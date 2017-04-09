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Девушку из Сызрани стали «прессовать» в соцсетях за рисование грязью на машине
ТЕРРА уже рассказывала 4 апреля про удивительую автоледи из Сызрани, которая необычным способом решила проблему испачканной машины. Девушка использует покрытые грязью части кузова своей белой Mazdа как холст, выводя на нем различные рисунки - узоры, цветы, крылья, животных. Сама …
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9 апреля 2017, 02:54
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В блогах: зона комфорта на «Поляне Фрунзе»
В Самаре для пассажиров пристани «Поляна Фрунзе» организуют зону комфорта, сообщают в группе "Речфлот-63" соцсети "ВКонтакте". В этом году на остановочном пункте "Дебаркадер-366" заменит "Понтон-930". Это можно считать большим событием. Если раньше горожанам в ожидании теплохода приходилось ютиться на берегу, …
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7 апреля 2017, 05:48
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Видео в блогах: «Ад на Ново-Вокзальной»
Самарец Алексей Башмаков показал в "Фейсбуке", с каким усилием приходится преодолевать автомобилистам практически полностью убитый участок дороги на улице Ново-Вокзальной, между 11-м и 7-м микрорайонами. "Еще с прошлой осени местные жители куда только не жаловались - писали через "твиттер"-приемные сити-менеджеру, …
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7 апреля 2017, 05:45
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В блогах: в Тольятти собирают деньги на памятник тренеру Геннадию Цыгурову
Жителей Тольятти попросили скинуться на памятник легендарному тренеру Цыгурову. С таким объявлением к горожанам обратился хоккейный клуб "Лада", пишут в группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте". Заслуженный тренер СССР, почетный гражданин Тольятти и Челябинска Геннадий Цыгуров скончался еще 14 декабря …
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5 апреля 2017, 05:40
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Скоростного трамвая к ЧМ-2018 в Самаре не будет
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10 марта 2017, 04:12
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В Минтрансе региона обосновали введение лимита в 50 поездок по льготным соцкартам
Согласно заявлению ведомства, ограничение затронуло интересы только 8-9 тысяч человек.
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6 марта 2017, 05:47
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ГИБДД Самары предлагает мэрии обустроить остановки на трамвайных путях
Речь идет об участках, где рельсы находятся посреди проезжей части - например, на проспекте Ленина и улице XXII Партсъезда. В Госавтоинспекции считают, что строительство посадочных площадок и установка ограждений исключат выход пешеходов на дорогу, сократят количество ДТП и уменьшат пробки. Предполагается, …
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17 февраля 2017, 03:59
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В Самаре скоростной трамвай пустят в 2018 году
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16 февраля 2017, 03:04
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В Самаре появились автобусы из Южного города до станций электричек
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8 февраля 2017, 03:55
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Остановки Самары украсят в стиле ЧМ-2018
В пятницу, 24 июня, в Самаре остановки общественного транспорта начнут оформлять в новом стиле. На первых 22 павильонах в Куйбышевском районе города появятся плакаты со спортивной тематикой. Преображение произойдет в рамках подготовки к ЧМ-2018 по футболу, сообщили администрации городского округа.
Начнут …
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23 июня 2016, 04:11
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В Самаре установят 450 новых остановочных павильонов
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1 марта 2016, 01:10
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В Самаре переименовали 3 остановки общественного транспорта
Три остановки общественного транспорта в Октябрьском и Ленинском районах Самары получили новые имена.
Остановочный пункт, который раньше назывался «Улица Первомайская», расположенный по четной и нечетной сторонам ул. Ново-Садовой, с 25 октября официально называется «Первомайская. Технический университет».
А остановки на ул. Мичурина, ранее …
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28 октября 2014, 04:46
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В Тольятти некуда свозить отходы
В Тольятти некуда свозить отходы, город на грани экологической катастрофы, пишут сегодня региональные СМИ. Предприятия и организации Автограда, включая управляющие и муниципальные компании, столкнулись с проблемой вывоза мусора вследствие закрытия прошедшим летом полигона «Рекультивация». Росприроднадзор не открыл лимиты на второе …
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8 октября 2014, 10:22
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Для вывоза мусора из самарского парка потребовался «КамАЗ»
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16 июня 2014, 03:56
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Полиция не установила виновных в обмане администрации Самары на 41 млн
Приостановлено уголовное дело, возбужденное по факту невыполнения муниципального контракта на вывоз мусора и отлов бродячих собак в Самаре. Свои обязательства не выполнила ООО «Благоустройство и содержание», однако оплату фирма получила в полном объеме. По данным главного следственного управления ГУ МВД …
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21 января 2014, 11:28