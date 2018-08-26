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Сызранец получил 8,5 лет тюрьмы за убийство друга
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20 августа 2018, 02:40
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Сызрани присвоено звание «Город трудовой и боевой славы»
Сызрани присвоено почетное звание «Город трудовой и боевой славы» постановлением губернатора Дмитрия Азарова № 145 от 14 августа. Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Статус присвоен за вклад в развитие промышленного и оборонного потенциала …
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16 августа 2018, 08:35
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Ночью в Сызрани сгорел автомобиль
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3 августа 2018, 10:20
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В Сызрани продавец салона связи украл с работы смартфон, заменив его муляжом
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3 августа 2018, 09:54
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В Тольятти установят звезду космонавту Михаилу Корниенко
В среду, 1 августа, на бульваре Космонавтов в Тольятти пройдет открытие аллеи «Звезды Космоса». В мероприятии будет участвовать Герой России летчик-космонавт Михаил Корниенко. По информации организаторов, планируется установить его именную звезду. Начало в 15:00.
Напомним, что Михаил Корниенко родился …
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31 июля 2018, 10:27
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Сызранский космонавт Михаил Корниенко покорил Эльбрус
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10 мая 2018, 09:47
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Космонавт Сергей Рязанский сфотографировал Сызрань с МКС
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23 ноября 2017, 12:03
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Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова стала почетным доктором Самарского университета
Сегодня в Самарском государственном научно-исследовательском университете им. Королева впервые побывала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. В музее вуза хранится стартовая повязка от космического корабля "Восток-6", на котором она вышла на околоземную орбиту. В понедельник герой страны оставила на артефакте автограф.
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12 сентября 2016, 05:44
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NASA хочет создать «умные» часы для космонавтов МКС
На сайте freelancer.com уже вывешены условия конкурса на создание интерфейса приложения для «умных» часов, которые будут носить астронавты МКС. Предполагается, что на экране космонавт может прочесть дневное расписание, экстренные предупреждения, проверить уровень связи с Землей, и т.д. Ориентировочная платформа, на …
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14 августа 2015, 04:19
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NASA покажет онлайн-трансляцию выхода россиян в открытый космос
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10 августа 2015, 11:49