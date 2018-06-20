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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Россельхознадзор сообщил о вспышке бешенства в Самарской области

Россельхознадзор сообщил о вспышке бешенства в Самарской области

В Самарской области вспышка бешенства, случаи заболевания среди животных резко участились. С начала года уже выявлено 15 очагов. Два из них в Самаре. 5 апреля вирус нашли у домашней кошки на улице Стара-Загоре. А 10 апреля в Красноглинском районе во 

18 апреля 2018, 03:33
288 кг томатов раздавили погрузчиком на овощной базе в Самаре

288 кг томатов раздавили погрузчиком на овощной базе в Самаре

В Самаре уничтожили 48 ящиков запрещенных томатов весом 288 килограммов. Помидоры в Россию завезли через Белоруссию из Турции. Эту продукцию в ходе рейда на овощную базу по улице Дальневосточной выявили сотрудники Самарской таможни, Россельхознадзора и Куйбышевской транспортной прокуратуры.

«На коробках с 

6 апреля 2018, 02:33
Более полутора тонн санкционных томатов и груш уничтожили под Самарой

Более полутора тонн санкционных томатов и груш уничтожили под Самарой

15 февраля сотрудники регионального управления Россельхознадзора, а также Самарской Таможни провели рейд по выявлению продуктов, запрещенных для ввоза в Россию. В ходе мероприятия проверяющие обнаружили партию турецких помидоров массов 462 килограмма и 1152 килограмма польских груш. Маркировка на их упаковке 

16 февраля 2018, 03:42
В Самарской области уничтожили 240 килограммов санкционных томатов черри

В Самарской области уничтожили 240 килограммов санкционных томатов черри

6 февраля сотрудники Самарской таможни вместе с представителями Россельхознадзора провели рейд по выявлению санкционных продуктов. Во время проверки работники надзорных служб обнаружили склад, на котором хранились 37 ящиков с помидорами черри общей массой 240 килограммов. Маркировка на таре свидетельствовала, что 

7 февраля 2018, 05:05
Под Тольятти уничтожили партию говядины

Под Тольятти уничтожили партию говядины

Инспекторы регионального Россельхознадзора в ходе совместного рейда с сотрудниками Таможни, ГИБДД и ФСБ задержали под Тольятти грузовой автомобиль, в котором перевозили 150 кг говядины. Водитель - житель Жигулевска не смог предоставить на продукцию необходимых ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих ее качество и 

3 ноября 2017, 12:09
Уничтожение «санкционки»: Ликвидацию оплатят владельцы запрещенных продуктов

Уничтожение «санкционки»: Ликвидацию оплатят владельцы запрещенных продуктов

Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в настоящее время анализирует предложение, согласно которому оплачивать уничтожение так называемой санкционной пищевой продукции будут ее владельцы.
По сведениям "Известий", в протоколе встречи за подписью министра промышленности и торговли Дениса Мантурова идет речь 

15 сентября 2017, 08:20
Полторы тонны говядины без документов уничтожили под Тольятти

Полторы тонны говядины без документов уничтожили под Тольятти

В Самарской области задержали полторы тонны подозрительной говядины. Фургон «Газель», груженный мясом, задержали на посту ДПС «Рубеж». Машина ехала по маршруту Ставропольский район – Тольятти, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
 
Представители ведомства обнаружили в машине 1500 килограммов мяса. Документов, 

5 октября 2016, 02:42
СМИ: США собрались хранить ядерные отходы с военных кораблей в Айдахо

СМИ: США собрались хранить ядерные отходы с военных кораблей в Айдахо

ВМС Соединенных Штатов и Министерство энергетики собираются возвести в Айдахо объект для хранения отработанного ядерного топлива с военных кораблей и субмарин. Стоимость масштабного проекта составит $1,6 млрд. Об этом информирует Associated Press.
Новый объект возведут на территории общей площадью 2,3 

4 октября 2016, 10:30
В Самарской области уничтожили колбасу из Узбекистана

В Самарской области уничтожили колбасу из Узбекистана

Более двух килограммов колбасы домашнего изготовления изъяли в аэропорту Курумоч. Продукцию вез гражданин, прибывший в Самару рейсом из Узбекистана. Документов, подтверждающих качество и безопасность колбасы, пассажир сотрудникам отдела ветеринарного надзора не предоставил.

Добавим, ранее в Курумоче задержали около двух 
22 декабря 2015, 04:01
В Самарской области утилизируют 700 коровьих шкур

В Самарской области утилизируют 700 коровьих шкур

Инспекторы самарского Россельхознадзора совместно с полицейскими задержали автомобиль с прицепом, в котором находилось 700 коровьих шкур. Вазовскую «десятку» остановили на десятом километре дороги из Самары в Уральск. На автомобиле были казахские госномера. Ветеринарных документов, подтверждающих качество и безопасность груза, у 
16 декабря 2015, 02:23
В Самаре уничтожат ещё 1275 кг мяса без документов

В Самаре уничтожат ещё 1275 кг мяса без документов

В ночь на 8 декабря на территории Самарской области сотрудники ГИБДД остановили машину с грузом. В «Газели» с казахстанскими номерами обнаружили 1275 килограммов говядины. Документов, подтверждающих качество и безопасность мяса, предъявлено не было. Изъятую партию мяса отправили на утилизацию, сообщили 
8 декабря 2015, 12:59
В Самарской области нашли 2 тонны мяса без документов

В Самарской области нашли 2 тонны мяса без документов

В областном управлении Россельхознадзора сообщили о задержании говядины сомнительного происхождения. Более 2,3 тонны мяса обнаружили в пяти автомобилях. Необходимых сопроводительных документов, которые могли бы подтвердить качество и безопасность продукции, специалистам не предоставили.
 
«Соответственно, данные партии мяса не проходили ветеринарно-санитарную 
4 декабря 2015, 11:26
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