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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Цех по выпуску контрафактной водки и коньяка выявила ФСБ под Тольятти

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Цех по производству контрафактного алкоголя нашли полицейские в Самаре

Цех по производству контрафактного алкоголя нашли полицейские в Самаре

48-летний самарец организовал бизнес по производству «паленки» в подсобном помещении жилого дома. Как показала экспертиза,  изготавливаемая жидкость не просто не соответствует ГОСТу, но и может причинить вред здоровью и жизни граждан. Как выяснили правоохранители, реализовывал он свой фальсификат в одном 

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Старые контрафактные джинсы для сэконд-хэндов изъяли в Самаре

В Самаре областной арбитражный суд вынес решение по делу о контрафактной одежде из США. Почти девять тонн груза таможенники задержали на самарском посту в июле 2017 года. Было обнаружено 120 предметов одежды - джинсы, шорты, рубашки, которые выдавали под продукцию 

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Пьяная драка в коммунальной квартире: женщина избила шваброй соседа-алкоголика в Тольятти

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Оказалось, что потерпевший стал жертвой бытового конфликта. Его 44-летней соседке не нравилось, что мужчина злоупотребляет 

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В Сызрани жильцы многоэтажки «ловят» соседа, из-за которого уже 2 дня сидят без воды

В Сызрани жители одного из подъездов 9-этажного дома №18 по проспекту 50 лет Октября второй день подряд сидят без холодной и горячей воды из-за соседа, который затопил первый этаж. По словам владельцев квартир, мужчина злоупотребляет алкоголем. Он затопил кабинет стоматологии, 
11 февраля 2018, 03:26
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В Самару везли контрафакт под видом одежды известных брендов

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Самарская таможня сообщила об изъятии 150 тонн контрафактных товаров. Мобильная группа ведомства нашла в фурах 80 тысяч подделок известных брендов. Это парфюм, одежда, обувь, сумки, аксессуары для телефонов, на которые фальсификаторы нанесли товарные знаки известных марок: Nike, Gucci, Armani, Zara, 

22 декабря 2017, 01:08
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