В Самаре на улицах города к ЧМ-2018 по футболу установили почти 1100 контейнеров для раздельного сбора мусора. Примерно треть из них – в районе стадиона «Самара Арена», столько же в фанзоне на площади Куйбышева, еще 400 на подходах к площадке фанфеста. Желтые контейнеры предназначены для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок, макулатуры – этот мусор отправят на переработку. Содержимое из зеленых баков отправят на мусорный полигон.
«После ЧМ-2018 эти контейнеры останутся на балансе города и мы будем их использовать», - сообщил замглавы департамента городского хозяйства и экологии Андрей Христов.
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