Полиция Похвистневского района области завела уголовное дело на местную 59-летнюю жительницу. Женщина торговала контрафактным алкоголем. В руках правоохранителей оказались 1370 литров алкоголя, на котором были наклеены поддельные акцизные марки, а также 2800 литров другой спиртосодержащей жидкости. Общая стоимость изъятого контрафакта составила около 100 тысяч рублей.
На злоумышленницу заведено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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