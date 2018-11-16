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В Самаре появится новая троллейбусная сеть около Хлебной площади
В центре областной столицы может появиться новая троллейбусная сеть. Сейчас Трамвайно-троллейбусное управление ищет подрядчика, который сможет разработать проект. Ему планируют заплатить 3,2 млн рублей. Победитель аукциона определится 10 декабря, а выполнить работы ему нужно до августа 2019 года. Как сообщается …
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16 ноября 2018, 03:00
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В выходные в Самарской области будет солнечно, но холодно
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16 ноября 2018, 02:32
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В Самарской области мать-алиментщицу наказали 60 часами обязательных работ
Жительница Самарской области проведет 60 часов за обязательными работами. Исполнительное производство в отношении нее возбудили в отделе судебных приставов Большечерниговского района. Ранее суд обязал женщину выплачивать на содержание своих детей 1/3 заработка до их совершеннолетия.
Общая сумма ее долгов …
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16 ноября 2018, 01:41
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Из Самары выдворили сторонника террористов
Сотрудники спецслужб задержали в Самаре молодого человека - сторонника террористов. 21-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, Шерзод Холматов привлек внимание Управления ФСБ по Самарской области из-за того, что открыто поддерживал международную террористическую организацию «Катиба Имам Аль-Бухори». Еще в 2014 году …
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16 ноября 2018, 12:23
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По Самаре "прокатилась" серия краж крышек с люков колодцев
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16 ноября 2018, 11:53
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В Самаре появится детская площадка на железнодорожном вокзале
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15 ноября 2018, 12:12
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В блогах: гибель в Тольятти семьи Ольденбург будоражит блогосферу
Резонансная гибель в Тольятти семьи Ольденбург - 30-летней мамы и ее 13-летнего сына-инвалида - продолжает будоражить самарскую блогосферу. В прошедшую субботу они выпали с 9-го этажа дома по бульвару Космонавтов. На трагедию отреагировала блогер Ольга Шелест. "Я преклоняюсь перед …
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14 ноября 2018, 05:26
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В Самаре сбили на «зебре» 14-летнюю девочку
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14 ноября 2018, 02:14
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В Самарской области ОРВИ и гриппом заразились 7273 человека
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14 ноября 2018, 01:11
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В Тольятти завели уголовное дело из-за гибели матери и ее сына
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12 ноября 2018, 04:22
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В Самарской области стартовала вторая волна вакцинации от гриппа
В Самарской области началась вторая волна вакцинации от гриппа. Детям и взрослым до конца ноября будут делать прививки отечественными вакцинами. В планах медиков — охватить более половины населения региона.
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1 ноября 2018, 09:41
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Самарские поликлиники получат вакцины от гриппа на днях
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24 октября 2018, 02:22
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Больных все больше: за неделю заразились 8997 жителей Самарской области
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2 октября 2018, 05:13
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В Самаре стартовала прививочная кампания
В Самарской области началась прививочная кампания. Вакцинируют от гриппа всех желающих, начиная с полугодовалых младенцев и заканчивая гражданами преклонного возраста. Главное, чтобы организм не был ослаблен каким-либо заболеванием, поэтому перед инъекцией пациентов осматривает терапевт. Для тех, кто прикреплен к медучреждению, …
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27 сентября 2018, 10:13
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Самарские школьники досрочно уходят на каникулы
В Самаре школьников досрочно отпустят на каникулы. В гордепартамент образования пришло постановление главного санитарного врача с рекомендациями Минобрнауки закрыть образовательные учреждения на карантин. Причина — рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Окончательное решение должно принять руководство каждой конкретной школы. Рекомендуемая длительность …
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22 марта 2018, 04:40
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Передумали: Минздрав не будет наказывать родителей, отказавшихся от вакцинации детей
В Минздраве отвергли идею штрафовать россиян, которые отказываются делать своим детям прививки от разных заболеваний. В министерстве сделали вывод, что гораздо эффективнее окажется планомерная разъяснительная работа со взрослыми. Об этом заявила руководитель ведомства Вероника Скворцова, информирует ТАСС.
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3 октября 2017, 03:19
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Детский омбудсмен вступилась за родителей, которые не хотят колоть детей
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19 сентября 2017, 07:06