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В блогах: о странностях восстановления плиточных тротуаров в Самаре
Блогер Владислав Харчев обращает внимание на удивительные "странности восстановления плиточных тротуаров после устранения коммунальных аварий". "По теории якобы считается, что плитка намного выгоднее для Cамары, потому что после устранения последствий прорывов раскопанный участок тротуара можно быстро и просто заделать …
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14 ноября 2017, 12:01
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В Тольятти прекратят подачу газа в часть жилых домов
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13 ноября 2017, 05:03
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На бульваре Королева в Тольятти произошли авария и пожар
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13 ноября 2017, 12:42
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В Тольятти пострадали пассажиры маршрутки, которая снесла столб
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13 ноября 2017, 11:41
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В блогах: про кольцевые развязки и исчезновение знаков в Самаре
Блогер Виктор Пекшев tam_odin обращает внимание самарцев на то, что на кольцевых развязках города массово убирают знаки "Уступи дорогу", оставляя только знак кругового движения. "Например, белые треугольнички с красным ободком уже убрали на пересечениях "Антошки" с Советской Армии и …
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13 ноября 2017, 10:11
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В блогах: у станции Липяги заложили фундамент под памятник чешским легионерам
Блогер psergeev77 сообщил, что 9 ноября в Новокуйбышевске неподалеку от станции Липяги заложили фундамент под памятник чешским легионерам. По иронии судьбы его установили в 20 метрах от памятника железнодорожникам, расстрелянным белочехами в 1918 году при их отступлении из Самары. …
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10 ноября 2017, 09:00
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В ремонт дорог Самарской области вложили 4,3 млрд рублей
109 дорог Самарской области общей протяженностью более 163 километров отремонтировали в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Они находятся в городах Кинель, Чапаевск, Жигулевск, Новокуйбышевск, Тольятти и Самара. В числе отремонтированных участков - Южный мост и путепровод …
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10 ноября 2017, 12:56
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В блогах: о Параде Памяти в Самаре
Блогер Андрей Соколов раскритиковал Парад Памяти 7 ноября в Самаре. "Впечатление горестное: бессмысленный симулякр невероятных размеров, этакий междусобойчик. В будний день на пустой площади маршируют организованные по разнарядке колонны граждан, одиноко поет Василий Лановой, какие-то переодетые в военную форму …
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10 ноября 2017, 09:30
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В Instagram добавили долгожданную возможность
Пользователи Instagram теперь получили дополнительную возможность, которую некоторое время назад анонсировали разработчики. Теперь можно в «Историю» загружать старые видео и фотографии.
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9 ноября 2017, 03:22
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Фото знаменитостей украли у клиники пластической хирургии в Лондоне
Хакеры организации The Dark Overlord украли снимки знаменитостей, сделанные, в частности, в процессе операций по увеличению груди. Злоумышленники намерены разместить фотографии в интернете.
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25 октября 2017, 02:14
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Как могла бы выглядеть современная версия первого отечественного минивэна?
Независимый портал Колеса.ру опубликовал смоделированные фотографии автомобиля “Lada Надежда” от независимых дизайнеров.
Именно так мог бы выглядеть автомобиль по версии авторов, если бы его не сняли с производства в 2006 году. “Lada Надежда” вошла в историю российского автомобилестроения, став первым минивэном отечественного …
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31 июля 2017, 11:19
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Самарчанка нашла перчатку в купленном на Металлурге хлебе
Жительница Самары нашла перчатку в буханке белого хлеба. Девушка рассказала, что купила ее на Металлурге, в магазине на улице Енисейской. В Сети появились фотографии. Обращаться в магазин покупательница не стала, так как чек на покупку ей не выдали, сообщает …
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9 марта 2017, 04:59