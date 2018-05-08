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Память Вячеслава Гвоздкова почтили в Самаре
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23 апреля 2018, 09:00
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Память погибших в Кемерово почтит Тольятти
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28 марта 2018, 11:00
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Судьбу стены у площади Славы на голосовании решат жители Самары
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16 марта 2018, 09:37
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Память почетного жителя города Владимира Золотарева увековечили в Самаре
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14 марта 2018, 03:18
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Фото в блогах: «Площадь Славы осенью 2008 года»
Блогер Нина Дюкова выложила ностальгический пост о том, как выглядела площадь Славы 10 лет назад - осенью 2008 года.
«Это был холодный, дождливый и довольно мрачный день поздней осени, когда мы с друзьями из группы «Три вяза» отправились …
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1 марта 2018, 09:01
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В Самаре из-за коммунальной аварии затопило площадь Славы, есть видео
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20 февраля 2018, 10:08
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Заработал сайт о "стене" на площади Славы в Самаре
12 февраля в Самаре официально запустили спецпортал самарарешает.рф. На ресурсе каждый житель города сможет узнать о ходе обсуждения возможной реконструкции стены Славы, оставить свое мнение о дальнейшей ее судьбе, получить информацию, где и когда можно проголосовать за новый облик …
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12 февраля 2018, 08:01
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В Самаре почтили память сотрудников, погибших при пожаре в здании ГУВД
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12 февраля 2018, 11:59
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В Самаре обновят «Вечный огонь» на площади Славы
В Самаре планируют заменить газовую горелку «Вечного огня» на площади Славы, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика на выполнение работ по техническому перевооружению системы газопотребления мемориала объявило областное казенное учреждение «Служба эксплуатации зданий и сооружений». Цена …
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2 февраля 2018, 03:16
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В Тольятти малолетние хулиганы затушили Вечный огонь, появилось видео ЧП
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6 ноября 2016, 02:25
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Трое подростков снежками затушили Вечный огонь в Тольятти
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1 ноября 2016, 01:40
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В блогах: Вандалы потушили Вечный огонь в Тольятти
Мэрия Тольятти сообщила в соцсети "ВКонтакте", что в парке Победы Автозаводского района неизвестные потушили Вечный огонь. Вандалам удалось вывести из строя оборудование, которое поддерживает пламя. Подрядная организация занялась ремонтом механизма. Тольяттинские чиновники напоминают: акт вандализма является уголовно наказуемым деянием. …
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4 февраля 2016, 09:43