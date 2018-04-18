9
49
32
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 4 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Стало известно о состоянии камазиста, снесшего три киоска в Самаре

Стало известно о состоянии камазиста, снесшего три киоска в Самаре

В Самаре полицейские опубликовали официальную информацию о ДТП с участием водителя машины «КамАЗ», который снес три киоска. Кроме того, стало известно о 
18 апреля 2018, 04:23
Чехи совершили кругосветку на вазовской «копейке» и едут в Тольятти

Чехи совершили кругосветку на вазовской «копейке» и едут в Тольятти

В музей АвтоВАЗа приедет «копейка» из Чехии, совершившая кругосветное путешествие, сообщают в чешском паблике facebook - "Kolem světa Žigulem". Филип Вогел и Петр Явурек 14 апреля выехали из родного города Честице-на-Рыхновску и сейчас находятся по дороге в Тольятти. Ребята 
18 апреля 2018, 01:11
В блогах: В музей АвтоВАЗа приедет

В блогах: В музей АвтоВАЗа приедет "копейка" из Чехии, совершившая кругосветку

В музей АвтоВАЗа приедет "копейка" из Чехии, совершившая кругосветное путешествие, сообщают в чешском паблике facebook - "Kolem světa Žigulem" ((колем света жигулем)). Филип Вогел и Петр Явурек 14 апреля выехали из родного города Честице-на-Рыхновску и сейчас находятся по дороге в 

17 апреля 2018, 06:32
В блогах объяснили смысл новых самарских граффити

В блогах объяснили смысл новых самарских граффити

Блогер Жанна Скокова поведала, что в Самаре появилась надпись с намеком. «На пересечении улиц Некрасовской и Степана Разина можно увидеть новую стрит-арт-работу 
17 апреля 2018, 08:01
В блогах: ледоход уничтожил гаражи с лодками в Самарской области

В блогах: ледоход уничтожил гаражи с лодками в Самарской области

В паблике "Самарские происшествия (Служба спасения Самара)" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что под 
17 апреля 2018, 01:25
Клещи покусали семерых человек в Самарской области

Клещи покусали семерых человек в Самарской области

Сезон клещей начался. Причем их активность гораздо выше, чем обычно. Членистоногие  кровососы уже покусали 7 жителей Самарской области. Для сравнения, в прошлом году в это же  время к врачам обратились всего двое пострадавших.

В нашем регионе после укусов клещей пока никто не умирал, но 

16 апреля 2018, 04:46
Тротуарная плитка провалилась на проспекте Ленина в Самаре

Тротуарная плитка провалилась на проспекте Ленина в Самаре

В Самаре на проспекте Ленина провалилась тротуарная плитка - брусчатка. Это случилось после схода снега на тротуаре напротив Самарской областной универсальной научной библиотеки, сообщают очевидцы. Фото появилось в Сети. Отметим, ранее очевидцы сообщали о провалах тротуарной плитки у Струковского сада 
16 апреля 2018, 11:43
Фото в блогах: как меняется Самара к ЧМ-2018

Фото в блогах: как меняется Самара к ЧМ-2018

Блогер Евгений Синюков предложил без эмоций посмотреть, как в Самаре поменялся с 
12 апреля 2018, 03:56
С приходом весеннего потепления стартует «генеральная уборка» Самары

С приходом весеннего потепления стартует «генеральная уборка» Самары

Начало новой недели порадовало жителей Самары отличной погодой, столбик термометра уверенно начал ползти вверх к отметке +10 градусов. Ко вторнику воздух прогреется до +15 градусов. Тепло, по прогнозам Приволжского УГМС, продержится как минимум до середины недели. Но это только 
9 апреля 2018, 12:50
Погода в Самарской области: новая рабочая неделя начнется с потепления

Погода в Самарской области: новая рабочая неделя начнется с потепления

Понемногу зима отступает с территории Самарской области. Новая рабочая неделя ознаменуется очередным этапом потепления. В ночь на понедельник, 9 апреля, температура воздуха будет составлять -4...+1, а вот днем уже разогреет до 6-11 градусов со знаком «плюс». В ночь на 10 
8 апреля 2018, 12:33
В Самаре затапливает дворы, из которых УК не вывозили вовремя снег

В Самаре затапливает дворы, из которых УК не вывозили вовремя снег

5 апреля глава Самары Елена Лапушкина провела оперативное совещание, посвященное работам в рамках месячника по благоустройству города. Одним из вопросов мероприятия стала очистка внутриквартальных территорий города от снега. Все чаще в областном центре затапливает дворы, из которых несвоевременно вывозилась снежно-ледяная 

6 апреля 2018, 08:43
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх