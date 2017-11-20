В Самаре в 24-летнего нелегала изъяли более 10 тонн поддельной водки. Он продавал спиртное на одном из городских рынков. Преступление выявили полицейские из управления экономической безопасности и противодействия коррупции.
«Из павильона стражи правопорядка изъяли алкогольную продукцию общим объемом более 1 200 литров. Также полицейские установили дополнительное место хранения спиртного. При осмотре одного из складских помещений в Самаре было обнаружено и изъято более 9 тонн фальсифицированной алкогольной продукции различного наименования и около 3,5 тысяч поддельных акцизных марок», - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
На нелегала завели уголовное дело, он заключен под стражу. Кроме того, в отношении мужчины составлен протокол за нарушение миграционного законодательства.
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