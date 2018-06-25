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Материалы по теме:

В день матча Россия - Уругвай два программиста поженились в Самаре

В день матча Россия - Уругвай два программиста поженились в Самаре

В Самаре в понедельник, 25 июня, состоялась торжественная церемония регистрации брака двух жителей 
25 июня 2018, 04:13
370 млн бюджетных рублей выделили дополнительно ФК «Крылья Советов»

370 млн бюджетных рублей выделили дополнительно ФК «Крылья Советов»

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» дополнительно получит из областного бюджета 370 миллионов рублей. Эти деньги необходимы команде для того, чтобы закрепиться в Премьер-лиге, в которую они вернулись после вылета оттуда год назад. Напомним, 2017-й для игроков вообще был непростым. От 

25 июня 2018, 03:21
Как прошел танцевальный флешмоб в поддержку сборной России

Как прошел танцевальный флешмоб в поддержку сборной России

В Самаре решили неординарно поддержать сборную России по футболу перед предстоящим матчем ЧМ-2018 с командой Уругвая. На одной из центральных улиц города волонтеры вместе с жителями устроили флешмоб. Сотни человек, танцуя, прошли по улице Куйбышева.

Идея устроить флешмоб в поддержку сборной 

25 июня 2018, 02:15
Как в день матча Россия – Уругвай будет ходить общественный транспорт Самары

Как в день матча Россия – Уругвай будет ходить общественный транспорт Самары

В Самаре в понедельник, 25 июня, в связи с проведением матча ЧМ-2018 Россия – Уругвай будет усилена работа общественного транспорта. Добраться до стадиона «Самара Арена» болельщики смогут на специальных «спортивных» трамваях S5 и автобусах S1, S1к, S2, S2к, S3, S4, 
25 июня 2018, 01:36
Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани поделился видами Самары в соцсети

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани поделился видами Самары в соцсети

Нападающий футбольной сборной Уругвая по футболу Эдинсон Кавани прогулялся по Самаре и поделился видами города в своем Инстаграме. Он выложил в соцсети карточку со склона на площади Славы. Публикация набрала уже больше 38 тысяч «лайков».

Напомним, сборная Уругвая сыграет 
25 июня 2018, 01:09
Самарские росгвардейцы помогли датским болельщикам, у которых сломался мотоцикл

Самарские росгвардейцы помогли датским болельщикам, у которых сломался мотоцикл

На днях двое сотрудников самарского управления Росгвардии пришли на помощь болельщикам из Дании. Они обратили внимание на двух иностранцев, которые, активно жестикулируя, пытались что-то объяснить прохожим, но те их не понимали. Подошедшие к скандинавским фанатам старший лейтенант Алексей Овтин и 

25 июня 2018, 12:28
Чемпионы мира посетили фестиваль болельщиков ЧМ-2018 в Самаре

Чемпионы мира посетили фестиваль болельщиков ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре на фестивале болельщиков ЧМ-2018 побывали чемпионы мира по футболу. Напомним, фанфест проходит на площади Куйбышева. Он стартовал 14 июня одновременно с ЧМ-2018 по футболу и продлится вплоть до его окончания 15 июля. Гостями фан-зоны стали футболисты из красноярского 

25 июня 2018, 10:12
Из-за жары до +35 болельщикам ЧМ будут бесплатно раздавать воду на

Из-за жары до +35 болельщикам ЧМ будут бесплатно раздавать воду на "Самара Арене"

В Самаре в понедельник, 25 июня, ожидается жара до +35 градусов по Цельсию. На стадионе «Самара Арена» состоится матч ЧМ-2018: Россия – Уругвай. Начало – в 18 часов. Входные ворота на арену откроют за три часа до старта – в 

25 июня 2018, 09:53
В блогах: про «неудовлетворительное поведение» на «Самара Арене»

В блогах: про «неудовлетворительное поведение» на «Самара Арене»

Игорь Ермоленко в соцсети «ВКонтакте» сигнализирует о неудовлетворительном поведении датчан на стадионе в Самаре 21 июня. «Некоторые датские болельщики регулярно забрасывали стаканами с пивом нижние ярусы. Не знаю, чего им пожелать: симметричного ответа от других фанатов, поражения и скорейшего 
23 июня 2018, 12:57
8 поездов с болельщиками к матчу ЧМ Россия – Уругвай приедут в Самару

8 поездов с болельщиками к матчу ЧМ Россия – Уругвай приедут в Самару

В Самару к матчу ЧМ-2018 между сборными России и Уругвая прибудут восемь дополнительных поездов с футбольными болельщиками. Напомним, игра состоится в понедельник, 25 июня. Обе команды уже обеспечили себе выход в 1/8 финала ЧМ. Сборная России впервые в своей истории 

22 июня 2018, 04:14
Австралийский болельщик забрался в машину скорой и прокричал: «Самара, спасибо за все»

Австралийский болельщик забрался в машину скорой и прокричал: «Самара, спасибо за все»

Иностранные болельщики в Самаре, что называется, гуляют на всю катушку. Вчера наш город собрал фанатов из Австралии. Гости с «зеленого континента» вели себя вполне мирно, но иногда удивляли прохожих нестандартными выходками. Одна из них попала в объектив видеокамеры.

Австралийский 
22 июня 2018, 03:46
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