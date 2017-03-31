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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 марта 2017г 
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В связи с установлением льда на Волге суда на воздушной подушке будут начинать ходить раньше - уже с 6:45, завершать работу позже - в 19:30. Напомним, водная переправа из города в Рождествено была закрыта в начале декабря из-за тяжелой ледовой 

19 декабря 2016, 11:25
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