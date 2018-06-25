В Самару на бесплатных поездах приедут более 4 тысяч болельщиков из 60 с лишним стран. Ожидается около 300 фанатов из Уругвая, российские болельщики, а также из Китая, Англии, Швейцарии и других стран. В понедельник, 25 июня, на стадионе «Самара Арена» состоится матч ЧМ-2018 - Россия и Уругвай. Всего в город придут восемь бесплатных поездов из Москвы, Казани, Волгограда, Нижнего Новгорода и Саранска – один из них двухэтажный, семь – одноэтажные.
«Всего для бесплатной перевозки болельщиков и журналистов, аккредитованных FIFA, задействовано 734 дополнительных поезда на 448 тысяч мест», - сообщает транспортная дирекция ЧМ-2018.
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