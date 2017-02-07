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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре началась запись детей в первые классы

В Самаре началась запись детей в первые классы

В понедельник, 30 января, в Самаре стартовала запись в школы будущих первоклассников. Прием ведется через интернет. Заявления будут принимать до 30 июня. Речь идет о детях, проживающих на территориях, которые закреплены за каждой конкретной школой. А с 1 июля по 

30 января 2017, 04:55
Минздрав нашел способ сэкономить 4 млрд рублей

Минздрав нашел способ сэкономить 4 млрд рублей

Федеральный Минздрав предлагает сократить количество обязательных обследований, которые сейчас проходят дети перед приемом в школу и выпускники перед поступлением в ВУЗы. По мнению чиновников, это поможет сэкономить значительную часть бюджетных средств и уменьшить нагрузку на практикующих врачей. Отмена только медицинских 

20 января 2017, 09:53
Карантин по гриппу введен во всех 162 школах Самары

Карантин по гриппу введен во всех 162 школах Самары

Классы пустуют. Каникулы продлили до 12 января включительно. Цель таких мер - разобщить детей, которые в первую очередь подвержены сезонным вирусам. При этом сами ученики в эти дни наоборот стараются общаться друг с другом как можно больше. 

За минувшую неделю число 

10 января 2017, 07:11
В Самаре объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ

В Самаре объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ

Эпидпорог превышен уже на 28 процентов. Специалисты отмечают, преимущественно циркулируют вирусы парагриппа и гриппа А. Из-за этого в областной столице могут на семь дней продлить школьные каникулы, учреждения официально будут находиться на карантине. Сейчас готовится постановление главного санитарного врача города 

10 января 2017, 11:03
В Самаре карантин в школах могут продлить до конца недели

В Самаре карантин в школах могут продлить до конца недели

В Самаре карантин в школах могут продлить до конца недели. Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в столице 63-го региона превышает норму на 28 процентов, пишет «Волга Ньюс». В настоящее время готовится постановление главного санитарного врача города о введении ограничительных 

9 января 2017, 10:32
В Самаре на 2 дня продлили зимние каникулы из-за гриппа

В Самаре на 2 дня продлили зимние каникулы из-за гриппа

3-ья четверть для школьников Самары начнется не в понедельник, 9 января, как планировалось ранее, а в среду, 11 января. Об этом жителям областной столицы сообщают учителя школ, в которых обучаются их дети, пишут региональные СМИ.

Продлить каникулы юным горожанам 
8 января 2017, 01:23
В самарских школах ввели экстренный карантин

В самарских школах ввели экстренный карантин

В школах Самарской области введен экстренный карантин. Учеников досрочно отправили на каникулы. В четверг, 29 декабря, они провели за партами укороченный день, а завтра в классы уже не придут. Ранее планировалось, что каникулы начнутся 31 декабря, но эпидемическая ситуация в 

29 декабря 2016, 03:45
В Самаре на карантин закрылись классы в 6 школах

В Самаре на карантин закрылись классы в 6 школах

Карантин в 6-ти самарских школах. Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, отменены занятия в 12 классах. Временно не принимают детей и в двух группах дошкольных учреждений. Об этом сообщает Роспотребнадзор Самарской области.
В целом, заболеваемость сезонными недугами в регионе, по 

22 декабря 2016, 12:42
Самарская область на пороге эпидемии гриппа и ОРВИ

Самарская область на пороге эпидемии гриппа и ОРВИ

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями продолжает расти.  Только за минувшую неделю она прибавила почти 6 процентов. На больничный ушли больше 10 тысяч человек. Половина – это жители региональной столицы.
Как отмечают специалисты Роспотребнадзора, сейчас преимущественно циркулируют парагрипп и аденовирусы. При 

15 декабря 2016, 05:54
Ученые обнаружили простое средство от простуды

Ученые обнаружили простое средство от простуды

Лучшей профилактикой от различных простудных заболеваний является нормальный сон на протяжении восьми часов в сутки. К такому выводу пришли ученые из США в результате серии исследований с участием более 150 человек. Сон помогает бороться с ОРВИ, так как положительно влияет 

5 декабря 2016, 10:18
Медики готовятся к эпидемии гриппа

Медики готовятся к эпидемии гриппа

Россия на пороге эпидемического периода по гриппу. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В ближайшие две недели ожидается заметный рост числа заразившихся гриппом и ОРВИ. В Самарской области ситуация пока стабильная. По данным статистики на официальном сайте регионального Роспотребнадзора 

25 ноября 2016, 12:21
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