В Минтрансе региона обосновали введение лимита в 50 поездок по льготным соцкартам Согласно заявлению ведомства, ограничение затронуло интересы только 8-9 тысяч человек.

Специалисты подсчитали, что пользоваться социальными транспортными картами имеют право 940 тысяч жителей Самарской области. На деле же приобретают проездные около 180 тысяч человек, из которых только 5% совершают более 50 …