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Сегодня «ТЕРРА» подведет итоги конкурса «Блогер года – 2017»!
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23 марта 2018, 01:36
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В блогах: «Примите участие в закупке саженцев для леса!»
Тольяттинка Наталья Козловская призвала в "Фейсбуке" принять участие в закупке саженцев для леса. "Вы знаете, что в 2010 году у нас сгорело много леса, который спасает Тольятти, окруженный химзаводами. Каждый год мы сажаем новый лес. Уже засажено много гектаров. …
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22 марта 2018, 08:02
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В блогах: «Топ странных историй с сайтов знакомств»
Самарский блогер chillikaka выложила свой личный топ странных историй с сайтов знакомств. "Женатых мужчин абсолютное большинство на сайтах знакомств, - пишет автор. - И что бы там они ни говорили о проблемах с женами и грядущем разводе, все хотят …
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22 марта 2018, 12:05
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В блогах: из-за погоды природа в Самарской области стала монохромной
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21 марта 2018, 04:07
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Коммунальщиков уличили в плохой уборке снега на улицах Самары
Прокуратура Промышленного района Самары уличила МП «Благоустройство» в нарушении требований законодательства о безопасности дорожного движения. Сотрудники надзорного ведомства выявили снежные валы на дорогах и плохо очищенные остановки. Неудовлетворительный уход привел к сужению проезжей части, а также к формированию снежных куч …
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16 марта 2018, 01:04
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В Самаре отменили весну
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение: ухудшение погодных условий, ожидается снег, усиление ветра, передает МЧС. На пятницу, 16 марта, синоптики прогнозируют умеренный снег, местами слабую метель, ветер южный и юго-восточный с усилением порывов до 18 метров в секунду. Ночью …
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15 марта 2018, 03:52
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98 единиц техники убирают от снега важные дороги в Самарской области
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5 марта 2018, 01:25
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К концу выходных в Самарской области потеплеет и пойдет снег
В Самарской области к концу выходных станет теплее и пойдет снег. Температура воздуха приблизится к 0: в воскресенье, 4 марта, ожидается до -2 в дневное время; в понедельник, 5 марта – до минус одного градуса, сообщает Приволжское УГМС.
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2 марта 2018, 03:06
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В Самаре от наледи и снега за сутки расчистили 511 крыш
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19 декабря 2017, 02:45
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Германские ученые предложили идею крыш, самостоятельно закрывающихся во время дождя
Коллектив германских исследователей поделился идеей конструкций, автоматически закрывающихся во время ливня, не прибегая к каким-либо источникам энергии. Схему специалисты позаимствовали у шишек.
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4 декабря 2017, 12:07
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120 домов в центре Самары ждет ремонт на 6,5 млн рублей
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18 января 2017, 12:20
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В Самаре при сходе снега с крыши пострадал ветеран ВОВ
Накануне в одну из самарских больниц был доставлен 93-летний мужчина с ушибом затылочной части головы. По предварительным данным, у пострадавшего может быть черепно-мозговая травма.
Известно, что пожилой самарец является ветераном Великой Отечественной войны, сообщает портал «Волга-Ньюс». По предварительной …
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9 февраля 2016, 11:00