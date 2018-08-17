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В блогах: Как же, «черт возьми», интересно работает «Сбербанк»

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В блогах: Сбербанк блокирует карты клиентов

В блогах: Сбербанк блокирует карты клиентов

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В блогах: Сбербанк заблокировал карту после оплаты поездки в метро

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В Самарской области муж украл деньги с банковской карты бывшей жены

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