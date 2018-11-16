3
38
15
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13.11.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 15.11.2018 
Все видео

Материалы по теме:

В Самаре появится новая троллейбусная сеть около Хлебной площади

В Самаре появится новая троллейбусная сеть около Хлебной площади

В центре областной столицы может появиться новая троллейбусная сеть. Сейчас Трамвайно-троллейбусное управление ищет подрядчика, который сможет разработать проект. Ему планируют заплатить 3,2 млн рублей. Победитель аукциона определится 10 декабря, а выполнить работы ему нужно до августа 2019 года. Как сообщается 
16 ноября 2018, 03:00
В выходные в Самарской области будет солнечно, но холодно

В выходные в Самарской области будет солнечно, но холодно

В выходные дни теплее в Самарской области не станет. До сих пор в регионе действует штормовое предупреждение об аномально холодной погоде. Ранее синоптики рассказали, что среднесуточная температура воздуха будет в ноябре на 9 и более градусов ниже нормы. В грядущий 
16 ноября 2018, 02:32
В Самарской области мать-алиментщицу наказали 60 часами обязательных работ

В Самарской области мать-алиментщицу наказали 60 часами обязательных работ

Жительница Самарской области проведет 60 часов за обязательными работами. Исполнительное производство в отношении нее возбудили в отделе судебных приставов Большечерниговского района. Ранее суд обязал женщину выплачивать на содержание своих детей 1/3 заработка до их совершеннолетия.

Общая сумма ее долгов 
16 ноября 2018, 01:41
Из Самары выдворили сторонника террористов

Из Самары выдворили сторонника террористов

Сотрудники спецслужб задержали в Самаре молодого человека - сторонника террористов. 21-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, Шерзод Холматов привлек внимание Управления ФСБ по Самарской области из-за того, что открыто поддерживал международную террористическую организацию «Катиба Имам Аль-Бухори». Еще в 2014 году 
16 ноября 2018, 12:23
По Самаре

По Самаре "прокатилась" серия краж крышек с люков колодцев

В Самаре резко участились случаи воровства дождеприёмных решеток и крышек с люков колодцев, пожаловались в муниципальном предприятии "Инженерные системы". По данным компании, с начала ноября в городе пропали уже 174 решётки. Только за прошлую ночь, с 14 на 15 ноября, 
16 ноября 2018, 11:53
В Самаре появится детская площадка на железнодорожном вокзале

В Самаре появится детская площадка на железнодорожном вокзале

На самарском железнодорожном вокзале до конца года появится большая детская площадка, информирует Куйбышевская железная дорога. Работа по ее созданию будет выполнена в рамках федерального проекта РЖД. Всего перевозчик намерен открыть игровые комплексы на 46 вокзалах крупных городов страны.

«Им 
15 ноября 2018, 12:12
В блогах: гибель в Тольятти семьи Ольденбург будоражит блогосферу

В блогах: гибель в Тольятти семьи Ольденбург будоражит блогосферу

Резонансная гибель в Тольятти семьи Ольденбург - 30-летней мамы и ее 13-летнего сына-инвалида - продолжает будоражить самарскую блогосферу. В прошедшую субботу они выпали с 9-го этажа дома по бульвару Космонавтов. На трагедию отреагировала блогер Ольга Шелест. "Я преклоняюсь перед 
14 ноября 2018, 05:26
В Самаре сбили на «зебре» 14-летнюю девочку

В Самаре сбили на «зебре» 14-летнюю девочку

Во вторник, 13 ноября, произошла дорожная авария в Самаре. В 08:10 45-летний водитель ехал на «Шевроле Нива» по Кряжскому шоссе со стороны улицы 5-ая Кряжская в направлении 1-ой Кряжской. В какой-то момент шофер сбил 14-летнюю девочку, которая пересекала дорогу без 

14 ноября 2018, 02:14
В Самарской области ОРВИ и гриппом заразились 7273 человека

В Самарской области ОРВИ и гриппом заразились 7273 человека

За прошлую неделю, с 5 по 11 ноября, в Самарской области зарегистрировали 7273 случая ОРВИ и гриппа. В том числе 3600 из них зафиксировали в Самаре. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 12 ноября заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе 
14 ноября 2018, 01:11
В Тольятти завели уголовное дело из-за гибели матери и ее сына

В Тольятти завели уголовное дело из-за гибели матери и ее сына

В Тольятти возбуждено уголовное дело из-за гибели 30-летней женщины и ее 13-летнего сына. В субботу, 10 ноября, они выпали из окна квартиры на 9 этаже дома по бульвару Космонавтов. Они получили страшные травмы и погибли. Следственный отдел по Автозаводскому району 
12 ноября 2018, 04:22
В Самарской области стартовала вторая волна вакцинации от гриппа

В Самарской области стартовала вторая волна вакцинации от гриппа

В Самарской области началась вторая волна вакцинации от гриппа. Детям и взрослым до конца ноября будут делать прививки отечественными вакцинами. В планах медиков — охватить более половины населения региона. 
 
В самарских поликлиниках прививки от гриппа сейчас делают российской вакциной «Совигрипп». Она, 
1 ноября 2018, 09:41
Самарские поликлиники получат вакцины от гриппа на днях

Самарские поликлиники получат вакцины от гриппа на днях

В среду, 24 октября, в Самарскую область досрочно привезли вторую партию детской вакцины от гриппа. Всего 266 379 доз. В ближайшие дни уполномоченная организация развезет ее по поликлиникам губернии, сообщили в региональном минздраве. Остальная часть вакцины должна быть доставлена в 
24 октября 2018, 02:22
Больных все больше: за неделю заразились 8997 жителей Самарской области

Больных все больше: за неделю заразились 8997 жителей Самарской области

За неделю, с 24 по 30 сентября в Самарской области зарегистрировали 8997 случаев ОРВИ и гриппа. Причем, из них 4273 человека заразились в Самаре. На сегодняшний день заболеваемость ОРВИ и гриппом регистрируется в регионе на неэпидемическом уровне, но специалисты отмечают 
2 октября 2018, 05:13
В Самаре стартовала прививочная кампания

В Самаре стартовала прививочная кампания

В Самарской области началась прививочная кампания. Вакцинируют от гриппа всех желающих, начиная с полугодовалых младенцев и заканчивая гражданами преклонного возраста. Главное, чтобы организм не был ослаблен каким-либо заболеванием, поэтому перед инъекцией пациентов осматривает терапевт. Для тех, кто прикреплен к медучреждению, 
27 сентября 2018, 10:13
Самарские школьники досрочно уходят на каникулы

Самарские школьники досрочно уходят на каникулы

В Самаре школьников досрочно отпустят на каникулы. В гордепартамент образования пришло постановление главного санитарного врача с рекомендациями Минобрнауки закрыть образовательные учреждения на карантин. Причина — рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Окончательное решение должно принять руководство каждой конкретной школы. Рекомендуемая длительность 

22 марта 2018, 04:40
Передумали: Минздрав не будет наказывать родителей, отказавшихся от вакцинации детей

Передумали: Минздрав не будет наказывать родителей, отказавшихся от вакцинации детей

В Минздраве отвергли идею штрафовать россиян, которые отказываются делать своим детям прививки от разных заболеваний. В министерстве сделали вывод, что гораздо эффективнее окажется планомерная разъяснительная работа со взрослыми. Об этом заявила руководитель ведомства Вероника Скворцова, информирует ТАСС.
Напомним, в прошлом 

3 октября 2017, 03:19
Детский омбудсмен вступилась за родителей, которые не хотят колоть детей

Детский омбудсмен вступилась за родителей, которые не хотят колоть детей

Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова выступила против инициативы Минздрава штрафовать родителей за отказ от вакцинации детей. «Принять подобные санкции нельзя, и, безусловно, они неприемлемы! У взрослых должно быть право выбора: делать прививки или нет», - заявляет Кузнецова. Как уже 
19 сентября 2017, 07:06
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх