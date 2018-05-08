1
17
24
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 7 мая 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Память Вячеслава Гвоздкова почтили в Самаре

Память Вячеслава Гвоздкова почтили в Самаре

В Самарском академическом театре драмы почтили память его бывшего генерального директора и художественного руководителя Вячеслава Гвоздкова. Заслуженный деятель искусств России умер 21 января этого года, не дожив до своего дня рождения всего три месяца. 20 апреля ему мог исполниться 71 

23 апреля 2018, 09:00
Память погибших в Кемерово почтит Тольятти

Память погибших в Кемерово почтит Тольятти

Тольятти в среду, 28 марта, почтит память погибших в Кемерово. В мэрии Автограда назвали мемориальные места.

«Тольяттинцы могут почтить память погибших у монумента Признание в любви возле дворца бракосочетания в Автозаводском районе (улица Революционная, 25), у Обелиска Славы на 
28 марта 2018, 11:00
Судьбу стены у площади Славы на голосовании решат жители Самары

Судьбу стены у площади Славы на голосовании решат жители Самары

В Самаре утвержден порядок проведения голосования по поводу внешнего вида подпорной стены на площади Славы. Горожанам будет предложено два варианта: «Оставить подпорную стену такой как есть» или «Открыть вид на Волгу, сделав стену ниже». Голосование пройдет 18 марта с 8:00 

16 марта 2018, 09:37
Память почетного жителя города Владимира Золотарева увековечили в Самаре

Память почетного жителя города Владимира Золотарева увековечили в Самаре

В Самаре увековечили память почетного жителя города Владимира Золотарева. Его не стало в ноябре прошлого года на 82 году жизни. Много лет Владимир Иванович посвятил развитию столицы нашего региона. С 1984 по 91-ый годы он был первым секретарем Куйбышевского горкома 

14 марта 2018, 03:18
Фото в блогах: «Площадь Славы осенью 2008 года»

Фото в блогах: «Площадь Славы осенью 2008 года»

Блогер Нина Дюкова выложила ностальгический пост о том, как выглядела площадь Славы 10 лет назад - осенью 2008 года.

«Это был холодный, дождливый и довольно мрачный день поздней осени, когда мы с друзьями из группы «Три вяза» отправились 
1 марта 2018, 09:01
В Самаре из-за коммунальной аварии затопило площадь Славы, есть видео

В Самаре из-за коммунальной аварии затопило площадь Славы, есть видео

В Самаре в ночь на 20 февраля произошла коммунальная авария – было выявлено повреждение на трубе диаметром 900 миллиметров, расположенной около 204-го дома по улице Молодогвардейской. Частично затопило площадь Славы, сейчас там убирают лед. Молодогвардейская перекрыта на участке от улицы 
20 февраля 2018, 10:08
Заработал сайт о

Заработал сайт о "стене" на площади Славы в Самаре

12 февраля в Самаре официально запустили спецпортал самарарешает.рф. На ресурсе каждый житель города сможет узнать о ходе обсуждения возможной реконструкции стены Славы, оставить свое мнение о дальнейшей ее судьбе, получить информацию, где и когда можно проголосовать за новый облик 
12 февраля 2018, 08:01
В Самаре почтили память сотрудников, погибших при пожаре в здании ГУВД

В Самаре почтили память сотрудников, погибших при пожаре в здании ГУВД

10 февраля жители Самарской области почтили память правоохранителей, погибших во время пожара в здании областного ГУВД. Напомним, трагедия произошла 19 лет назад. Кадры, снятые съемочной группой «ТЕРРЫ» в 1999 году, облетели весь мир и были показаны даже на CNN. Огонь 

12 февраля 2018, 11:59
В Самаре обновят «Вечный огонь» на площади Славы

В Самаре обновят «Вечный огонь» на площади Славы

В Самаре планируют заменить газовую горелку «Вечного огня» на площади Славы, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика на выполнение работ по техническому перевооружению системы газопотребления мемориала объявило областное казенное учреждение «Служба эксплуатации зданий и сооружений». Цена 

2 февраля 2018, 03:16
В Тольятти малолетние хулиганы затушили Вечный огонь, появилось видео ЧП

В Тольятти малолетние хулиганы затушили Вечный огонь, появилось видео ЧП

Портал 63.ру выложил запись с камер наблюдения "Безопасный город", которые зафиксировали недавний резонансный инцидент в Тольятти, как трое детей 13, 14 и 15 лет закидали чашу Вечного огня снежками и тем самым потушили его. По словам подростков, о значении этого 
6 ноября 2016, 02:25
Трое подростков снежками затушили Вечный огонь в Тольятти

Трое подростков снежками затушили Вечный огонь в Тольятти

В понедельник, 31 октября, в Тольятти погас Вечный огонь в тольяттинском парке Победы. Информация поступила в полицию накануне вечером.

Как установили стражи порядка, в чашу Вечного огня насыпали снега трое подростков в возрасте от 13 до 15 лет. Они 
1 ноября 2016, 01:40
В блогах: Вандалы потушили Вечный огонь в Тольятти

В блогах: Вандалы потушили Вечный огонь в Тольятти

Мэрия Тольятти сообщила в соцсети "ВКонтакте", что в парке Победы Автозаводского района неизвестные потушили Вечный огонь. Вандалам удалось вывести из строя оборудование, которое поддерживает пламя. Подрядная организация занялась ремонтом механизма. Тольяттинские чиновники напоминают: акт вандализма является уголовно наказуемым деянием. 
4 февраля 2016, 09:43
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх