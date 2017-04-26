Свыше 3 миллиардов рублей вложат инвесторы в строительство отеля в историческом центре Самары. Возведение гостиницы под южно-корейским брендом "Лотте" началось осенью 2016 года, и сейчас выполнено около 50 процентов всех работ. 5-звездочная гостиница в границах улиц Самарской, Галактионовской, Красноармейской строится на площади почти 6,5 тысяч квадратных метров. Проектом предусмотрен 191 номер. Номера от «Стандарта» до «Королевского» и даже «Президентского люкса». На некоторых этажах уже ведутся отделочные работы. Дизайн-проект по оформлению внутренних помещений разрабатывает итальянская компания.
Сергей Рудеев, начальник участка генподрядной организации:
«На следующей неделе начинается отделка полов, гидроизоляция, и планируем в начале июня подготовить 2 пилотных номера под чистовую отделку. Идут фасадные, отделочные и другие работы».
Чтобы создать максимально комфортные условия для гостей города и снизить загруженность улиц старой Самары, уже построен двухуровневый подземный паркинг. Работа по монолитным конструкциям выходит на финишную прямую.
Юрий Рылкин, директор генподрядной организации:
«Мое мнение - это здание одно из самых красивых в Самаре. Мы практически делали с колес этот проект, все сложности преодолены в самый тяжелый период - зима в минус 25, и мы выходим на финишную прямую по основным видам работ».
Первая в Самаре пятизвездочная гостиница будет располагать несколькими конференц - залами, современным SPA-комплексом. Здесь же откроются рестораны, банки и магазины.
Должен преобразиться и квартал старой Самары, в районе отеля. Правительством региона разработана дорожная карта, которая будет реализована уже в этом году. Ввод гостиницы в эксплуатацию запланирован на конец 2017 года.
|
Тяжелая доля обманутых дольщиков
|
20 апреля 2017, 06:13
|
Кто получит миллиард за новые трамвайные пути до «Самара Арены»
Строительством трамвайной линии на Московском шоссе - от улицы Ташкентской до нового стадиона «Самара Арена» займется компания "ВТС-Метро". Она все-таки выиграла торги, правда, со второго раза. Напомним, результаты предыдущего аукциона, к которому «ВТС-Метро» не допустили, бизнесменам пришлось оспаривать в антимонопольной …
|
14 апреля 2017, 11:49
|
Правительство отказалось сносить пятиэтажки в регионах
|
13 апреля 2017, 09:47
|
Эксклюзивные подробности строительства метро в Самаре
|
7 апреля 2017, 11:21
|
ФСБ штурмует отель Holyday Inn Самара
Отель Холидей Инн в Самаре взят штурмом подразделениями Росгвардии и силами регионального управления Федеральной службы безопасности. Обезврежено взрывное устройство. Освобождены заложники, в числе которых оказались иностранные граждане.
Таков итог учений, проведенных накануне. Условный теракт пресечен в соответствии с утвержденным в рамках …
|
30 ноября 2016, 11:15
|
В аэропорту Курумоч обустроят многоуровневую парковку и гостиницу
В самарском аэропорту появится многоуровневая парковка и гостиница. Корпорация развития Самарской области опубликовала концепцию реконструкции Курумоча. Сроки реализации проекта пока не объявлены.
Сообщается, что в новой гостинице площадью более 14 000 квадратных метров будет предусмотрено до 250 номеров. Аэровокзал расширят …
|
26 октября 2016, 04:08
|
Гостиницы у Филармонии не будет
ЗАО "Росинтек" не удастся построить гостиницу в Самаре. Верховный суд отказался передавать кассационную жалобу компании для рассмотрения в коллегию по экономическим спорам.
|
5 октября 2016, 02:25
|
Строить гостиницу возле филармонии в Самаре запретили
Закрытому акционерному обществу «Росинтек» придется отказаться от планов по строительству гостиницы рядом с самарской филармонией. Компания не сумела отстоять в Верховном суде своё право возводить объект на улице Фрунзе рядом с жилым домом №135.
Фирма пыталась через суд обжаловать отказ областного …
|
30 сентября 2016, 05:42
|
В Самарской области состоится слет инвесторов «Ангелы на Волге»
|
31 августа 2016, 06:08
|
В Самаре ищут инвестора для строительства крематория
|
30 мая 2016, 06:14
|
Проектом нового моста через Волгу в Саратове заинтересовались китайские инвесторы
|
5 февраля 2016, 03:57
|
Знаменитый парижский отель Ritz пострадал от пожара
|
19 января 2016, 04:51
|
В российских гостиницах разрешат платить за полдня
|
19 октября 2015, 02:11
|
На Анастасию Волочкову в Турции напала неизвестная рыба
|
30 июля 2015, 05:07
|
Украинская экономика названа худшей в мире
|
2 июля 2015, 06:14