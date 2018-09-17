Судебные приставы отчитались об итогах работы по взысканию просроченных зарплат за первые 8 месяцев этого года. Всего на недобросовестных работодателей было заведено 2249 исполнительных производств на сумму 73,3 миллиона рублей. Из этого количества 1637 производств были окончены в связи с погашением долгов на 27,6 миллиона рублей. Еще более 6 миллионов взыскали в рамках частичного погашения долгов.
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Россиянам запретят брать кредиты, на погашение которых уйдет 50% дохода
Уже через месяц Госдума планирует принять закон, который ограничит уровень максимальной долговой нагрузки россиян. Считается, что на погашение своих займов человек может тратить не более половины от дохода, иначе начинаются проблемы с выплатами. Поэтому микрофинансовым организациям хотят запретить давать в …
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11 сентября 2018, 10:40
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Должниками за отопление и горячую воду в Самаре займутся коллекторы
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» решил применить новый метод борьбы с должниками за отопление и горячую воду. Организация заключила договор с одним из крупных коллекторских агентств. Его специалистам уже передали материалы на 5300 неплательщиков, общий долг которых составляет 170 миллионов рублей.
По …
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11 сентября 2018, 03:41
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В Самарской области коллекторы заплатили миллион рублей из-за жалоб должников
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31 августа 2018, 03:18
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В Самаре за долг в 1,2 млн рублей по налогам арестовали погрузчик
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29 августа 2018, 08:39
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Строители стадиона «Самара Арена» жалуются на то, что несколько месяцев сидят без денег
Люди, которые трудились на строительстве стадиона «Самара Арена», жалуются на задержки зарплат. В обращении, которое поступило в твиттер врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, говорится о том, что денег рабочие не могут дождаться по 3-4 месяца.
«Здравствуйте, Дмитрий Игоревич, помогите самарским …
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27 августа 2018, 10:58
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Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области
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22 августа 2018, 01:42
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Самарчанка заплатила почти 60 тысяч рублей из-за неосторожного вождения
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15 августа 2018, 10:56
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В хлам: самарец завалил квартиру мусором, чтобы ее не забрали преступники
Много проблем доставил житель Самары судебным приставам. Служители Фемиды постановили, что мужчина должен впустить в свою квартиру специалистов для осмотра общедомового имущества, но делать это он категорически отказывался. На прием к приставам житель города тоже не являлся.
Когда специалисты службы пришли …
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8 августа 2018, 11:25
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«Черных коллекторов» из Тольятти оштрафовали на 200 тысяч рублей
«Черным коллекторам» из Тольятти придется выплатить 200 тысяч рублей штрафа. В управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю обратилась жительница Читы. Он рассказала, что взяла кредит в микрозаймовой организации. Расплатиться по долгам вовремя она не смогла, и вскоре женщине …
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2 августа 2018, 11:32
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Чем провинились самарские торговцы сладостями перед судебными приставами
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27 июля 2018, 02:24
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С зарплатами что-то произойдет
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29 июня 2018, 11:31
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Зарплаты работников АвтоВАЗа повысят на 6,9%
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28 июня 2018, 11:53