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Сегодня «ТЕРРА» подведет итоги конкурса «Блогер года – 2017»!

Сегодня «ТЕРРА» подведет итоги конкурса «Блогер года – 2017»!

Сегодня вечером телерадиокомпания «ТЕРРА» подведет итоги конкурса «Блогер года». Торжественная церемония награждения победителей начнется в 7 часов вечера в ресторане «Не Brugge». По итогам 2017-го самарские блогеры впервые выбирали лучших авторов 
23 марта 2018, 01:36
В блогах: «Примите участие в закупке саженцев для леса!»

В блогах: «Примите участие в закупке саженцев для леса!»

Тольяттинка Наталья Козловская призвала в "Фейсбуке" принять участие в закупке саженцев для леса. "Вы знаете, что в 2010 году у нас сгорело много леса, который спасает Тольятти, окруженный химзаводами. Каждый год мы сажаем новый лес. Уже засажено много гектаров. 
22 марта 2018, 08:02
В блогах: «Топ странных историй с сайтов знакомств»

В блогах: «Топ странных историй с сайтов знакомств»

Самарский блогер chillikaka выложила свой личный топ странных историй с сайтов знакомств. "Женатых мужчин абсолютное большинство на сайтах знакомств, - пишет автор. - И что бы там они ни говорили о проблемах с женами и грядущем разводе, все хотят 
22 марта 2018, 12:05
В блогах: из-за погоды природа в Самарской области стала монохромной

В блогах: из-за погоды природа в Самарской области стала монохромной

Блогер Алексей Авдейчев утверждает, что в Самарской области в эти дни есть возможность 
21 марта 2018, 04:07
Коммунальщиков уличили в плохой уборке снега на улицах Самары

Коммунальщиков уличили в плохой уборке снега на улицах Самары

Прокуратура Промышленного района Самары уличила МП «Благоустройство» в нарушении требований законодательства о безопасности дорожного движения. Сотрудники надзорного ведомства выявили снежные валы на дорогах и плохо очищенные остановки. Неудовлетворительный уход привел к сужению проезжей части, а также к формированию снежных куч 

16 марта 2018, 01:04
В Самаре отменили весну

В Самаре отменили весну

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение: ухудшение погодных условий, ожидается снег, усиление ветра, передает МЧС. На пятницу, 16 марта, синоптики прогнозируют умеренный снег, местами слабую метель, ветер южный и юго-восточный с усилением порывов до 18 метров в секунду. Ночью 
15 марта 2018, 03:52
98 единиц техники убирают от снега важные дороги в Самарской области

98 единиц техники убирают от снега важные дороги в Самарской области

В Самарской области в уборке снега на важных дорогах задействовали 98 единиц техники, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор». Очистка идет на трассах М-5 «Урал», Р-228 Сызрань-Волгоград, А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Казахстаном. Наиболее сложные участки дорог – подъемы 
5 марта 2018, 01:25
К концу выходных в Самарской области потеплеет и пойдет снег

К концу выходных в Самарской области потеплеет и пойдет снег

В Самарской области к концу выходных станет теплее и пойдет снег. Температура воздуха приблизится к 0: в воскресенье, 4 марта, ожидается до -2 в дневное время; в понедельник, 5 марта – до минус одного градуса, сообщает Приволжское УГМС.
2 марта 2018, 03:06
В Самаре от наледи и снега за сутки расчистили 511 крыш

В Самаре от наледи и снега за сутки расчистили 511 крыш

В Самаре за сутки от наледи и снега расчистили более полутысячи крыш. Всего, по данным мэрии, в городе более 7 тысяч скатных крыш. Кроме того, коммунальщикам поручено своевременно чистить козырьки подъездов. Во вторник, 19 декабря, запланировано очистить 445 объектов. Накануне 

19 декабря 2017, 02:45
Германские ученые предложили идею крыш, самостоятельно закрывающихся во время дождя

Германские ученые предложили идею крыш, самостоятельно закрывающихся во время дождя

Коллектив германских исследователей поделился идеей конструкций, автоматически закрывающихся во время ливня, не прибегая к каким-либо источникам энергии. Схему специалисты позаимствовали у шишек.
Как поясняют ученые, суть их изобретения в том, что подвижные элементы станут покрываться специфическим гидрогелем, чувствительным на степень 

4 декабря 2017, 12:07
120 домов в центре Самары ждет ремонт на 6,5 млн рублей

120 домов в центре Самары ждет ремонт на 6,5 млн рублей

В Самаре отремонтируют крыши домов в "старом городе". Конкурс по определению подрядчика объявило муниципальное предприятие "Жилсервис". Работы пройдут с 1 апреля до 31 декабря этого года.

Стоимость контракта - 6,5 млн рублей. Всего в списке значится 120 зданий, расположенных 
18 января 2017, 12:20
В Самаре при сходе снега с крыши пострадал ветеран ВОВ

В Самаре при сходе снега с крыши пострадал ветеран ВОВ

Накануне в одну из самарских больниц был доставлен 93-летний мужчина с ушибом затылочной части головы. По предварительным данным, у пострадавшего может быть черепно-мозговая травма.

Известно, что пожилой самарец является ветераном Великой Отечественной войны, сообщает портал «Волга-Ньюс». По предварительной 
9 февраля 2016, 11:00
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