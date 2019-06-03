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В блогах: за высоким забором, или Праздник для детей-инвалидов
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3 июня 2019, 07:03
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В блогах: Самару опять атаковали фальшивые проверяющие
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3 июня 2019, 05:27
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Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина
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3 июня 2019, 05:18
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Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем
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3 июня 2019, 04:55
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В Самаре закрылись все «Пчелки» и «Карамели»
В Самаре прекратили работу все магазины сетей «Пчелка» и «Карамель». Региональные ритейлеры, подконтрольные компании «Элит» Андрея Котельникова, закрылись в мае. По мнению специалистов, это связано с экспансией федеральных сетей, а также со снижением покупательской способности населения, пишет «Самарское обозрение». …
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3 июня 2019, 02:27
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В Самарской области могут ввести двойной налог на частные дома
Владельцы частных домов в нашем регионе, возможно, будут платить двойной налог - комитет по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губдумы рассмотрел идею администрации Новокуйбышевска. Чиновники предлагают внести изменения в федеральное законодательство в части сбора имущественных налогов.
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3 июня 2019, 10:40
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Самарская область оказалась на 29 месте по соцрасходам среди регионов России
Как выяснили эксперты агентства РИА Рейтинг, наибольший объем социальных расходов на человека выделяется из бюджетов в столичных и сырьевых регионах. К таким бюджетным тратам отнесли расходы консолидированных бюджетов субъектов федерации на образование, культуру, кинематографию, здравоохранение, социальную политику, физическую культуру …
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29 мая 2019, 08:00
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Каким образом могут пересмотреть размер налогов на имущество и землю в Самарской области
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28 мая 2019, 08:23
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Бензин в России может подорожать на 10 %
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23 мая 2019, 07:40
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Что о самарских «Крыльях» думают спортивные комментаторы
На стадионе "Самара-Арена" начался финальный матч Олимп Кубка России по футболу сезона 2018-2019. За второй по значимости трофей после чемпионского титула сражаются московский "Локомотив" и "Урал " из Екатеринбурга.
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22 мая 2019, 09:01
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Расширят до 4-х полос: в конце мая стартует капремонт проспекта Кирова
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21 мая 2019, 08:28
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«Нужно потерпеть»: в Самаре стартовал ремонт на улице Победы
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21 мая 2019, 02:47
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Более 13 млн рублей штрафов было наложено на фермеров в Самарской области в 2018 году
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6 марта 2019, 09:11
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В Самарской области пересмотрят структуру посевных площадей
В 2019 году в Самарской области необходимо пересмотреть структуру посевных площадей. Единственный показатель, который по плану не выполнен - выращивание картофеля на орошаемых землях. Необходимо эффективно поработать с минеральными удобрениями. Поддержку будут оказывать власти. До 2024 года валовое производство зерна …
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20 февраля 2019, 10:45
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В Самарской области подписали первое концессионное соглашение в сфере сельского хозяйства
В Самарской области заключено первое концессионное соглашение в сфере сельского хозяйства. В рамках государственно-частного партнерства будет реконструирована молочная ферма в Сызранском районе. Речь идёт об имущественном комплексе ГУП «Усинское». В итоге должно получиться предприятие на 800 голов крупного рогатого скота …
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12 февраля 2019, 09:05
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В Самарской области возникла угроза для коров
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18 января 2019, 08:20
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