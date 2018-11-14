Полным ходом идет финальный этап акции «Великие имена России», в рамках которой жители страны выбирают альтернативные названия для аэропортов. Всего участвуют 47 воздушных гаваней из 47 регионов страны.
Для аэропорта «Курумоч» предлагается выбрать имя из четырех вариантов. В шорт-лист вошли кандидатуры конструкторов Сергея Королева и Николая Кузнецова, режиссера Эльдара Рязанова и основателя Тольятти Василия Татищева. На текущий момент в голосовании за самарский аэропорт приняли участие 6211 человек. 3201 голос поступил за Королева, 1262 голоса получил Эльдар Рязанов, 1023 – Николай Кузнецов и 725 – Татищев.
Напомним, что финальный этап акции «Великие имена России» продлится до 30 ноября.
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