадратных метров площади. По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет. Пожару присвоен 2-й уровень сложности. Подробности выясняются. 
8 февраля 2019, 10:57
В Самарской области «Ларгус» протаранил стоящий грузовик

В Самарской области «Ларгус» протаранил стоящий грузовик

В четверг, 7 февраля, в Самарской области произошло столкновение легковушки и грузовика. В 19:20 в условиях снегопада 44-летний водитель «Лада Ларгус» ехал со стороны областной столицы в направлении Москвы. Он не сумел справиться с управлением, и его машина врезалась в 
8 февраля 2019, 02:52
Два автобуса и две легковушки столкнулись на Южном шоссе в Самаре

Два автобуса и две легковушки столкнулись на Южном шоссе в Самаре

Накануне вечером в Куйбышевском районе Самары произошло крупное ДТП, спровоцированное обрушившимся на город снегопадом. По информации регионального ГУ МЧС, около 17:35 на Южном шоссе столкнулись автобус, маршрутка и два автомобиля. В результате аварии пострадали два человека.

На месте происшествия работали пятеро 

8 февраля 2019, 01:15
В Самаре тушили пожар в недострое рядом с УФСИН

В Самаре тушили пожар в недострое рядом с УФСИН

В пятницу утром, 8 февраля, произошел пожар в здании, расположенном в историческом центре Самары, на пересечении улиц Куйбышева и Пионерской. По словам осведомленного источника, загорелись предметы обихода, но пожарные быстро затушили источник задымления. Сейчас данных о пострадавших нет, причины возгорания 
8 февраля 2019, 01:10
В Самарской области восстановилось движение на трассе М-5

В Самарской области восстановилось движение на трассе М-5

Движение грузовиков по федеральной трассе М-5 на участке между Тольятти и Сызранью восстановлено. Ограничение для большегрузов и автомобилей было снято в 23:00 7 февраля на участке с 890 по 976 км автомобильной трассы, сообщает ФКУ «Поволжуправтодор». Напомним, что накануне в 
8 февраля 2019, 09:21
В трех районах Самарской области перекрыли трассу из-за снегопада

В трех районах Самарской области перекрыли трассу из-за снегопада

В четверг, 7 февраля, региональное ГУ МЧС предупредило жителей области, что в Нефтегорском, Алексеевском и Борском районах с 97 по 129 км трассы М-5 «Урал» временно ограничили движение всех транспортных средств. Ограничение планируется снять в 09:00 8 февраля, но все 
7 февраля 2019, 10:23
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