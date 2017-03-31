Более 150 жителей Рождествено не могут переправиться домой из Самары.
Люди стоят у причала речного вокзала.
Как сообщили корреспондентам «ТЕРРЫ» жители правого берега, они уже 3 часа пытаются попасть в Рождествено.
По их информации суда на воздушных подушках ходят крайне нерегулярно. Люди обратились за помощью в полицию, в надежде, что стражи порядка повлияют на перевозчиков. «ТЕРРА» следит за ситуацией.
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