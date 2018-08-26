1
46
19
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.08.2018  
Все видео

Материалы по теме:

Сызранец получил 8,5 лет тюрьмы за убийство друга

Сызранец получил 8,5 лет тюрьмы за убийство друга

В Сызрани прошел суд над местным 46-летним жителем. Его обвиняли в убийстве знакомого.

Инцидент произошел еще 13 декабря. Подсудимый повздорил со своим приятелем. В какой-то момент перепалка перешла в драку. Злоумышленник выхватил нож и нанес им своему оппоненту два 
20 августа 2018, 02:40
Сызрани присвоено звание «Город трудовой и боевой славы»

Сызрани присвоено звание «Город трудовой и боевой славы»

Сызрани присвоено почетное звание «Город трудовой и боевой славы» постановлением губернатора Дмитрия Азарова № 145 от 14 августа. Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Статус присвоен за вклад в развитие промышленного и оборонного потенциала 
16 августа 2018, 08:35
Ночью в Сызрани сгорел автомобиль

Ночью в Сызрани сгорел автомобиль

В ночь на пятницу в Сызрани произошел пожар. В 04:36 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о том, что на улице Овражной загорелся автомобиль. На его тушение выехали четыре человека на одной машине. В 04:43 пожар удалось локализовать, а еще 

3 августа 2018, 10:20
В Сызрани продавец салона связи украл с работы смартфон, заменив его муляжом

В Сызрани продавец салона связи украл с работы смартфон, заменив его муляжом

В Сызрани прошел суд над местным жителем, который соблазнился перспективой легкой наживы. Мужчина работал продавцом в одном из салонов связи. В один из дней он зашел на склад и на глаза ему попался смартфон стоимостью почти 17 тысяч рублей. Продавец 
3 августа 2018, 09:54
В Тольятти установят звезду космонавту Михаилу Корниенко

В Тольятти установят звезду космонавту Михаилу Корниенко

В среду, 1 августа, на бульваре Космонавтов в Тольятти пройдет открытие аллеи «Звезды Космоса». В мероприятии будет участвовать Герой России летчик-космонавт Михаил Корниенко. По информации организаторов, планируется установить его именную звезду. Начало в 15:00.

Напомним, что Михаил Корниенко родился 
31 июля 2018, 10:27
Сызранский космонавт Михаил Корниенко покорил Эльбрус

Сызранский космонавт Михаил Корниенко покорил Эльбрус

Сызранский космонавт, Герой России Михаил Корниенко покорил еще одну вершину. На этот раз горную. 4 мая он взошел на высшую точку Эльбруса. Компанию в этом альпинистском походе ему составил псковский политик и бизнесмен, владелец завода резиновой обуви «Псков-полимер» Юрий Сорокин, 
10 мая 2018, 09:47
Космонавт Сергей Рязанский сфотографировал Сызрань с МКС

Космонавт Сергей Рязанский сфотографировал Сызрань с МКС

Космонавт Сергей Рязанский опубликовал на своей странице в соцсети новый снимок – он сфотографировал Сызрань с МКС.

«Привет, #Сызрань! Этот город в Самарской области был основан еще в 1683 году, когда Россия наращивала свои территории на Востоке, и для обеспечения безопасного 

23 ноября 2017, 12:03
Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова стала почетным доктором Самарского университета

Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова стала почетным доктором Самарского университета

Сегодня в Самарском государственном научно-исследовательском университете им. Королева впервые побывала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. В музее вуза хранится стартовая повязка от космического корабля "Восток-6", на котором она вышла на околоземную орбиту. В понедельник герой страны оставила на артефакте автограф.
Также 

12 сентября 2016, 05:44
NASA хочет создать «умные» часы для космонавтов МКС

NASA хочет создать «умные» часы для космонавтов МКС

На сайте freelancer.com уже вывешены условия конкурса на создание интерфейса приложения для «умных» часов, которые будут носить астронавты МКС. Предполагается, что на экране космонавт может прочесть дневное расписание, экстренные предупреждения, проверить уровень связи с Землей,  и т.д. Ориентировочная платформа, на 
14 августа 2015, 04:19
NASA покажет онлайн-трансляцию выхода россиян в открытый космос

NASA покажет онлайн-трансляцию выхода россиян в открытый космос

Российские космонавты Геннадий Падалка и Михаил Корниенко готовятся к выходу в открытый космос, запланированному на сегодня, 10 августа.
 
Время выхода – 17:14 по Москве. Работать вне МКС Падалка и Корниенко будут до 23:48 мск. За это время им предстоит провести 
10 августа 2015, 11:49
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх