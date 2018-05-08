В Тольятти приобретут более 50 квартир для детей-сирот, следует из сообщения на портале госзакупок. Закупка каждой из них проводится отдельным аукционом. Максимальная цена квартиры – 1 миллион 300 тысяч рублей, площадь - 33 квадратных метра. Это соответствует примерно 40 тысячам рублей за квадрат. По данным СОФЖИ, за эти деньги в Тольятти доступны практически все виды жилья, включая улучшенки и современные панельные многоэтажки, во всех районах города. Для сравнения: в Самаре мэрия может позволить себе купить квартиры сиротам только на окраинах. Согласно техзаданию, приобретаемые в муниципальную собственность для предоставления в дальнейшем детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по договору найма специализированные жилые помещения должны располагаться в новостройках и иметь чистовую отделку. В квартирах должна быть сантехника и плита. Жилье обязаны передать в муниципальную собственность в течение пяти рабочих дней с момента подписания контрактов.
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