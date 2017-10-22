На кону 160 млн рублей: Дачники и коммерсанты схлестнулись за землю рядом с «Амбаром» Стало известно о подробностях конфликта дачников и коммерсантов на территории неподалеку от самарского ТРК «Амбар»



Около 200 человек спорят за сотки с коммерческими организациями и чиновниками. Стоимость 4 гектаров свыше 160 миллионов рублей. Земля прилегает к Южному шоссе. Подробности …