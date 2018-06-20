Россельхознадзор сообщил о вспышке бешенства в Самарской области В Самарской области вспышка бешенства, случаи заболевания среди животных резко участились. С начала года уже выявлено 15 очагов. Два из них в Самаре. 5 апреля вирус нашли у домашней кошки на улице Стара-Загоре. А 10 апреля в Красноглинском районе во …