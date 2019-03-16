|
Какие дома в Самаре в ближайшие годы пойдут под расселение?
|
16 марта 2019, 08:37
|
На пожаре в Новокуйбышевске погиб шестилетний мальчик
|
15 марта 2019, 09:38
|
На каком месте оказалась Самарская область в экологическом рейтинге?
Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» обнародовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам зимы 2018-2019 гг. Он рассчитывается и публикуется 4 раза в год, начиная с весны 2008 года. По итогам прошедшей зимы в «Национальном экологическом рейтинге регионов России», …
|
15 марта 2019, 08:44
|
Самарцам и тольяттинцам придут «платежки» с перерасчетом
|
15 марта 2019, 06:12
|
В Самаре частично обрушился потолок в Детской школе искусств
|
15 марта 2019, 08:48
|
Любовь Картамышева устроилась в самарский детский сад
|
14 марта 2019, 04:44
|
Школу на 1200 мест в Красноглинском районе обещают построить к 2020 году
|
14 марта 2019, 02:30
|
В Тольятти пересмотрели плату за содержание детей в садах
|
14 марта 2019, 11:21
|
В Самаре на вывоз снега из дворов потратят еще 50 млн рублей
Районам областной столицы планируется выделить дополнительно 50 млн рублей на вывоз снега с внутриквартальных территорий. Вопрос рассмотрели накануне на заседании по бюджету, налогам и экономике самарской гордумы. Руководитель департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Олег Ивахин пояснил, что средства …
|
13 марта 2019, 05:27
|
Следственный комитет России хочет арестовать подрядчика стадиона «Самара Арена» за хищение 2,5 млрд рублей
Следственные органы задержали и требуют заключить под стражу бизнесмена Сергея Уласевича, которого обвинил в махинациях субподрядчик строительства футбольного стадиона «Самара Арена». Отметим, что господин Уласевич - генеральный директор компании «Стальмонтаж-Электросталь», которая принимала участие в возведении самарского стадиона, рассчитанного на 45 …
|
5 марта 2019, 01:11
|
Министр спорта прокомментировал финансовые нарушения в Центре спортивной подготовки
|
4 марта 2019, 08:59
|
На реконструкцию самарского цирка федералы выделят 550 млн рублей
|
4 марта 2019, 01:44
|
Застройщикам нарисовали план
|
1 марта 2019, 05:07
|
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
|
2 марта 2019, 10:09
|
Стало известно, когда будет решена проблема нехватки мест в яслях в Самарской области
|
27 февраля 2019, 09:21
|
На конференции самарского ОНФ заявлено открытие в регионе 28 новых детских садов
|
6 февраля 2019, 12:47
|
В Самаре возводят стены нового детсада на Алма-Атинской
В Самаре приступили к монтажу стен нового детского сада, который будет располагаться на улице Алма-Атинской в районе жилых домов № 138-142. Об этом в своем твиттере рассказала Управляющий микрорайоном № 37 (Кировский район) Любовь Калашникова. Напомним, что детский сад …
|
13 декабря 2018, 09:58
Мы Вам перезвоним!