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Главу управления физкультуры Тольятти сняли с поста по требованию прокуратуры
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15 июня 2018, 05:26
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Коза Забияка предсказала результат первой игры ЧМ-2018 в Самаре
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15 июня 2018, 05:21
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Из каких стран приехали болельщики на фанфест ЧМ-2018 в Самаре
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15 июня 2018, 05:02
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Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики
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15 июня 2018, 02:11
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Погода и ЧМ-2018: какое место получила Самара в рейтинге синоптиков
Росгидромет опубликовал рейтинг городов-организаторов ЧМ-2018: синоптики определили, где погода будет самой комфортной для игры в футбол, а где самой сложной. В топе рейтинга города, где «футболистам будет комфортно в первые дни чемпионата», в конце – где играть будет тяжело. …
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15 июня 2018, 12:04
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Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре
В Самаре объявлена программа на второй день фестиваля болельщиков, который продлится на площади Куйбышева до окончания ЧМ-2018. В пятницу, 15 июня, там состоится трансляция трех матчей ЧМ-2018, а также запланирована музыкальная часть: выступят танцевальное шоу DNC, группы "Резонанс" и "Фернандос", инструментальное …
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15 июня 2018, 10:47
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Автодилера обязали освободить участок в Тольятти
Областной арбитражный суд обязал тольяттинского автодилера «Крумб-Сервис» освободить землю под собственным техцентром. Речь идет об участке площадью 3,5 тысячи квадратных метров в 6-м квартале Автозаводского района. С иском к компании, специализирующейся в основном на продажах «Лада» и «УАЗ», обращалась мэрия …
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13 июня 2018, 07:00
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Одного из утонувших скутеристов нашли под Тольятти
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13 июня 2018, 03:48
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Новую развязку на М-5 построят к концу 2019 года в Тольятти
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13 июня 2018, 10:10
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«Welcome to Samara region!»: Передовая группа команды Швейцарии прилетела в Курумоч
Сегодня, 9 июня, в самарский международный аэропорт "Курумоч" прибыла передовая группа сборной Швейцарии по футболу. "После прилета они отправились в отель "Лада Резорт" в Тольятти", — передает «Волга Ньюс» со ссылкой на собственные источники. Сама сборная прилетит в Самарскую …
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9 июня 2018, 04:01
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11 июня сборная Швейцарии приедет в Самарскую область
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28 мая 2018, 01:13
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Сборная Швейцарии назвала дату своего приезда в Самарскую область
Сборная Швейцария планирует приехать в Тольятти 11 июня, сообщила Федерация футбола этой страны. Как известно, швейцарцы выбрали Автоград своим официальным местом размещения во время игр ЧМ-2018. «Тим-отелем» для сборной станет четырехзвездочная гостиница «Лада-Резорт», она будет в полном распоряжении 55 членов …
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21 мая 2018, 04:28
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До 1500 болельщиков из Швейцарии побывают во время ЧМ-2018 в Самаре
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13 апреля 2018, 09:27