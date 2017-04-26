Украинская экономика названа худшей в мире Опрос проводился агентством Bloomberg с апреля по июнь этого года. Инвесторы и экономисты самой худшей признали экономику Украины. По их мнению, военный конфликт в Донбассе «уронит» ВВП страны в IV квартале на 4%.



На втором месте оказалась Россия – …