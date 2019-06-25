В 2017 году в Анталье отдохнули почти 4 миллиона россиян … В 2017 году курорты турецкой Антальи посетили почти 3 миллиона 800 тысяч человек. Такие данные приводит Интерфакс со ссылкой на портал Haber Turk. По данным аналитиков, турпоток из нашей страны в ушедшем году побил все рекорды. Нынешние цифры побили