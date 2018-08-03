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В блогах: На проходных "АвтоВАЗа" стоят мощные мистики?
В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "Вконтакте" показали, как формально на заводской проходной исполняют свои обязанности контролеры.
"Воруй - не хочу. Тяп-ляп - следующий. Тяп-ляп - следующий. И вот весь процесс. Мужик почти не дотрагивается до рабочих. Зато всем …
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30 июля 2018, 10:21
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Эксперты обсудят новые подходы к сохранению здоровья работников на промышленных предприятиях России
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23 июля 2018, 07:05
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В блогах: Ржавые, забитые и гнилые - жуткий потоп на "АвтоВАЗе"
В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" выложили видео жуткого потопа, который случился в одном из цехов автозавода перед выходными.
"Трубы там все ржавые, забитые и гнилые. Периодически рвет на разных участках. Их надо полностью менять, а не ремонтировать. Но это …
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24 июля 2018, 09:13
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В блогах: на "АвтоВАЗе" рабочие готовы перегрызть друг другу глотки
В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" поведали, как сегодня на заводе бьются за сверхурочку.
"О каком единении и солидарности рабочих АвтоВАЗа может идти речь (и это печально), если за право выхода в свои выходные на "двойную" работяги готовы …
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20 июля 2018, 05:21
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На "АвтоВАЗе" стартует корпоративный отпуск
С понедельника, 23 июля, тольяттинский "АвтоВАЗ" уходит в плановый корпоративный отпуск. Сотрудники предприятия будут отдыхать до 12 августа.
"Также в корпоративный отпуск уходит автозавод LADA Ижевск", говорится в сообщении пресс-центра ПАО "АВТОВАЗ".
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20 июля 2018, 04:55
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Самарские активисты ОНФ получили удостоверения общественных инспекторов по охране окружающей среды
На сегодняшний день удостоверение общественных инспекторов по охране окружающей среды получили 33 активиста Общероссийского народного фронта. Будущие инспекторы, только за прошедший год провели более 200 рейдов и организовали 24 субботника, в которых приняли участие более 5000 человек. Удостоверение нужно, чтобы …
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20 июля 2018, 03:56
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В блогах: Лидер партии «Альтернатива для Германии» посетил площадку «Инженеров будущего»
Депутат Госдумы от Самарской области, первый вице-президент "СоюзМаш России" Владимир Гутенев сообщил в "Фейсбуке", что площадку международного молодежного форума «Инженеры будущего» посетил известный политический деятель, председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен. Он впервые в России и остался в восторге …
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18 июля 2018, 09:21
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С какими неприятностями столкнулись самарцы из-за проблем у «Натали Турс»
Один из старейших российских туроператоров «Натали Турс», на протяжении четверти века отправлявший российских граждан за рубеж, аннулировал все забронированные и оплаченные туры в связи с финансовыми проблемами. По оценкам экспертов, в основном пострадали желающие отправиться в Испанию, прежде всего чартерными …
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5 июля 2018, 05:55
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Тольяттинский «АвтоВАЗ» рассказал, какую долю занимает на российском рынке
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5 июля 2018, 04:09
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Союз машиностроителей России продолжит участие в донорской программе
29 июня 2018 года на площадке ТАСС состоялось подписание соглашения между Союзом машиностроителей России и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) сроком на 3 года о сотрудничестве в области добровольной сдачи донорской крови в рамках государственной программы «Служба крови».
Документ подписали Первый вице-президент …
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3 июля 2018, 10:00
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В России падают продажи премиум-автомобилей с пробегом
В России падают продажи автомобилей премиум-класса с пробегом. По данным агентства Автостат, за первый квартал 2018 года в стране были реализованы 108,4 таких машин. Эта цифра на 3% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.
Самой популярной премиальной маркой …
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18 мая 2018, 10:34
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На 40% упало потребление алкоголя в России
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10 мая 2018, 09:16