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Россиянам запретят брать кредиты, на погашение которых уйдет 50% дохода

Россиянам запретят брать кредиты, на погашение которых уйдет 50% дохода

Уже через месяц Госдума планирует принять закон, который ограничит уровень максимальной долговой нагрузки россиян. Считается, что на погашение своих займов человек может тратить не более половины от дохода, иначе начинаются проблемы с выплатами. Поэтому микрофинансовым организациям хотят запретить давать в 
11 сентября 2018, 10:40
Должниками за отопление и горячую воду в Самаре займутся коллекторы

Должниками за отопление и горячую воду в Самаре займутся коллекторы

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» решил применить новый метод борьбы с должниками за отопление и горячую воду. Организация заключила договор с одним из крупных коллекторских агентств. Его  специалистам уже передали материалы на 5300 неплательщиков, общий долг которых составляет 170 миллионов рублей.

По 

11 сентября 2018, 03:41
В Самарской области коллекторы заплатили миллион рублей из-за жалоб должников

В Самарской области коллекторы заплатили миллион рублей из-за жалоб должников

С начала этого года самарским приставам поступили 493  жалобы  на  коллекторов. Компании были оштрафованы в общей сложности на 1 млн 70 тысяч рублей, а каждое  юрлицо — соответственно, на 20-55 тысяч. Фирмы по возврату задолженностей  были слишком настойчивы в своих 
31 августа 2018, 03:18
В Самаре за долг в 1,2 млн рублей по налогам арестовали погрузчик

В Самаре за долг в 1,2 млн рублей по налогам арестовали погрузчик

Судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании с должника-организации, которая не заплатила налоги, 1 млн 200 тыс. рублей. Они направили запросы в различные регистрирующие органы и банки, и выяснилось, что машин у неплательщика нет, зато за ним числится недвижимость. Приставы 
29 августа 2018, 08:39
Строители стадиона «Самара Арена» жалуются на то, что несколько месяцев сидят без денег

Строители стадиона «Самара Арена» жалуются на то, что несколько месяцев сидят без денег

Люди, которые трудились на строительстве стадиона «Самара Арена», жалуются на задержки зарплат. В обращении, которое поступило в твиттер врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, говорится о том, что денег рабочие не могут дождаться по 3-4 месяца.

«Здравствуйте, Дмитрий Игоревич, помогите самарским 

27 августа 2018, 10:58
Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области

Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области

Специалисты зафиксировали в Самарской области рост зарплат. Об этом сообщил Самарастат в своем докладе о социально-экономическом состоянии региона.

По сравнению с июнем прошлого года средний заработок жителей губернии вырос на 7,5 процента. По сравнению с январем 2018 года рост составил 10,7%

В 

22 августа 2018, 01:42
Самарчанка заплатила почти 60 тысяч рублей из-за неосторожного вождения

Самарчанка заплатила почти 60 тысяч рублей из-за неосторожного вождения

Самарская автоледи рассталась с солидной суммой денег из-за неосторожной езды. За год она накопила 36 штрафов на сумму в 23 тысячи рублей. Оплачивать их нарушительница не спешила, и материалы для взыскания передали судебным приставам.

Работники службы несколько раз приходили к женщине 

15 августа 2018, 10:56
В хлам: самарец завалил квартиру мусором, чтобы ее не забрали преступники

В хлам: самарец завалил квартиру мусором, чтобы ее не забрали преступники

Много проблем доставил житель Самары судебным приставам. Служители Фемиды постановили, что мужчина должен впустить в свою квартиру специалистов для осмотра общедомового имущества, но делать это он категорически отказывался. На прием к приставам житель города тоже не являлся.

Когда специалисты службы пришли 

8 августа 2018, 11:25
«Черных коллекторов» из Тольятти оштрафовали на 200 тысяч рублей

«Черных коллекторов» из Тольятти оштрафовали на 200 тысяч рублей

«Черным коллекторам» из Тольятти придется выплатить 200 тысяч рублей штрафа. В управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю обратилась жительница Читы. Он рассказала, что взяла кредит в микрозаймовой организации. Расплатиться по долгам вовремя она не смогла, и вскоре женщине 

2 августа 2018, 11:32
Чем провинились самарские торговцы сладостями перед судебными приставами

Чем провинились самарские торговцы сладостями перед судебными приставами




В Самаре судебные приставы провели рейд по взысканию задолженностей среди частных предпринимателей в рамках акции "Узнай о своих долгах". Наличие неоплаченных налогов проверяли по базам данных. Говорят, подобные рейды проводятся 
27 июля 2018, 02:24
С зарплатами что-то произойдет

С зарплатами что-то произойдет

Минэкономразвития  РФ ожидает замедление темпов роста реальных зарплат населения. По итогам 2019 года, он может снизиться в шесть раз - с 6 с лишним процентов, ожидаемых по итогам года текущего, до одного процента. По мнению федеральных экспертов, это может быть 

29 июня 2018, 11:31
Зарплаты работников АвтоВАЗа повысят на 6,9%

Зарплаты работников АвтоВАЗа повысят на 6,9%

Окладная часть работников АвтоВАЗа будет увеличена почти на 7%. Такое решение приняли руководители завода после активных переговоров с профсоюзом. АвтоВАЗ объявил о повышении зарплат работникам с 1 июля 2018 года на 6,9%. Будут повышены тарифные ставки и оклады, при этом 

28 июня 2018, 11:53
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