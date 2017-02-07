Заболеваемость гриппом и ОРВИ особенно высока среди детей в возрасте 7-14 лет.
По данным областного Роспотребнадзора за минувшую неделю в регионе зарегистрировано более 18 тысяч заразившихся. Из них 8 тысяч - жители Самары.
По совокупному населению недельный эпидемический порог был превышен на 33,5%. Среди детей в возрасте 7-14 на 47%. В целях недопущения распространения гриппа были полностью закрыты 5 школ и 1 дошкольное учреждение, частично приостановлен образовательный процесс в 158-ми классах 31-й школы и 16-ти группах 14-ти дошкольных учреждений.
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