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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 июня 2018г 
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Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре

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Автодилера обязали освободить участок в Тольятти

Областной арбитражный суд обязал тольяттинского автодилера «Крумб-Сервис» освободить землю под собственным техцентром. Речь идет об участке площадью 3,5 тысячи квадратных метров в 6-м квартале Автозаводского района. С иском к компании, специализирующейся в основном на продажах «Лада» и «УАЗ», обращалась мэрия 

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Одного из утонувших скутеристов нашли под Тольятти

Одного из утонувших скутеристов нашли под Тольятти

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13 июня 2018, 03:48
Новую развязку на М-5 построят к концу 2019 года в Тольятти

Новую развязку на М-5 построят к концу 2019 года в Тольятти

В Тольятти строительство транспортной развязки на М-5 завершат в конце 2019 года. Дорожники сейчас монтируют пролетные железобетонные строения путепровода, который строят на участке трассы М-5 «Урал» в районе Тольятти (км 971+890 – км 975+963). 63 регион посетила делегация Федерального дорожного 

13 июня 2018, 10:10
«Welcome to Samara region!»: Передовая группа команды Швейцарии прилетела в Курумоч

«Welcome to Samara region!»: Передовая группа команды Швейцарии прилетела в Курумоч

Сегодня, 9 июня, в самарский международный аэропорт "Курумоч" прибыла передовая группа сборной Швейцарии по футболу. "После прилета они отправились в отель "Лада Резорт" в Тольятти", — передает «Волга Ньюс» со ссылкой на собственные источники. Сама сборная прилетит в Самарскую 
9 июня 2018, 04:01
11 июня сборная Швейцарии приедет в Самарскую область

11 июня сборная Швейцарии приедет в Самарскую область

11 июня в Самарскую область прибудет футбольная сборная Швейцарии. Самолет с игроками на борту приземлится в аэропорту «Курумоч». После этого команда отправится на свою базу, отель «Лада Ресорт» в Тольятти.

На 12 июня у подопечных Владимира Петковича запланирована открытая тренировка. 15 

28 мая 2018, 01:13
Сборная Швейцарии назвала дату своего приезда в Самарскую область

Сборная Швейцарии назвала дату своего приезда в Самарскую область

Сборная Швейцария планирует приехать в Тольятти 11 июня, сообщила Федерация футбола этой страны. Как известно, швейцарцы выбрали Автоград своим официальным местом размещения во время игр ЧМ-2018. «Тим-отелем» для сборной станет четырехзвездочная гостиница «Лада-Резорт», она будет в полном распоряжении 55 членов 

21 мая 2018, 04:28
До 1500 болельщиков из Швейцарии побывают во время ЧМ-2018 в Самаре

До 1500 болельщиков из Швейцарии побывают во время ЧМ-2018 в Самаре

Во время ЧМ-2018 Самару могут посетить до 1500 болельщиков из Швейцарии. Об этом стало известно в рамках визита делегации горной страны в регион.

"Мы настроены очень оптимистично и надеемся, что сборная Швейцарии дойдет до четвертьфинала. В этом случае Самару могут посетить 

13 апреля 2018, 09:27
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