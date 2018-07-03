Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис подписал программу по улучшению условий труда работников автогиганта. Она рассчитана до 2020 года и на ее реализацию планируется направить более 3 миллиардов рублей. 969 миллионов из этой суммы направят в этом году.
Как отмечает пресс-служба «АвтоВАЗа», в основу программы легли данные опроса, проводившегося среди заводчан весной и зимой.
Программа включает в себя 586 различных мероприятий. В их числе: ремонт мест общего пользования и бытовых помещений (столовые, туалеты, раздевалки), вентиляционных систем, крыш и полов, офисных помещений. Также в рамках программы предусмотрены замена окон, обновление спецодежды и средств индивидуальной защиты, строительство дополнительных парковок вдоль проходных.
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