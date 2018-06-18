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Материалы по теме:

Фото «было – стало»: как отреставрировали здание бывшего коммерческого клуба в Самаре

Фото «было – стало»: как отреставрировали здание бывшего коммерческого клуба в Самаре

В Самаре в понедельник, 16 июня, открылось отремонтированное здание бывшего Коммерческого клуба на улице Куйбышева, 104, сообщили в пресс-службе главы региона. Этот объект является памятником истории и архитектуры федерального значения. Здание построили в 1871 году по заказу братьев Мясниковых. В 
18 июня 2018, 04:21
Появилась программа фанфеста ЧМ-2018 в Самаре на 19 июня

Появилась программа фанфеста ЧМ-2018 в Самаре на 19 июня

В Самаре на фестивале болельщиков 19 июня самарцам и туристам покажут трансляции трех матчей ЧМ-2018 по футболу и пройдут концерты. Напомним, фанфест проходит на площади Куйбышева, вход бесплатный, фестиваль продолжится вплоть до окончания ЧМ 15 июля. Завтра площадка традиционно откроется 

18 июня 2018, 03:37
Продлена работа транспорта из-за чемпионата мира по футболу в Самаре

Продлена работа транспорта из-за чемпионата мира по футболу в Самаре

Из-за чемпионата мира по футболу в Самаре решили изменить расписание общественного транспорта. Ежедневно он будет ходить до тех пор, пока не закончатся мероприятия на фестивале болельщиков FIFA на площади Куйбышева. Эта же мера касается метрополитена. Составы курсируют до 2 часов 

18 июня 2018, 03:34
Посол Коста-Рики побывал в бункере Сталина в Самаре

Посол Коста-Рики побывал в бункере Сталина в Самаре

Чтобы поддержать сборную Коста-Рики в первом матче чемпионата мира по футболу 2018 года, в Самару прибыли тысячи соотечественников. Среди прочих в наш город приехал посол Коста-Рики Артуро Фурнье Фасио. В аэропорту «Курумоч» дипломат приземлился в 5 часов утра 17 июня, 

18 июня 2018, 03:03
Появилась программа фестиваля болельщиков ЧМ в Самаре на 18 июня

Появилась программа фестиваля болельщиков ЧМ в Самаре на 18 июня

В Самаре продолжается фестиваль болельщиков, который продлится вплоть до завершения ЧМ-2018 по футболу 15 июля. Фанфест проходит на площади Куйбышева, вход бесплатный. Стала известна программа фестиваля на понедельник, 18 июня. Площадка начнет работать в 14 часов. На сцене выступят группы 

18 июня 2018, 10:58
Котлету в 50 кг пожарили сербы после победы в матче ЧМ в Самаре

Котлету в 50 кг пожарили сербы после победы в матче ЧМ в Самаре

В Самаре сербский повар после победы национальной сборной в матче ЧМ-2018 против команды Коста-Рики приготовил гигантскую плескавицу – балканскую мясную котлету. Ее пожарили в одном из самарских ресторанов рядом с площадью Куйбышева. Для этого потребовалось 50 килограммов мяса. Отметим, плескавица 
18 июня 2018, 09:40
Сквер с новым фонтаном официально открыт на Полевой в Самаре

Сквер с новым фонтаном официально открыт на Полевой в Самаре

В Самаре официально открыт сквер с новым арт-объектом, который установлен на улице Полевой в районе пересечения с Галактионовской. Как уже сообщала «ТЕРРА», фонтан-дерево появилось там еще осенью 2017 года. Высота композиции из переплетенных труб – шесть метров. Напомним, ее установили 
15 июня 2018, 12:29
Убрать мусор с берега озера зовут самарцев

Убрать мусор с берега озера зовут самарцев

В Самаре в субботу, 16 июня, в рамках общероссийской добровольческой акции «Вода России» пройдет субботник на озере Леснуха в районе 5-й Просеки в Октябрьском районе. К участию в уборке берега и лесной зоны от мусора зовут активных самарцев. На акции 

15 июня 2018, 11:12
Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре

Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре

В Самаре объявлена программа на второй день фестиваля болельщиков, который продлится на площади Куйбышева до окончания ЧМ-2018. В пятницу, 15 июня, там состоится трансляция трех матчей ЧМ-2018, а также запланирована музыкальная часть: выступят танцевальное шоу DNC, группы "Резонанс" и "Фернандос", инструментальное 
15 июня 2018, 10:47
Фото в блогах: «Мусор на самарских дорогах виден из космоса»

Фото в блогах: «Мусор на самарских дорогах виден из космоса»

Блогер Игорь Кондратьев поведал, что мусор на самарских дорогах виден из космоса. "Посмотрел на днях космическую карту Самары и обратил внимание 
15 июня 2018, 09:58
Сызранским коммунальщикам дали два дня на вывоз мусора из города

Сызранским коммунальщикам дали два дня на вывоз мусора из города

7 мая в администрации Сызрани прошло оперативное совещание. Одним из главных вопросов повестки дня стал вывоз мусора с территории города. В последнее время местные жители направили чиновникам массу жалоб на то, что контейнерные площадки не вычищаются вовремя. Местами образовались несанкционированные 
7 мая 2018, 01:16
Бобры «отдыхают»: Плотина из мусора перегородила русло реки Крымза

Бобры «отдыхают»: Плотина из мусора перегородила русло реки Крымза

Жители Сызрани пожаловались в соцсетях на огромную свалку на реке Крымза в районе Военгородка. Пластиковые бутылки, пакеты и прочий «хлам», который нанесло течением, со временем перегородили русло речушки и превратились в настоящую мусорную плотину.
 
«Каждому кажется, что выкинутая за 
2 мая 2018, 02:42
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