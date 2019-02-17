Снежная погода все никак не уйдет с территории Самарской области. О грядущем ухудшении метеоусловий предупреждает региональное управление МЧС России. По информации ведомства, c 19.00 17 февраля до 19.00 18 февраля в ночные часы в Самарской области будет облачно, в большинстве районов небольшой и умеренный снег, мокрый снег, местами сильный, слабая метель, слабый гололед. Ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 8-13 метров в секунду с порывами до 16-21 метра в секунду.
Температура воздуха по области ночью -3; -8 °С, днем 0; -5 °С; в Самаре ночью -3; -5 °С, днем 0; -2 °С.
Жителей региона просят быть предельно осторожными, чтобы не стать жертвами несчастных случаев.
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