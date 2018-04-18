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Стало известно о состоянии камазиста, снесшего три киоска в Самаре
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18 апреля 2018, 04:23
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Чехи совершили кругосветку на вазовской «копейке» и едут в Тольятти
В музей АвтоВАЗа приедет «копейка» из Чехии, совершившая кругосветное путешествие, сообщают в чешском паблике facebook - "Kolem světa Žigulem". Филип Вогел и Петр Явурек 14 апреля выехали из родного города Честице-на-Рыхновску и сейчас находятся по дороге в Тольятти. Ребята …
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18 апреля 2018, 01:11
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В блогах: В музей АвтоВАЗа приедет "копейка" из Чехии, совершившая кругосветку
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17 апреля 2018, 06:32
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В блогах объяснили смысл новых самарских граффити
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17 апреля 2018, 08:01
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В блогах: ледоход уничтожил гаражи с лодками в Самарской области
В паблике "Самарские происшествия (Служба спасения Самара)" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что под …
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17 апреля 2018, 01:25
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Клещи покусали семерых человек в Самарской области
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16 апреля 2018, 04:46
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Тротуарная плитка провалилась на проспекте Ленина в Самаре
В Самаре на проспекте Ленина провалилась тротуарная плитка - брусчатка. Это случилось после схода снега на тротуаре напротив Самарской областной универсальной научной библиотеки, сообщают очевидцы. Фото появилось в Сети. Отметим, ранее очевидцы сообщали о провалах тротуарной плитки у Струковского сада …
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16 апреля 2018, 11:43
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Фото в блогах: как меняется Самара к ЧМ-2018
Блогер Евгений Синюков предложил без эмоций посмотреть, как в Самаре поменялся с …
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12 апреля 2018, 03:56
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С приходом весеннего потепления стартует «генеральная уборка» Самары
Начало новой недели порадовало жителей Самары отличной погодой, столбик термометра уверенно начал ползти вверх к отметке +10 градусов. Ко вторнику воздух прогреется до +15 градусов. Тепло, по прогнозам Приволжского УГМС, продержится как минимум до середины недели. Но это только …
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9 апреля 2018, 12:50
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Погода в Самарской области: новая рабочая неделя начнется с потепления
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8 апреля 2018, 12:33
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В Самаре затапливает дворы, из которых УК не вывозили вовремя снег
5 апреля глава Самары Елена Лапушкина провела оперативное совещание, посвященное работам в рамках месячника по благоустройству города. Одним из вопросов мероприятия стала очистка внутриквартальных территорий города от снега. Все чаще в областном центре затапливает дворы, из которых несвоевременно вывозилась снежно-ледяная …
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6 апреля 2018, 08:43