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Материалы по теме:

Какие дома в Самаре в ближайшие годы пойдут под расселение?

Какие дома в Самаре в ближайшие годы пойдут под расселение?

В Самарской области готовится к реализации государственная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Принять ее планируют уже к 1 апреля этого года. Общая площадь жилья, непригодного для проживания, свыше 340 тыс 
16 марта 2019, 08:37
На пожаре в Новокуйбышевске погиб шестилетний мальчик

На пожаре в Новокуйбышевске погиб шестилетний мальчик

В пятницу, 15 марта, произошел пожар в многоэтажке в Новокуйбышевске. Сигнал о возгорании в доме на улице Миронова поступил дежурным в 16:02. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, в результате пожара погиб ребенок — шестилетний мальчик скончался в 
15 марта 2019, 09:38
На каком месте оказалась Самарская область в экологическом рейтинге?

На каком месте оказалась Самарская область в экологическом рейтинге?

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» обнародовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам зимы 2018-2019 гг. Он рассчитывается и публикуется 4 раза в год, начиная с весны 2008 года. По итогам прошедшей зимы в «Национальном экологическом рейтинге регионов России», 
15 марта 2019, 08:44
Самарцам и тольяттинцам придут «платежки» с перерасчетом

Самарцам и тольяттинцам придут «платежки» с перерасчетом

В апреле жители Самары и Тольятти, которые живут в домах, где установлены общедомовые приборы учета, получат квитанции за март с перерасчетом за тепло и горячую воду. Речь идет о ресурсах, потребленных в прошлом году, сообщает «ЭнергосбыТ Плюс». Напомним, что по 
15 марта 2019, 06:12
В Самаре частично обрушился потолок в Детской школе искусств

В Самаре частично обрушился потолок в Детской школе искусств

В четверг, 14 марта, в Детской школе искусств №14 на улице Ставропольской частично обрушился потолок. Как рассказала в соцсетях одна из жительниц областной столицы, крыша течет там уже давно.

«В этом году шёл дождь с потолка несколько дней. Сегодня он 
15 марта 2019, 08:48
Любовь Картамышева устроилась в самарский детский сад

Любовь Картамышева устроилась в самарский детский сад

Бывший директор гимназии №1 Любовь Картамышева, которую в августе 2017 года задержали при получении нескольких сотен тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей, а спустя год освободили прямо из зала суда, теперь работает заведующей самарским детским садом 

14 марта 2019, 04:44
Школу на 1200 мест в Красноглинском районе обещают построить к 2020 году

Школу на 1200 мест в Красноглинском районе обещают построить к 2020 году

Стало известно, что школу на 1200 мест в жилом комплексе Новая Самара в Красноглинском районе губернского центра введут в эксплуатацию в следующем году. Одна из жительниц микрорайона рассказала в соцсетях, что там нет парков, поликлиники, парковок, а машины ставят на 
14 марта 2019, 02:30
В Тольятти пересмотрели плату за содержание детей в садах

В Тольятти пересмотрели плату за содержание детей в садах

Власти Тольятти решили брать с родителей, дети которых посещают сады, плату только за те дни, когда ребенок действительно находился в образовательном учреждении. Напомним, что ранее в муниципальных садах плату за питание ребенка начисляли в зависимости от количества дней, проведенных в 
14 марта 2019, 11:21
В Самаре на вывоз снега из дворов потратят еще 50 млн рублей

В Самаре на вывоз снега из дворов потратят еще 50 млн рублей

Районам областной столицы планируется выделить дополнительно 50 млн рублей на вывоз снега с внутриквартальных территорий. Вопрос рассмотрели накануне на заседании по бюджету, налогам и экономике самарской гордумы. Руководитель департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Олег Ивахин пояснил, что средства 
13 марта 2019, 05:27
Следственный комитет России хочет арестовать подрядчика стадиона «Самара Арена» за хищение 2,5 млрд рублей

Следственный комитет России хочет арестовать подрядчика стадиона «Самара Арена» за хищение 2,5 млрд рублей

Следственные органы задержали и требуют заключить под стражу бизнесмена Сергея Уласевича, которого обвинил в махинациях субподрядчик строительства футбольного стадиона «Самара Арена». Отметим, что господин Уласевич - генеральный директор компании «Стальмонтаж-Электросталь», которая принимала участие в возведении самарского стадиона, рассчитанного на 45 
5 марта 2019, 01:11
Министр спорта прокомментировал финансовые нарушения в Центре спортивной подготовки

Министр спорта прокомментировал финансовые нарушения в Центре спортивной подготовки

Региональное министерство спорта и Счетная палата прокомментировали резонансные результаты проверки в Центре спортивной подготовки, созданном в 2016 году. Напомним, в деятельности ЦСП в начале 2019 года нашли нарушения на 206 млн рублей. Как сообщили в ведомствах, сейчас 95% из них 
4 марта 2019, 08:59
На реконструкцию самарского цирка федералы выделят 550 млн рублей

На реконструкцию самарского цирка федералы выделят 550 млн рублей

Федеральный Минкульт выделит 550 млн рублей на реконструкцию самарского цирка. Сам же проект оценивается в 900 млн, рассказал в интервью «Самарскому обозрению» депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.
 
- Министр (Владимир Мединский) лично пообещал мне это в январе. Но этого 
4 марта 2019, 01:44
Застройщикам нарисовали план

Застройщикам нарисовали план

План по объемам строительства в Самарской области пересмотрен. Если в 2019 году власти поставили перед девелоперами задачу ввести в эксплуатацию почти 2 миллиона квадратных метров жилья, то уже в 2024 эта цифра должна вырасти до 2 млн 700 тысяч. А 
1 марта 2019, 05:07
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
Стало известно, когда будет решена проблема нехватки мест в яслях в Самарской области

Стало известно, когда будет решена проблема нехватки мест в яслях в Самарской области

Региональные СМИ цитируют слова нового регионального министра образования и науки Виктора Акопьяна. Он пообещал, что проблема с катастрофической нехваткой мест в яслях будет решена к началу 2022 года. В Самарской области до этого времени планируют открыть более 30 детских садов. 
27 февраля 2019, 09:21
На конференции самарского ОНФ заявлено открытие в регионе 28 новых детских садов

На конференции самарского ОНФ заявлено открытие в регионе 28 новых детских садов

В Самаре в эти минуты проходит конференция реготделения Общероссийского народного фронта. Представили ОНФ подведут итоги работы за год, а также наметят планы на будущее. Уже известно, что главный акцент в работе общественной организации будет сделан на контроль за реализацией нацпроектов 
6 февраля 2019, 12:47
В Самаре возводят стены нового детсада на Алма-Атинской

В Самаре возводят стены нового детсада на Алма-Атинской

В Самаре приступили к монтажу стен нового детского сада, который будет располагаться на улице Алма-Атинской в районе жилых домов № 138-142. Об этом в своем твиттере рассказала Управляющий микрорайоном № 37 (Кировский район) Любовь Калашникова. Напомним, что детский сад 
13 декабря 2018, 09:58
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