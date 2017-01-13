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В Самаре убиравший снег рабочий упал с крыши пятиэтажки
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9 января 2017, 09:26
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В Самаре в новогоднюю ночь будет тепло
На грани оттепели. Самарцы встретят новый год при температуре, близкой к нулю. Возможен небольшой снег. Об этом телерадиокомпании «ТЕРРА» рассказали специалисты Гидрометцентра. Синоптики составили прогноз непосредственно на 31 декабря и первый день наступающего года.
Надежда Пестрикова, синоптик 1 категории отдела метеопрогнозов …
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30 декабря 2016, 01:05
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В блогах: когда в Самаре начнут убирать снег?
"Когда в Самаре начнут убирать снег на дорогах? - спрашивает блогер Татьяна Ан. - Почему-то именно в этом году с его уборкой в городе стало намного хуже! Раньше по ночам чистили и вывозили снег из любого района. В этом …
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30 декабря 2016, 09:44
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В блогах: «Они совсем обнаглели!»
Оксана Проничева пожаловалась в "Фейсбуке" на управляющую компанию ЖЭУ №4 Железнодорожного района Самары. Автор негодует: "Снег с крыш не чистят, а если чистят, то сбрасывают на козырьки балконов. Сейчас началась оттепель и сотрудники УК вместо того, чтобы почистить крыши, …
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30 декабря 2016, 09:39
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Коммунальная катастрофа в Зубчаниновке: затопило двор на Литвинова
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18 декабря 2016, 06:23
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Блогер сравнил Самару и Берлин
Блогер Игорь Ермоленко утверждает, что "в Самаре красиво, как в Европе". "Берлин, из которого я вернулся на выходных, вовсю готов к Рождеству и Новому году - рождественские базары, украшенные фасады, подсвеченные деревья... Приехал в Самару, а тут также круто …
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15 декабря 2016, 06:38
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В Самаре нашли очень старые граффити, есть фото
Блогер Наталья Маслова поведала про "Автограф из прошлого века на обычном доме на Некрасовской". "Я постоянно хожу там мимо. И вдруг заметила вот такой автограф-граффити: Коля, 25 сентября 1955 года. Без художественных достоинств, но очень почтенного возраста. Интересно, этот …
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28 ноября 2016, 06:07
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Зубчаниновка осталась без воды из-за коммунальной аварии 23 ноября
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23 ноября 2016, 03:04
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В Самаре оперативники изъяли крупную партию героина на полмиллиона рублей
В Самаре у местного 45-летнего безработного изъяли крупную партию героина, сообщает областное МВД. Накануне мужчину задержали в поселке Зубчаниновка, у него нашли 326 граммов наркотика общей стоимостью около полумиллиона рублей.
Свертки с опасным веществом он хранил под запасным колесом в багажнике …
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4 октября 2016, 12:26
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В Зубчаниновке пьяный самарец попал под поезд и выжил
Поезд сбил человека на железной дороге в Самаре. Инцидент произошел в воскресенье, 25 сентября, примерно в 5 часов утра. 40-летний пешеход попал под поезд в районе платформы Зубчаниновка. Мужчина выжил, сообщает портал «Волга-Ньюс».
Медики диагностировали у пострадавшего множественные …
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26 сентября 2016, 03:53
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Видеоблогер снял с высоты открытый перекресток Димитрова с Московским шоссе
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12 сентября 2016, 02:04
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Блогер сделал фоторепортаж в селе Подвалье
Блогер Алексей Авдейчев поделился впечатлениями от посещения села Подвалье и опубликовал свой фоторепортаж. "Северо-западная граница Самарской области богата на интересные места. Сегодня пришло время показать ещё один красивый природный объект, находящийся на границе с Ульяновской областью: Подвальские террасы", - …
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8 сентября 2016, 05:26
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В Самаре появятся зеленые скульптуры в честь ЧМ-2018
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1 июня 2016, 10:10
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Топ-новости: Новые скульптуры в Самаре, внеземное происхождение жизни, оптимальная продолжительность сна
Возле музея «Самара космическая» хотят установить спутник и новые скульптуры. Концепцию по формированию архитектурного облика Самары обсуждали сегодня на оперативном совещании в горадминистрации. Подробности здесь.
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29 февраля 2016, 07:42
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Возле музея «Самара космическая» хотят установить спутник и новые скульптуры
Концепцию по формированию архитектурного облика Самары обсуждали сегодня на оперативном совещании в горадминистрации, сообщает «Волга-Ньюс». О новом комплексном плане рассказал главный архитектор города Алексей Самарцев. Уже есть предложения по преображению территории возле музея «Самара космическая». Там планируется установить спутник …
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29 февраля 2016, 03:31
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В Самаре в сквере пл. Куйбышева появились лев, панда и чеширский кот
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15 февраля 2016, 03:24