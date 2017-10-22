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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 октября 2017г  
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Вытащили ребенка из огня: В Самаре 30 человек тушили дом на Комсомольской

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Словно спичка: Легендарная деревянная Башня Гете сгорела во Франкфурте-на-Майне

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«Опять все в дыму»: под Тольятти загорелись поля

Сегодня, 28 сентября, в Ставропольском районе случился сильный пожар. Загорелись поля с сухой травой. Общая площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. Пожар вызвал сильнейшее задымление. Белый туман окутал несколько кварталов в Тольятти.

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Из Самарского театра оперы и балеты эвакуировали людей

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На кону 160 млн рублей: Дачники и коммерсанты схлестнулись за землю рядом с «Амбаром»

На кону 160 млн рублей: Дачники и коммерсанты схлестнулись за землю рядом с «Амбаром»

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20 июля 2017, 10:37
В Самаре в «Амбаре» открыли кинотеатр

В Самаре в «Амбаре» открыли кинотеатр

Сегодня, 1 сентября, в торговом комплексе «Амбар» начал работу новый кинотеатр - Ambar Cinema. В 12 кинозалах могут разместиться более 2000 человек. В некоторых залах установлены специальные кресла, которые двигаются, в зависимости от происходящего на экране, сообщается на сайте проекта.

По 

1 сентября 2016, 11:07
В Самаре напротив «Амбара» посадят 1000 деревьев

В Самаре напротив «Амбара» посадят 1000 деревьев

На Южном шоссе напротив ТК «Амбар» посадят деревья и кустарники. На магистрали запланировано благоустройство разделительной полосы. Речь идет об участке от поста ДПС до слияния дороги по направлению к Уральскому шоссе.

Информация о тендере на саженцы размещена на официальном 
23 июня 2016, 10:23
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