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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 мая 2018г  
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Пылевой смерч пронесся в Тольятти

Пылевой смерч пронесся в Тольятти

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В комментариях к видео в паблике «Происшествия Тольятти» пользователи шутят, что природа помогает 
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Пойманного с оружием наркодилера осудили в Тольятти

Пойманного с оружием наркодилера осудили в Тольятти

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Мужчина украл девять сковородок из торгового центра в Тольятти

Мужчина украл девять сковородок из торгового центра в Тольятти

В полицию обратился владелец одного из супермаркетов в Тольятти. При просмотре записей с камер видеонаблюдения он заметил подозрительного покупателя. Молодой человек сложил в сумку 9 сковородок и 4 крышки и вынес их из торгового зала, не заплатив. Стоимость украденного товара 

7 мая 2018, 03:01
Тольятти лидирует по количеству предложений вторичного жилья в Самарской области

Тольятти лидирует по количеству предложений вторичного жилья в Самарской области

Самарский областной фонд жилья и ипотеки проанализировал рынок недвижимости в городах области в феврале 2018 года. Это 11 350 предложений. Лидирует Тольятти — более 4,5 тысяч квартир. На тысячу меньше в Самаре. В Сызрани продавалось 965 квартир, а в Октябрьске 

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Несколько квартир и магазин пострадали при пожаре на улице Стара-Загора в Самаре

В Самаре утром 5 марта произошел пожар в жилом доме номер 133 на улице Стара-Загора. Сгорела однокомнатная квартира на третьем этаже. Сотрудники МЧС успели остановить пламя, но пострадали соседние квартиры, а также магазин на первом этаже. «Витрины начало затапливать», - 
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Дошли до Верховного суда: о «квартирном споре» мэрии Тольятти и областных чиновников

Верховный суд отказался передавать для дальнейшего рассмотрения сразу две кассационных жалобы регионального министерства социально-демографической и семейной политики. Речь идет о спорах ведомства с мэрией Тольятти. В обоих случаях тольяттинские чиновники требовали возместить городской администрации убытки, понесенные в результате приобретения квартир 

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Еще более 500 млн выделят на покупку жилья детям-сиротам Самарской области

Еще более 500 млн выделят на покупку жилья детям-сиротам Самарской области

В Самарской области на покупку жилья детям-сиротам дополнительно выделят 523 миллиона рублей. Средства были перераспределены между муниципалитетами на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике в Самарской губернской думе. Комитет рекомендовал принять соответствующие поправки в региональный бюджет 
27 февраля 2018, 01:26
Дмитрий Азаров вручил детям-сиротам ключи от новых квартир в Самаре

Дмитрий Азаров вручил детям-сиротам ключи от новых квартир в Самаре

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«Вы люди уже взрослые, многие из вас уже сами создали свои семьи. И это замечательно. Я 

20 февраля 2018, 01:41
В Самарской области начали дорожать квартиры

В Самарской области начали дорожать квартиры

В Самарской области начали дорожать квартиры. Согласно опубликованному отчету регионального фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ), в декабре 2017 года средняя цена квадратного метра «вторички» в городских округах составила 45 тысяч 553 рубля. По отношению к ноябрю она выросла на 1 

22 января 2018, 09:00
Детям-сиротам в поселке Мирный дали квартиры

Детям-сиротам в поселке Мирный дали квартиры

В поселке Мирный вручили ключи от квартир детям-сиротам. Это стало возможным благодаря программе по поддержке отдельных категорий граждан, которая действует в Самарской области с 2012 года.
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20 октября 2017, 04:52
В Самаре на набережной сэкономили 158 миллионов рублей

В Самаре на набережной сэкономили 158 миллионов рублей

Депутаты самарской гордумы внесли изменения в городской бюджет 2017 года. Внутри Департамента градостроительства перераспределили почти 60 миллионов рублей. На эти деньги приобретут квартиры для детей-сирот. С учетом субвенций из областного бюджета - а это в общей сложности чуть больше 158 

18 сентября 2017, 01:13
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