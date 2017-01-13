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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 января 2017г 
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В Самаре убиравший снег рабочий упал с крыши пятиэтажки

В Самаре убиравший снег рабочий упал с крыши пятиэтажки

С крыши пятиэтажного дома на улице Дзержинского упал 36-летний рабочий, чистивший крышу. Инцидент произошел в субботу, 7 января 2017 года, около пяти часов вечера.

Чистить крышу рабочий отправился после сильного снегопада. Однако он не удержался и упал вниз.
9 января 2017, 09:26
В Самаре в новогоднюю ночь будет тепло

В Самаре в новогоднюю ночь будет тепло

На грани оттепели. Самарцы встретят новый год при температуре, близкой к нулю. Возможен небольшой снег. Об этом телерадиокомпании «ТЕРРА» рассказали специалисты Гидрометцентра. Синоптики составили прогноз непосредственно на 31 декабря и первый день наступающего года.

Надежда Пестрикова, синоптик 1 категории отдела метеопрогнозов 

30 декабря 2016, 01:05
В блогах: когда в Самаре начнут убирать снег?

В блогах: когда в Самаре начнут убирать снег?

"Когда в Самаре начнут убирать снег на дорогах? - спрашивает блогер Татьяна Ан. - Почему-то именно в этом году с его уборкой в городе стало намного хуже! Раньше по ночам чистили и вывозили снег из любого района. В этом 
30 декабря 2016, 09:44
В блогах: «Они совсем обнаглели!»

В блогах: «Они совсем обнаглели!»

Оксана Проничева пожаловалась в "Фейсбуке" на управляющую компанию ЖЭУ №4 Железнодорожного района Самары. Автор негодует: "Снег с крыш не чистят, а если чистят, то сбрасывают на козырьки балконов. Сейчас началась оттепель и сотрудники УК вместо того, чтобы почистить крыши, 
30 декабря 2016, 09:39
Коммунальная катастрофа в Зубчаниновке: затопило двор на Литвинова

Коммунальная катастрофа в Зубчаниновке: затопило двор на Литвинова

ЧП произошло сегодня, 18 декабря, рано утром в Самаре в одном из дворов поселка Зубчаниновка, передает "ПроГород".

В  районе дома №326 по Литвинова в трех местах прорвало трубу, из-за чего весь двор оказался затоплен водой. В результате несколько автомобилистов не смогли 

18 декабря 2016, 06:23
Блогер сравнил Самару и Берлин

Блогер сравнил Самару и Берлин

Блогер Игорь Ермоленко утверждает, что "в Самаре красиво, как в Европе". "Берлин, из которого я вернулся на выходных, вовсю готов к Рождеству и Новому году - рождественские базары, украшенные фасады, подсвеченные деревья... Приехал в Самару, а тут также круто 
15 декабря 2016, 06:38
В Самаре нашли очень старые граффити, есть фото

В Самаре нашли очень старые граффити, есть фото

Блогер Наталья Маслова поведала про "Автограф из прошлого века на обычном доме на Некрасовской". "Я постоянно хожу там мимо. И вдруг заметила вот такой автограф-граффити: Коля, 25 сентября 1955 года. Без художественных достоинств, но очень почтенного возраста. Интересно, этот 
28 ноября 2016, 06:07
Зубчаниновка осталась без воды из-за коммунальной аварии 23 ноября

Зубчаниновка осталась без воды из-за коммунальной аварии 23 ноября

В Самаре в среду, 23 ноября, приостановлено водоснабжение поселка Зубчаниновка. Это потребовалась для проведения ремонтных работ на водоводе в Кировском районе. На перекрестке улиц Свободы и Алма-Атинской прорвало трубу. Сообщение о коммунальной аварии поступило в МЧС в 12 часов 40 

23 ноября 2016, 03:04
В Самаре оперативники изъяли крупную партию героина на полмиллиона рублей

В Самаре оперативники изъяли крупную партию героина на полмиллиона рублей

В Самаре у местного 45-летнего безработного изъяли крупную партию героина, сообщает областное МВД. Накануне мужчину задержали в поселке Зубчаниновка, у него нашли 326 граммов наркотика общей стоимостью около полумиллиона рублей.

Свертки с опасным веществом он хранил под запасным колесом в багажнике 

4 октября 2016, 12:26
В Зубчаниновке пьяный самарец попал под поезд и выжил

В Зубчаниновке пьяный самарец попал под поезд и выжил

Поезд сбил человека на железной дороге в Самаре. Инцидент произошел в воскресенье, 25 сентября, примерно в 5 часов утра. 40-летний пешеход попал под поезд в районе платформы Зубчаниновка. Мужчина выжил, сообщает портал «Волга-Ньюс».

Медики диагностировали у пострадавшего множественные 
26 сентября 2016, 03:53
Видеоблогер снял с высоты открытый перекресток Димитрова с Московским шоссе

Видеоблогер снял с высоты открытый перекресток Димитрова с Московским шоссе

Видео, как теперь движется транспорт на пересечении улицы Георгия Димитрова и Московского шоссе, появилось в Интернете. Ролик опубликовал видеоблогер Александр Карягин, который снимает Самару с высоты с помощью беспилотника – коптера.

Напомним, движение транспорта по улице Димитрова на участке, 
12 сентября 2016, 02:04
Блогер сделал фоторепортаж в селе Подвалье

Блогер сделал фоторепортаж в селе Подвалье

Блогер Алексей Авдейчев поделился впечатлениями от посещения села Подвалье и опубликовал свой фоторепортаж. "Северо-западная граница Самарской области богата на интересные места. Сегодня пришло время показать ещё один красивый природный объект, находящийся на границе с Ульяновской областью: Подвальские террасы", - 
8 сентября 2016, 05:26
В Самаре появятся зеленые скульптуры в честь ЧМ-2018

В Самаре появятся зеленые скульптуры в честь ЧМ-2018

На улицах Самары появились первые топиарные фигуры, посвященные грядущему чемпионату мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018). Об этом рассказали на совещании в городской администрации.

«Один из образцов ландшафтного дизайна горожане могут увидеть уже сейчас на улице Победы, где из 
1 июня 2016, 10:10
Топ-новости: Новые скульптуры в Самаре, внеземное происхождение жизни, оптимальная продолжительность сна

Топ-новости: Новые скульптуры в Самаре, внеземное происхождение жизни, оптимальная продолжительность сна

Возле музея «Самара космическая» хотят установить спутник и новые скульптуры. Концепцию по формированию архитектурного облика Самары обсуждали сегодня на оперативном совещании в горадминистрации. Подробности здесь.
 
Российская наука доказала внеземное происхождение жизни на Земле. Специалисты, исследовав обломки метеоритов, чей возраст оценивается 
29 февраля 2016, 07:42
Возле музея «Самара космическая» хотят установить спутник и новые скульптуры

Возле музея «Самара космическая» хотят установить спутник и новые скульптуры

Концепцию по формированию архитектурного облика Самары обсуждали сегодня на оперативном совещании в горадминистрации, сообщает «Волга-Ньюс». О новом комплексном плане рассказал главный архитектор города Алексей Самарцев. Уже есть предложения по преображению территории возле музея «Самара космическая». Там планируется установить спутник 
29 февраля 2016, 03:31
В Самаре в сквере пл. Куйбышева появились лев, панда и чеширский кот

В Самаре в сквере пл. Куйбышева появились лев, панда и чеширский кот

В минувшие выходные в Самаре в сквере на площади Куйбышева (на углу Вилоновской и Галактионовской) прошел фестиваль «Арх-Гастроли». Участники создавали скульптуры из снега и льда. В частности, в сквере появились фигуры льва, панды и чеширского кота.

Фото: vk.com/arch_gastroli.
15 февраля 2016, 03:24
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