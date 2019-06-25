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Следователи разберутся в обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в Жигулевске

Следователи разберутся в обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в Жигулевске

В Жигулевске стартовала доследственная проверка по факту гибели 9-летнего мальчика. Как сообщили в Следственном комитете по региону, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Напомним, что трагедия на воде призошла 24 июня. В 13:20 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС 
25 июня 2019, 08:21
Под Сызранью бешеная кошка искусала маму и ее 11-летнего сына

Под Сызранью бешеная кошка искусала маму и ее 11-летнего сына

Случай нападения животного на людей был зафиксирован в Междучеренческе под Сызранью. Местные жители пожалели бродячую кошку и подкармливали ее, она прижилась во дворе и охотно играла с 11-летним мальчиком – сыном хозяев дома. Но в какой-то момент ласковая кошечка превратилась 
25 июня 2019, 05:31
В Тольятти наградят более 400 выпускников-медалистов

В Тольятти наградят более 400 выпускников-медалистов

Во вторник, 25 июня, в Тольятти в культурном центре "Автоград" пройдет мероприятие, посвященное выпускникам-медалистам. В этом году 464 учащихся школ, гимназий и лицеев получили медаль «За особые успехи в учении». Как отметили представители департамента образования Тольятти, это лучший результат по 
25 июня 2019, 04:29
В Самаре Заводское шоссе отремонтируют до Авроры

В Самаре Заводское шоссе отремонтируют до Авроры

Заводское шоссе в Самаре все-таки отремонтируют до конца. Как говорится в сообщении на портале госзакупок, работы на 2-й очереди участка от улицы Авроры до XXII Партсъезда будет вести единственный участник торгов компания "Автодоринжиниринг". Общая сумма контракта около 655 миллионов рублей.
25 июня 2019, 04:20
В Самаре из-за технической неисправности аварийно сел самолет Анапа - Уфа

В Самаре из-за технической неисправности аварийно сел самолет Анапа - Уфа

В ночь на понедельник, 24 июня, в Самаре аварийно приземлился самолет авиакомпании Utair, летевший из Анапы в Уфу. На борту лайнера находились 99 пассажиров и экипаж воздушного судна. Самолет сел из-за технической неисправности. По словам пресс-секретаря уфимского аэропорта Татьяны Ризван, 
24 июня 2019, 11:07
25-летний парень пытался провезти в Самару из Чехии 50 тысяч евро

25-летний парень пытался провезти в Самару из Чехии 50 тысяч евро

В столице 63-го региона будут судить 25-летнего уроженца Казахстана, который прибыл в Россию из Чехии с внушительным «багажом» - он прихватил с собой 50 тысяч незадекларированных евро (больше 3,5 млн рублей). По информации Приволжской транспортной прокуратуры, молодой человек осознавал, что 
19 июня 2019, 02:39
Российским полицейским разрешили отдыхать в Крыму и Таиланде

Российским полицейским разрешили отдыхать в Крыму и Таиланде

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев разрешил сотрудникам полиции отдыхать в Турции и Таиланде. С 2015 года они не могли туда ездить, поскольку было предположение, что в отношении российских стражей порядка там могут совершить провокации или даже задержания на фоне 

14 июня 2019, 11:42
В Турции спасли туристку, которую укусил скорпион

В Турции спасли туристку, которую укусил скорпион

В Турции прошла операция по спасению туристки. Женщина отправилась на прогулку по Ликийской Тропе. В какой-то момент ее в левую руку укусил скорпион. Через некоторое время она почувствовала себя плохо. Друзья женщины связались с местными спасателями, и те приступили к 
6 июня 2019, 01:30
В Самаре трамваи снова ходят по улице Ново-Вокзальной

В Самаре трамваи снова ходят по улице Ново-Вокзальной

В понедельник, 3 июня, в Самаре возобновилось движение трамваев № 7 и 19 на улице Ново-Вокзальной. Как сообщили в МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары, движение трамваев по этой улице восстановлено, пассажиров приглашают на борт.

Напомним, что общественный транспорт изменил 
3 июня 2019, 10:57
Самарскому аэропорту Курумоч присвоено имя конструктора Сергея Королева

Самарскому аэропорту Курумоч присвоено имя конструктора Сергея Королева

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским воздушным гаваням имен людей, имеющих особые заслуги перед страной. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации, он вступил в силу со дня подписания. Есть в списке и самарский аэропорт 
31 мая 2019, 02:32
Пилотов рейса «Сочи - Самара» попытались ослепить зеленым лазером

Пилотов рейса «Сочи - Самара» попытались ослепить зеленым лазером

Сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры выясняют обстоятельства ЧП, которое случилось в минувшие входные в нашем регионе.  В субботу, 25 мая, в  21:21 кабину пассажирского самолета Boeing 738 М рейса 331 «Сочи - Самара»  авиакомпании «Победа» осветили зеленым лазером. В этот момент 
27 мая 2019, 09:52
В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной

В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной

В четверг, 23 мая, в областной столице произошла авария, в которой пострадала пассажирка иномарки. В 15:30 76-летний водитель на автомобиле Volkswagen Passat ехал по улице Солнечной в направлении 8-ой просеки. На регулируемом перекрестке улиц Солнечной и 7-ой просеки при повороте 
24 мая 2019, 02:39
В Самаре пытаются решить проблему с запретом ночной переправы до Рождествено

В Самаре пытаются решить проблему с запретом ночной переправы до Рождествено

Депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн обратился в министерство транспорта России - он попросил рассмотреть возможность отмены запрета на движение судов через Волгу в село Рождествено. Как известно, они не курсируют между населенным пунктом и Самарой 
17 мая 2019, 10:02
Самолет Ларнака - Самара совершил вынужденную посадку в Краснодаре

Самолет Ларнака - Самара совершил вынужденную посадку в Краснодаре

В ночь на пятницу, 17 мая, пассажирский лайнер, вылетевший из кипрского города Ларнаки в самарский аэропорт, был вынужден совершить посадку в Краснодаре. По данным представителей авиакомпании «Россия», пойти на это пилотам рейса N 5840 Ларнака - Самара пришлось из-за срабатывания 
17 мая 2019, 08:28
Самарцы смогут напрямую летать в Салоники

Самарцы смогут напрямую летать в Салоники

Перед началом отпускного сезона у самарцев появилась возможность напрямую добраться до второго по величине греческого города. Регулярные рейсы в Салоники будет выполнять авиакомпания Ellinair. Первый полет запланирован на 31 мая. Рейсы будут отправляться дважды в неделю - по понедельникам и/или 
17 апреля 2019, 04:41
Трое турок украли шубу и попытались совратить манекен

Трое турок украли шубу и попытались совратить манекен

Полицейские турецкого города Анталья разбираются в обстоятельствах необычной кражи. Неизвестные злоумышленники забрались в магазин и стащили шубу. Во время осмотра места происшествия правоохранители обратили внимание, что манекен, на который был накинут товар, буквально «залапан».

Записи с камер видеонаблюдения раскрыли 
12 апреля 2019, 12:57
С мая возобновляются прямые рейсы из Самары в Финляндию

С мая возобновляются прямые рейсы из Самары в Финляндию

Самарцы снова смогут без лишней суеты и пересадок летать в Хельсинки - авиакомпания Finnair возобновляет прямые перелеты. Первый рейс из столицы 63-го региона запланирован на 3 мая. Планируется, что полеты будут совершаться трижды в неделю - по понедельникам, средам и 
11 апреля 2019, 05:12
В Турции ураган унес мужчину на зонте

В Турции ураган унес мужчину на зонте

Курьезный случай произошел на днях в турецком городе Османие. Трое мужчин сидели в уличном кафе, когда на территорию обрушился ураган. Порывы ветра оказались настолько сильными, что начали отрывать от земли зонт, установленный на тяжелом основании. Мужчины попытались удержать конструкцию, но 
29 марта 2019, 01:26
Почти на семь часов задержали самолет из Самары в Анталью

Почти на семь часов задержали самолет из Самары в Анталью

Отдых в Анталье начался для 243 самарцев с затянувшегося ожидания самолета. Борт должен был отправиться из аэропорта «Курумоч» в 03:15 28 сентября, однако воздушное судно вылетело только в 10:00. Причиной почти семичасовой задержки стало позднее прибытие самолета.

На время 
28 сентября 2018, 12:54
В дни ЧМ-2018 Курумоч примет 300 дополнительных авиарейсов в Самаре

В дни ЧМ-2018 Курумоч примет 300 дополнительных авиарейсов в Самаре

В Самаре во время ЧМ-2018 аэропорт Курумоч примет около 300 дополнительных авиарейсов, которые добавятся к сезонному расписанию. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Шесть матчей состоятся на стадионе «Самара Арена» в столице 63-го региона – 17, 21, 25, 

7 июня 2018, 12:03
Большинство россиян поддерживают введение «черного списка» авиадебоширов

Большинство россиян поддерживают введение «черного списка» авиадебоширов

70% опрошенных готовы ввести временные запреты на полеты для хулиганов
4 июня 2018, 11:22
В 2017 году в Анталье отдохнули почти 4 миллиона россиян

В 2017 году в Анталье отдохнули почти 4 миллиона россиян

В 2017 году курорты турецкой Антальи посетили почти 3 миллиона 800 тысяч человек. Такие данные приводит Интерфакс со ссылкой на портал Haber Turk. По данным аналитиков, турпоток из нашей страны в ушедшем году побил все рекорды. Нынешние цифры побили 
9 января 2018, 04:53
На Анастасию Волочкову в Турции напала неизвестная рыба

На Анастасию Волочкову в Турции напала неизвестная рыба

Известная балерина получила травму на отдыхе в Анталье, где она сейчас находится с дочерью Ариадной. Волочкова, спрыгнув с яхты, решила искупаться в море, где на нее напала рыба, похожая на миниатюрную акулу.

У 39-летней звезды на правой ноге появились 
30 июля 2015, 05:07
В элитном турецком отеле в Антальи больше 40 человек отравились хлором

В элитном турецком отеле в Антальи больше 40 человек отравились хлором

В Турции в одном из самых престижных отелей Антальи - Hestia Resort & Spa более 4 десятков человек отравились ядовитым газом. Среди пострадавших 11 туристов и 30 сотрудников гостиницы. Их сразу госпитализировали. По предварительным данным, токсичное вещество, которое распространилось по 
5 мая 2015, 03:04
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