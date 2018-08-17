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Юный гений из Ташкента будет дирижировать Молодежным оркестром в Самаре
22 августа в Самарской филармонии состоится концерт Молодёжного симфонического оркестра Поволжья. Начало в 18:30. Этот коллектив - уникальный сессионный оркестр, собранный из 82 молодых музыкантов России, Узбекистана, Донецка, Луганска и Сирии. В единственном концерте 22 августа он представит симфоническую программу …
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17 августа 2018, 10:56
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Ночью «Лексус» протаранил столб в Тольятти: пострадали два человека
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17 августа 2018, 10:25
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Посетителей и работников ТЦ «Апрель» эвакуировали в Тольятти
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17 августа 2018, 08:55
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В блогах: беспредельная наглость АО "ПТС"!
Блогер 63ru поведала про беспредельную наглость самарского АО "ПТС". "Получили квитанцию за отопление и подогрев воды за июль и, мягко говоря, офигели: как вам перерасчет на 19 "тыщ" плюсом к квартплате за 68 квадратов?! - негодует автор. - Важно …
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17 августа 2018, 08:23
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В блогах: Как же, «черт возьми», интересно работает «Сбербанк»
Самарец Александр Кочетов пожаловался в "Фейсбуке", как же, «черт возьми», интересно работает «Сбербанк».
«Недавно заказал себе карту. Самую простую и дешевую, для мелких покупок и платежей, - рассказывает Александр. - Когда пришел за ней в офис, меня огорошила …
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3 августа 2018, 05:29
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В блогах: Сбербанк блокирует карты клиентов
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10 июля 2018, 11:21
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В блогах: Сбербанк заблокировал карту после оплаты поездки в метро
Михаил Тихомиров предупредил в "Фейсбуке" о самых неожиданных неприятностях, которые могут ожидать путешественников с картой Сбербанка.
"Оплатил в Москве поездку в метро сберовской картой - и ее тут же заблокировал банк. Платеж в 55 рублей Сбер посчитал подозрительным. …
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10 июля 2018, 10:03
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В Самарской области муж украл деньги с банковской карты бывшей жены
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5 февраля 2018, 03:08