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Следователи разберутся в обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в Жигулевске
В Жигулевске стартовала доследственная проверка по факту гибели 9-летнего мальчика. Как сообщили в Следственном комитете по региону, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Напомним, что трагедия на воде призошла 24 июня. В 13:20 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС …
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25 июня 2019, 08:21
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Под Сызранью бешеная кошка искусала маму и ее 11-летнего сына
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25 июня 2019, 05:31
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В Тольятти наградят более 400 выпускников-медалистов
Во вторник, 25 июня, в Тольятти в культурном центре "Автоград" пройдет мероприятие, посвященное выпускникам-медалистам. В этом году 464 учащихся школ, гимназий и лицеев получили медаль «За особые успехи в учении». Как отметили представители департамента образования Тольятти, это лучший результат по …
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25 июня 2019, 04:29
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В Самаре Заводское шоссе отремонтируют до Авроры
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25 июня 2019, 04:20
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В Самаре из-за технической неисправности аварийно сел самолет Анапа - Уфа
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24 июня 2019, 11:07
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25-летний парень пытался провезти в Самару из Чехии 50 тысяч евро
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19 июня 2019, 02:39
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Российским полицейским разрешили отдыхать в Крыму и Таиланде
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14 июня 2019, 11:42
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В Турции спасли туристку, которую укусил скорпион
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6 июня 2019, 01:30
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В Самаре трамваи снова ходят по улице Ново-Вокзальной
В понедельник, 3 июня, в Самаре возобновилось движение трамваев № 7 и 19 на улице Ново-Вокзальной. Как сообщили в МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары, движение трамваев по этой улице восстановлено, пассажиров приглашают на борт.
Напомним, что общественный транспорт изменил …
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3 июня 2019, 10:57
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Самарскому аэропорту Курумоч присвоено имя конструктора Сергея Королева
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским воздушным гаваням имен людей, имеющих особые заслуги перед страной. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации, он вступил в силу со дня подписания. Есть в списке и самарский аэропорт …
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31 мая 2019, 02:32
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Пилотов рейса «Сочи - Самара» попытались ослепить зеленым лазером
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27 мая 2019, 09:52
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В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной
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24 мая 2019, 02:39
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В Самаре пытаются решить проблему с запретом ночной переправы до Рождествено
Депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн обратился в министерство транспорта России - он попросил рассмотреть возможность отмены запрета на движение судов через Волгу в село Рождествено. Как известно, они не курсируют между населенным пунктом и Самарой …
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17 мая 2019, 10:02
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Самолет Ларнака - Самара совершил вынужденную посадку в Краснодаре
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17 мая 2019, 08:28
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Самарцы смогут напрямую летать в Салоники
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17 апреля 2019, 04:41
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Трое турок украли шубу и попытались совратить манекен
Полицейские турецкого города Анталья разбираются в обстоятельствах необычной кражи. Неизвестные злоумышленники забрались в магазин и стащили шубу. Во время осмотра места происшествия правоохранители обратили внимание, что манекен, на который был накинут товар, буквально «залапан».
Записи с камер видеонаблюдения раскрыли …
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12 апреля 2019, 12:57
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С мая возобновляются прямые рейсы из Самары в Финляндию
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11 апреля 2019, 05:12
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В Турции ураган унес мужчину на зонте
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29 марта 2019, 01:26
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Почти на семь часов задержали самолет из Самары в Анталью
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28 сентября 2018, 12:54
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В дни ЧМ-2018 Курумоч примет 300 дополнительных авиарейсов в Самаре
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7 июня 2018, 12:03
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Большинство россиян поддерживают введение «черного списка» авиадебоширов
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4 июня 2018, 11:22
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В 2017 году в Анталье отдохнули почти 4 миллиона россиян
В 2017 году курорты турецкой Антальи посетили почти 3 миллиона 800 тысяч человек. Такие данные приводит Интерфакс со ссылкой на портал Haber Turk. По данным аналитиков, турпоток из нашей страны в ушедшем году побил все рекорды. Нынешние цифры побили …
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9 января 2018, 04:53
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На Анастасию Волочкову в Турции напала неизвестная рыба
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30 июля 2015, 05:07
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В элитном турецком отеле в Антальи больше 40 человек отравились хлором
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5 мая 2015, 03:04
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