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Вытащили ребенка из огня: В Самаре 30 человек тушили дом на Комсомольской
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21 октября 2017, 05:33
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Словно спичка: Легендарная деревянная Башня Гете сгорела во Франкфурте-на-Майне
В немецком Франкфурте-на-Майне сгорело легендарное строение - 43-метровая деревянная Башня Гете. По информации германских агентств, эта смотровая площадка считалась одним из наиболее известных сооружений города. При этом она была в числе самых высоких деревянных башен страны.
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12 октября 2017, 10:06
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«Опять все в дыму»: под Тольятти загорелись поля
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28 сентября 2017, 10:07
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Из Самарского театра оперы и балеты эвакуировали людей
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28 сентября 2017, 03:31
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На кону 160 млн рублей: Дачники и коммерсанты схлестнулись за землю рядом с «Амбаром»
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20 июля 2017, 10:37
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В Самаре в «Амбаре» открыли кинотеатр
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1 сентября 2016, 11:07
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В Самаре напротив «Амбара» посадят 1000 деревьев
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23 июня 2016, 10:23