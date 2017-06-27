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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре задерживают несколько авиарейсов

В Самаре задерживают несколько авиарейсов

172 пассажирам придется почти полдня ждать вылета в Симферополь. 
15 июня 2017, 03:14
Самолеты из Самары в Стамбул будут летать чаще

Самолеты из Самары в Стамбул будут летать чаще

С 20 июня на маршуруте Самара – Стамбул начнет работать новый авиаперевозчик - турецкий лоукостер Pegasus Airlines. Всего компания будет выполнять по три прямых регулярных рейса в неделю. Пассажиров будут обслуживать на самолетах Boeing 737-800 и Аirbus 320. Дни и 

15 июня 2017, 10:25
В Самаре задержались вылеты в Болгарию и в Сочи

В Самаре задержались вылеты в Болгарию и в Сочи

В самарском аэропорту произошла задержка нескольких авиарейсов. Около трехсот человек, которые должны были отправиться в Сочи и в болгарский город Бургас, из Курумоча по расписанию не вылетели. По предварительной информации, отправление в Болгарию ожидается только в 17 часов, в Сочи 
14 июня 2017, 04:34
Туристы из Самары 8 часов ждали вылета в Турцию

Туристы из Самары 8 часов ждали вылета в Турцию

Вылеты нескольких авиарейсов были задержаны с 5 по 8 мая в аэропорту Курумоч. Как заявил СМИ помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов, 5 мая в 19:00 с задержкой на 7 часов 20 минут из аэропорта Курумоч вылетел самолет "А-321" со 

10 мая 2017, 12:12
Самарских аграриев простимулируют турки

Самарских аграриев простимулируют турки

Решение, которое может стимулировать агропромышленный комплекс Самарской области, принято правительством Турции. Импорт отечественной пшеницы в эту страну теперь будет вестись без ограничений.
Напомним, в марте турецкие власти приостановили выдачу лицензий на беспошлинный ввоз на свою территорию российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного 

5 мая 2017, 05:19
И снова Турция: названы самые популярные направления на майские праздники

И снова Турция: названы самые популярные направления на майские праздники

Наиболее востребованным направлением у отечественных туристов, которые задумали на майские праздники отдохнуть за границей, оказалась Турция. Как сообщают эксперты Ассоциации туроператоров России, 30–35% выбрали именно этот вариант.
Если говорить о внутреннем туризме, то здесь лидеры традиционные - Краснодарский край и 

28 апреля 2017, 04:32
Турция продлила срок безвизового пребывания россиян на 30 дней

Турция продлила срок безвизового пребывания россиян на 30 дней

В турецком МИДе заявили, что страна продлевает срок безвизового пребывания граждан России с 60 до 90 дней. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на турецкие агентства.
«Россияне смогут теперь находиться в Турции без визы 90 дней», — сказал руководитель 

24 апреля 2017, 11:14
Почему самарцы снова могут остаться без отдыха в Турции?

Почему самарцы снова могут остаться без отдыха в Турции?

Регулярные прямые рейсы в Турцию из Самары теперь будут отправляться трижды в неделю. На пресс-конференции, посвященной первому рейсу, представители турецкой стороны прокомментировали возможную отмену чартеров в эту страну из России. Подробности - в вечернем выпуске информационной  программы "Новости. Самара " 

11 апреля 2017, 02:00
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