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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Девушку из Сызрани стали «прессовать» в соцсетях за рисование грязью на машине

Девушку из Сызрани стали «прессовать» в соцсетях за рисование грязью на машине

ТЕРРА уже рассказывала 4 апреля про удивительую автоледи из Сызрани, которая необычным способом решила проблему испачканной машины. Девушка использует покрытые грязью части кузова своей белой Mazdа как холст, выводя на нем различные рисунки - узоры, цветы, крылья, животных. Сама 
9 апреля 2017, 02:54
В блогах: зона комфорта на «Поляне Фрунзе»

В блогах: зона комфорта на «Поляне Фрунзе»

В Самаре для пассажиров пристани «Поляна Фрунзе» организуют зону комфорта, сообщают в группе "Речфлот-63" соцсети "ВКонтакте". В этом году на остановочном пункте "Дебаркадер-366" заменит "Понтон-930". Это можно считать большим событием. Если раньше горожанам в ожидании теплохода приходилось ютиться на берегу, 

7 апреля 2017, 05:48
Видео в блогах: «Ад на Ново-Вокзальной»

Видео в блогах: «Ад на Ново-Вокзальной»

Самарец Алексей Башмаков показал в "Фейсбуке", с каким усилием приходится преодолевать автомобилистам практически полностью убитый участок дороги на улице Ново-Вокзальной, между 11-м и 7-м микрорайонами. "Еще с прошлой осени местные жители куда только не жаловались - писали через "твиттер"-приемные сити-менеджеру, 
7 апреля 2017, 05:45
В блогах: в Тольятти собирают деньги на памятник тренеру Геннадию Цыгурову

В блогах: в Тольятти собирают деньги на памятник тренеру Геннадию Цыгурову

Жителей Тольятти попросили скинуться на памятник легендарному тренеру Цыгурову. С таким объявлением к горожанам обратился хоккейный клуб "Лада", пишут в группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте". Заслуженный тренер СССР, почетный гражданин Тольятти и Челябинска Геннадий Цыгуров скончался еще 14 декабря 
5 апреля 2017, 05:40
Скоростного трамвая к ЧМ-2018 в Самаре не будет

Скоростного трамвая к ЧМ-2018 в Самаре не будет

Как стало известно «ТЕРРЕ» из собственных источников, линия трамвая, которая свяжет «Самара Арену» и улицу Ташкентскую не будет скоростной, как это ранее заявляли чиновники. Ходить по тоннелю к улице Дальней станут обыкновенные вагоны. Общая протяженность путей составит около 1 километра 

10 марта 2017, 04:12
В Минтрансе региона обосновали введение лимита в 50 поездок по льготным соцкартам

В Минтрансе региона обосновали введение лимита в 50 поездок по льготным соцкартам

Согласно заявлению ведомства, ограничение затронуло интересы только 8-9 тысяч человек.
Специалисты подсчитали, что пользоваться социальными транспортными картами имеют право 940 тысяч жителей Самарской области. На деле же приобретают проездные около 180 тысяч человек, из которых только 5% совершают более 50 

6 марта 2017, 05:47
ГИБДД Самары предлагает мэрии обустроить остановки на трамвайных путях

ГИБДД Самары предлагает мэрии обустроить остановки на трамвайных путях

Речь идет об участках, где рельсы находятся посреди проезжей части - например, на проспекте Ленина и улице XXII Партсъезда. В Госавтоинспекции считают, что строительство посадочных площадок и установка ограждений исключат выход пешеходов на дорогу, сократят количество ДТП и уменьшат пробки. Предполагается, 

17 февраля 2017, 03:59
В Самаре скоростной трамвай пустят в 2018 году

В Самаре скоростной трамвай пустят в 2018 году

Скоростные трамваи по Самаре начнут ходить с начала 2018 года. Во всяком случае,  к этому сроку должны завершиться реконструкция старых путей от площади Урицкого до Московского шоссе и строительство новой ветки от Ташкентской до стадиона «Самара Арена». Стало известно, что 

16 февраля 2017, 03:04
В Самаре появились автобусы из Южного города до станций электричек

В Самаре появились автобусы из Южного города до станций электричек

В Самаре появился новый автобусный маршрут – №109к. Автобус следует из микрорайона до железнодорожных станций Красный Кряжок и Соцгород, где можно пересесть на электричку.

«Маршрут: от Южного города через платформу Красный кряжок до Соцгорода. И обратно. По пути следования 
8 февраля 2017, 03:55
Остановки Самары украсят в стиле ЧМ-2018

Остановки Самары украсят в стиле ЧМ-2018

В пятницу, 24 июня, в Самаре остановки общественного транспорта начнут оформлять в новом стиле. На первых 22 павильонах в Куйбышевском районе города появятся плакаты со спортивной тематикой. Преображение произойдет в рамках подготовки к ЧМ-2018 по футболу, сообщили администрации городского округа.

Начнут 

23 июня 2016, 04:11
В Самаре установят 450 новых остановочных павильонов

В Самаре установят 450 новых остановочных павильонов

450 новых павильонов в этом году должны установить на остановках общественного транспорта в Самаре. 71 из них - до конца апреля, информирует городская администрация. В первую очередь новые остановки оборудуют в исторической части города на пересечении улиц Молодогвардейской и Ульяновской. 
1 марта 2016, 01:10
В Самаре переименовали 3 остановки общественного транспорта

В Самаре переименовали 3 остановки общественного транспорта

Три остановки общественного транспорта в Октябрьском и Ленинском районах Самары получили новые имена.

Остановочный пункт, который раньше назывался «Улица Первомайская», расположенный по четной и нечетной сторонам ул. Ново-Садовой, с 25 октября официально называется «Первомайская. Технический университет».

А остановки на ул. Мичурина, ранее 

28 октября 2014, 04:46
В Тольятти некуда свозить отходы

В Тольятти некуда свозить отходы

В Тольятти некуда свозить отходы, город на грани экологической катастрофы, пишут сегодня региональные СМИ. Предприятия и организации Автограда, включая управляющие и муниципальные компании, столкнулись с проблемой вывоза мусора вследствие закрытия прошедшим летом полигона «Рекультивация». Росприроднадзор не открыл лимиты на второе 

8 октября 2014, 10:22
Для вывоза мусора из самарского парка потребовался «КамАЗ»

Для вывоза мусора из самарского парка потребовался «КамАЗ»

Добровольцы провели субботник в парке 60-летия Советской власти, который расположен в Самаре рядом с областной больницей им. Калинина. В акции, состоявшейся 14 июня, приняли участие более 70 человек. Они очистили основные аллеи и места отдыха от мусора. Для того чтобы 

16 июня 2014, 03:56
Полиция не установила виновных в обмане администрации Самары на 41 млн

Полиция не установила виновных в обмане администрации Самары на 41 млн

Приостановлено уголовное дело, возбужденное по факту невыполнения муниципального контракта на вывоз мусора и отлов бродячих собак в Самаре. Свои обязательства не выполнила ООО «Благоустройство и содержание», однако оплату фирма получила в полном объеме. По данным главного следственного управления ГУ МВД 

21 января 2014, 11:28
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