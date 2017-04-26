  • Новости
    \/news
    /news/bolee-3-milliardov-rubley-vlozhat-investory-v-stroitelstvo-otelya-v-istoricheskom-centre-samary
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/bolee-3-milliardov-rubley-vlozhat-investory-v-stroitelstvo-otelya-v-istoricheskom-centre-samary
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/bolee-3-milliardov-rubley-vlozhat-investory-v-stroitelstvo-otelya-v-istoricheskom-centre-samary
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/bolee-3-milliardov-rubley-vlozhat-investory-v-stroitelstvo-otelya-v-istoricheskom-centre-samary
  • Видео
    \/video
    /news/bolee-3-milliardov-rubley-vlozhat-investory-v-stroitelstvo-otelya-v-istoricheskom-centre-samary
  • Передачи
    \/programs
    /news/bolee-3-milliardov-rubley-vlozhat-investory-v-stroitelstvo-otelya-v-istoricheskom-centre-samary
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/bolee-3-milliardov-rubley-vlozhat-investory-v-stroitelstvo-otelya-v-istoricheskom-centre-samary
  • Онлайн
    \/online
    /news/bolee-3-milliardov-rubley-vlozhat-investory-v-stroitelstvo-otelya-v-istoricheskom-centre-samary
  • Партнеры
    \/air
    /news/bolee-3-milliardov-rubley-vlozhat-investory-v-stroitelstvo-otelya-v-istoricheskom-centre-samary
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/bolee-3-milliardov-rubley-vlozhat-investory-v-stroitelstvo-otelya-v-istoricheskom-centre-samary
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/bolee-3-milliardov-rubley-vlozhat-investory-v-stroitelstvo-otelya-v-istoricheskom-centre-samary
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/bolee-3-milliardov-rubley-vlozhat-investory-v-stroitelstvo-otelya-v-istoricheskom-centre-samary
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/bolee-3-milliardov-rubley-vlozhat-investory-v-stroitelstvo-otelya-v-istoricheskom-centre-samary
  • Блоги
    \/blogs
    /news/bolee-3-milliardov-rubley-vlozhat-investory-v-stroitelstvo-otelya-v-istoricheskom-centre-samary
  • О компании
    \/about
    /news/bolee-3-milliardov-rubley-vlozhat-investory-v-stroitelstvo-otelya-v-istoricheskom-centre-samary
    • Контакты
      \/contacts
      /news/bolee-3-milliardov-rubley-vlozhat-investory-v-stroitelstvo-otelya-v-istoricheskom-centre-samary
    • История развития
      \/about\/history
      /news/bolee-3-milliardov-rubley-vlozhat-investory-v-stroitelstvo-otelya-v-istoricheskom-centre-samary
    • Награды
      \/about\/award
      /news/bolee-3-milliardov-rubley-vlozhat-investory-v-stroitelstvo-otelya-v-istoricheskom-centre-samary
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/bolee-3-milliardov-rubley-vlozhat-investory-v-stroitelstvo-otelya-v-istoricheskom-centre-samary
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/bolee-3-milliardov-rubley-vlozhat-investory-v-stroitelstvo-otelya-v-istoricheskom-centre-samary
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/bolee-3-milliardov-rubley-vlozhat-investory-v-stroitelstvo-otelya-v-istoricheskom-centre-samary
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/bolee-3-milliardov-rubley-vlozhat-investory-v-stroitelstvo-otelya-v-istoricheskom-centre-samary
  • Реклама
    \/advert
    /news/bolee-3-milliardov-rubley-vlozhat-investory-v-stroitelstvo-otelya-v-istoricheskom-centre-samary
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/bolee-3-milliardov-rubley-vlozhat-investory-v-stroitelstvo-otelya-v-istoricheskom-centre-samary
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/bolee-3-milliardov-rubley-vlozhat-investory-v-stroitelstvo-otelya-v-istoricheskom-centre-samary
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/bolee-3-milliardov-rubley-vlozhat-investory-v-stroitelstvo-otelya-v-istoricheskom-centre-samary
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/bolee-3-milliardov-rubley-vlozhat-investory-v-stroitelstvo-otelya-v-istoricheskom-centre-samary
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/bolee-3-milliardov-rubley-vlozhat-investory-v-stroitelstvo-otelya-v-istoricheskom-centre-samary
10
38
35
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d888    888888   .d8888b.              .d8888b.                           
 d88P"       "88b  d88P  Y88b            d88P  Y88b                          
 888          888         888                 .d88P                          
 888888       888       .d88P   .d88b.       8888"   88888b.   888  888  888 
 888          888   .od888P"   d88P"88b       "Y8b.  888 "88b  888  888  888 
 888          888  d88P"       888  888  888    888  888  888  888  888  888 
 888          88P  888"        Y88b 888  Y88b  d88P  888 d88P  Y88b 888 d88P 
 888          888  888888888    "Y88888   "Y8888P"   88888P"    "Y8888888P"  
            .d88P                   888              888                     
          .d88P"               Y8b d88P              888                     
         888P"                  "Y88P"               888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Тяжелая доля обманутых дольщиков

Тяжелая доля обманутых дольщиков

На покупку квартиры для дочери семья Фирстовых копила несколько десятилетий. Однако, даже выплатив полную стоимость квадратных метров в строящемся доме на пересечении Садовой и Вилоновской в 2007 году, переехать в новое жилье так и не удалось. Застройщик обанкротился, возведя только 

20 апреля 2017, 06:13
Кто получит миллиард за новые трамвайные пути до «Самара Арены»

Кто получит миллиард за новые трамвайные пути до «Самара Арены»

Строительством трамвайной линии на Московском шоссе - от улицы Ташкентской до нового стадиона «Самара Арена» займется компания "ВТС-Метро". Она все-таки выиграла торги, правда, со второго раза. Напомним, результаты предыдущего аукциона, к которому «ВТС-Метро» не допустили, бизнесменам пришлось оспаривать в антимонопольной 

14 апреля 2017, 11:49
Правительство отказалось сносить пятиэтажки в регионах

Правительство отказалось сносить пятиэтажки в регионах

Опыт сноса пятиэтажек в Москве не будет применен в российских регионах, по крайней мере в ближайшее время. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.
Г-н Мень заявил, что расходы на капремонт столичных пятиэтажек 

13 апреля 2017, 09:47
Эксклюзивные подробности строительства метро в Самаре

Эксклюзивные подробности строительства метро в Самаре

Щит диаметром 5,7 метра завершает работу на глубине 18 метров в районе пересечения Первомайской и Самарской. В ближайшее время его начнут извлекать. Эксклюзивный сюжет из самарской подземки смотрите в выпусках новостей на телеканале "ТЕРРА - РЕН ТВ" в понедельник, 10 

7 апреля 2017, 11:21
ФСБ штурмует отель Holyday Inn Самара

ФСБ штурмует отель Holyday Inn Самара

Отель Холидей Инн в Самаре взят штурмом подразделениями Росгвардии и силами регионального управления Федеральной службы безопасности. Обезврежено взрывное устройство. Освобождены заложники, в числе которых оказались иностранные граждане.

Таков итог учений, проведенных накануне. Условный теракт пресечен в соответствии с утвержденным в рамках 

30 ноября 2016, 11:15
В аэропорту Курумоч обустроят многоуровневую парковку и гостиницу

В аэропорту Курумоч обустроят многоуровневую парковку и гостиницу

В самарском аэропорту появится многоуровневая парковка и гостиница. Корпорация развития Самарской области опубликовала концепцию реконструкции Курумоча. Сроки реализации проекта пока не объявлены.

Сообщается, что в новой гостинице площадью более 14 000 квадратных метров будет предусмотрено до 250 номеров. Аэровокзал расширят 
26 октября 2016, 04:08
Гостиницы у Филармонии не будет

Гостиницы у Филармонии не будет

ЗАО "Росинтек" не удастся построить гостиницу в Самаре. Верховный суд отказался передавать кассационную жалобу компании для рассмотрения в коллегию по экономическим спорам.
Разбирательства между предпринимателями и областным минстроем тянутся уже несколько лет. В 2011 году компания бизнесмена Вячеслава Сичинавы собиралась 

5 октября 2016, 02:25
Строить гостиницу возле филармонии в Самаре запретили

Строить гостиницу возле филармонии в Самаре запретили

Закрытому акционерному обществу «Росинтек» придется отказаться от планов по строительству гостиницы рядом с самарской филармонией. Компания не сумела отстоять в Верховном суде своё право возводить объект на улице Фрунзе рядом с жилым домом №135.

Фирма пыталась через суд обжаловать отказ областного 

30 сентября 2016, 05:42
В Самарской области состоится слет инвесторов «Ангелы на Волге»

В Самарской области состоится слет инвесторов «Ангелы на Волге»

23 и 24 сентября в Самарской области пройдет первый международный слет частных инвесторов «Ангелы на Волге», сообщает региональный кабмин. На мероприятие ожидают более 250 бизнесменов из России, США и стран Европы. 
31 августа 2016, 06:08
В Самаре ищут инвестора для строительства крематория

В Самаре ищут инвестора для строительства крематория

В Самаре вновь задумались о строительстве крематория. Городская администрация заявила о поиске инвестора, который смог бы взяться за проект. Однако пока в бюджете напротив этой графы расходов - ноль.
Отметим, такие объекты есть практически во всех российских городах-миллионниках. Сейчас их 

30 мая 2016, 06:14
Проектом нового моста через Волгу в Саратове заинтересовались китайские инвесторы

Проектом нового моста через Волгу в Саратове заинтересовались китайские инвесторы

Инвесторами в строительстве нового моста Саратов - Энгельс могут стать несколько компаний, в том числе фирма из КНР. Как отмечают региональные СМИ со ссылкой на минтранс Саратовской области, работы по новому мосту начаты еще год назад, существует рабочая группа. Прошел 
5 февраля 2016, 03:57
Знаменитый парижский отель Ritz пострадал от пожара

Знаменитый парижский отель Ritz пострадал от пожара

Сегодня утром Вандомская площадь, расположенная в центре Парижа, озарилась огнем. Пожар вспыхнул на последнем этаже отеля Ritz, который находится на реконструкции.  Никто из 150 человек, занятых на ремонтных работах, не пострадал.
С огнем не один час боролись 60 специалистов пожарно-спасательной 
19 января 2016, 04:51
В российских гостиницах разрешат платить за полдня

В российских гостиницах разрешат платить за полдня

21 октября вступает в силу постановление правительства «Об утверждении правил предоставления гостиничных услуг». В документе оговаривается: в случае приема клиента после 0:00 до установленного расчетного времени сумма оплаты за номер не может превышать половину суточной. 
19 октября 2015, 02:11
На Анастасию Волочкову в Турции напала неизвестная рыба

На Анастасию Волочкову в Турции напала неизвестная рыба

Известная балерина получила травму на отдыхе в Анталье, где она сейчас находится с дочерью Ариадной. Волочкова, спрыгнув с яхты, решила искупаться в море, где на нее напала рыба, похожая на миниатюрную акулу.

У 39-летней звезды на правой ноге появились 
30 июля 2015, 05:07
Украинская экономика названа худшей в мире

Украинская экономика названа худшей в мире

Опрос проводился агентством Bloomberg с апреля по июнь этого года. Инвесторы и экономисты самой худшей признали экономику Украины. По их мнению, военный конфликт в Донбассе «уронит» ВВП страны в IV квартале на 4%.

На втором месте оказалась Россия – 
2 июля 2015, 06:14
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна