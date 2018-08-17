В блогах: Как же, «черт возьми», интересно работает «Сбербанк»



«Недавно заказал себе карту. Самую простую и дешевую, для мелких покупок и платежей, - рассказывает Александр. - Когда пришел за ней в офис, меня огорошила … Самарец Александр Кочетов пожаловался в "Фейсбуке", как же, «черт возьми», интересно работает «Сбербанк».«Недавно заказал себе карту. Самую простую и дешевую, для мелких покупок и платежей, - рассказывает Александр. - Когда пришел за ней в офис, меня огорошила