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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Семь несанкционированных свалок ликвидируют в июле в Тольятти

Семь несанкционированных свалок ликвидируют в июле в Тольятти

Семь несанкционированных свалок уберут в Тольятти в течение июля. Об этом на аппаратном совещании рассказал руководитель департамента по городскому хозяйству Вадим Ерин. По его словам, четыре скопления мусора будут убраны в рамках заключенного госконтракта. По его условиям, подрядчик должен завершить 
3 июля 2018, 02:08
KIA и вазовская «шестерка» не разъехались под Тольятти

KIA и вазовская «шестерка» не разъехались под Тольятти

Утром 3 июля под Тольятти произошло ДТП с участием двух легковушек. Около 7:30 водитель KIA выезжала с дачного массива на трассу «Тольятти-Ташелка». При этом, иномарка не пропустила вазовскую «шестерку», которая двигалась по дороге. Произошло столкновение.

В результате аварии оба 
3 июля 2018, 11:38
Из-за угрозы заражения малыша ВИЧ в Тольятти завели дело

Из-за угрозы заражения малыша ВИЧ в Тольятти завели дело

В Тольятти на местную жительницу завели уголовное дело. По версии силовиков, она поставила своего сына под угрозу заражения ВИЧ. Малышу всего два года. По сообщению прокуратуры Автозаводского района, 32-летняя женщина знала, что у нее ВИЧ-инфекция, но с 2016 года (года, 

29 июня 2018, 03:27
Торговый центр «Омега» закрыли в Тольятти

Торговый центр «Омега» закрыли в Тольятти

Прокуратура Автозаводского района Тольятти добилась приостановления работы торгового центра «Омега». В здании была проведена проверка, которая показала, что оно эксплуатируется с грубыми нарушениями правил противопожарной безопасности.

Прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть здание. 18 июня иск был удовлетворен, 
29 июня 2018, 02:58
Зарплаты работников АвтоВАЗа повысят на 6,9%

Зарплаты работников АвтоВАЗа повысят на 6,9%

Окладная часть работников АвтоВАЗа будет увеличена почти на 7%. Такое решение приняли руководители завода после активных переговоров с профсоюзом. АвтоВАЗ объявил о повышении зарплат работникам с 1 июля 2018 года на 6,9%. Будут повышены тарифные ставки и оклады, при этом 

28 июня 2018, 11:53
АвтоВАЗ отзовет для ремонта 7220 автомобилей Lada XRAY

АвтоВАЗ отзовет для ремонта 7220 автомобилей Lada XRAY

АвтоВАЗ отзывает 7220 автомобилей Lada XRAY, выпущенных с ноября прошлого года. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. По данным Росстандарта, причиной отзыва транспортных средств является наличие газовых раковин в поворотном кулаке, выполненных из серого чугуна вместо 

27 июня 2018, 11:47
АвтоВАЗ временно остановит сборку Lada с июля

АвтоВАЗ временно остановит сборку Lada с июля

В Тольятти и Ижевске АвтоВАЗ во второй половине лета остановит сборку автомобилей Lada. Это связано с корпоративным отпуском. Конвейеры остановят на три недели с 23 июля. До 12 августа на площадках автогиганта будут проводить работы по ремонту и наладке оборудования, 

19 июня 2018, 11:52
АвтоВАЗ отзывает почти 39 тысяч внедорожников Lada 4x4

АвтоВАЗ отзывает почти 39 тысяч внедорожников Lada 4x4

АвтоВАЗ отзывает почти 39 тысяч автомобилей Lada 4х4 из-за проблем с электропроводкой, сообщает Росстандарт. Причина - возможное перетирание изоляции провода генератора о верхний рычаг передней подвески. В сервисных центрах на этих машинах установят дополнительные хомуты крепления жгута. Также на внедорожниках 

14 июня 2018, 01:34
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