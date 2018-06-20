Сотрудники Россельхознадзора по Самарской области уничтожили крупную партию мяса. Житель Кинельского района был остановлен на въезде в столицу губернии. В его машине находились 540 килограммов говядины. При этом на мясе отсутствовали необходимые клейма. Кроме того, у мужчины не было документов, подтверждающих безопасность продукта.
В итоге мясо было решено изъять и отправить на утилизацию. Говядину переработали в мясо-костную муку в присутствии владельца, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Самарской области.
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Добавим, ранее в Курумоче задержали около двух …
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«Соответственно, данные партии мяса не проходили ветеринарно-санитарную …
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4 декабря 2015, 11:26