В самарском аэропорту снова задерживается рейс. 236 пассажиров не могут улететь в турецкую Анталью. Вылет назначен на вторник, 27 июня. Изначально отправление было запланировано на 1:30. Однако самолет вовремя не предоставили. Ожидается, что вылет состоится после двух часов дня. По данным транспортной прокуратуры, основная часть пассажиров разъехалась по домам, лишь троих иностранцев разместили в отеле при аэропорте.
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В Самаре задерживают несколько авиарейсов
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15 июня 2017, 03:14
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Самолеты из Самары в Стамбул будут летать чаще
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15 июня 2017, 10:25
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В Самаре задержались вылеты в Болгарию и в Сочи
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14 июня 2017, 04:34
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Туристы из Самары 8 часов ждали вылета в Турцию
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10 мая 2017, 12:12
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Самарских аграриев простимулируют турки
Решение, которое может стимулировать агропромышленный комплекс Самарской области, принято правительством Турции. Импорт отечественной пшеницы в эту страну теперь будет вестись без ограничений.
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5 мая 2017, 05:19
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И снова Турция: названы самые популярные направления на майские праздники
Наиболее востребованным направлением у отечественных туристов, которые задумали на майские праздники отдохнуть за границей, оказалась Турция. Как сообщают эксперты Ассоциации туроператоров России, 30–35% выбрали именно этот вариант.
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28 апреля 2017, 04:32
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Турция продлила срок безвизового пребывания россиян на 30 дней
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24 апреля 2017, 11:14
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Почему самарцы снова могут остаться без отдыха в Турции?
Регулярные прямые рейсы в Турцию из Самары теперь будут отправляться трижды в неделю. На пресс-конференции, посвященной первому рейсу, представители турецкой стороны прокомментировали возможную отмену чартеров в эту страну из России. Подробности - в вечернем выпуске информационной программы "Новости. Самара " …
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11 апреля 2017, 02:00