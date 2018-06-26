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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 июня 2018г  
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Заключенных в Забайкалье будут кормить мраморной говядиной

Заключенных в Забайкалье будут кормить мраморной говядиной

Заключенных одной из колоний Забайкалья будут кормить мраморной говядиной. Об этом сообщает региональное управление ФСИН.

Исправительное учреждение уже закупило 100 голов телят абердин-ангусской породы, выведенной в Шотландии. Руководство колонии приняло решение трудоустроить пятерых заключенных колонии для организации выпаса животных. 
25 июня 2018, 09:03
Более полутонны говядины уничтожили в Самарской области

Более полутонны говядины уничтожили в Самарской области

Сотрудники Россельхознадзора по Самарской области уничтожили крупную партию мяса. Житель Кинельского района был остановлен на въезде в столицу губернии. В его машине находились 540 килограммов говядины. При этом на мясе отсутствовали необходимые клейма. Кроме того, у мужчины не было документов, 

20 июня 2018, 03:35
«Приятного аппетита 2.0»: В Зубчаниновке горы мяса вывалили прямо на дорогу

«Приятного аппетита 2.0»: В Зубчаниновке горы мяса вывалили прямо на дорогу

Необычную картину наблюдали вчера, 2 июня, самарские водители на дороге города. Рядом с постом ДПС, который на въезде в областной центр в поселке Зубчаниновка, расположились не только машины, но и... горы мяса. Очевидцы засняли необычное зрелище на видео и предположили, 
3 июня 2018, 04:20
Россельхознадзор сообщил о вспышке бешенства в Самарской области

Россельхознадзор сообщил о вспышке бешенства в Самарской области

В Самарской области вспышка бешенства, случаи заболевания среди животных резко участились. С начала года уже выявлено 15 очагов. Два из них в Самаре. 5 апреля вирус нашли у домашней кошки на улице Стара-Загоре. А 10 апреля в Красноглинском районе во 

18 апреля 2018, 03:33
288 кг томатов раздавили погрузчиком на овощной базе в Самаре

288 кг томатов раздавили погрузчиком на овощной базе в Самаре

В Самаре уничтожили 48 ящиков запрещенных томатов весом 288 килограммов. Помидоры в Россию завезли через Белоруссию из Турции. Эту продукцию в ходе рейда на овощную базу по улице Дальневосточной выявили сотрудники Самарской таможни, Россельхознадзора и Куйбышевской транспортной прокуратуры.

«На коробках с 

6 апреля 2018, 02:33
Более полутора тонн санкционных томатов и груш уничтожили под Самарой

Более полутора тонн санкционных томатов и груш уничтожили под Самарой

15 февраля сотрудники регионального управления Россельхознадзора, а также Самарской Таможни провели рейд по выявлению продуктов, запрещенных для ввоза в Россию. В ходе мероприятия проверяющие обнаружили партию турецких помидоров массов 462 килограмма и 1152 килограмма польских груш. Маркировка на их упаковке 

16 февраля 2018, 03:42
Опасную свинину пытались завезти на рынок Тольятти

Опасную свинину пытались завезти на рынок Тольятти

В Тольятти сотрудники ветслужбы, Россельхознадзора и ФСБ задержали партию свинины весом почти полтонны. Четыре туши неизвестного происхождения на 428 килограммов пытались завезти на рынок «Ларина».  Владелец автомобиля-универсала не смог предоставить на свой груз необходимых ветеринарных сопроводительных документов.

«Мясо было без ветеринарных 
16 ноября 2017, 03:36
Под Тольятти уничтожили партию говядины

Под Тольятти уничтожили партию говядины

Инспекторы регионального Россельхознадзора в ходе совместного рейда с сотрудниками Таможни, ГИБДД и ФСБ задержали под Тольятти грузовой автомобиль, в котором перевозили 150 кг говядины. Водитель - житель Жигулевска не смог предоставить на продукцию необходимых ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих ее качество и 

3 ноября 2017, 12:09
Самарцев травят опасным мясом?

Самарцев травят опасным мясом?

В Самарской области наиболее опасно употреблять в пищу мясо и молоко. Более 640 килограммов некачественной продукции изъято из оборота в 1 квартале текущего года.

О проведённой работе отчитался региональный Роспотребнадзор. За 3 месяца 2017 года ведомство проверило 178 объектов торговли и 

28 апреля 2017, 12:44
Ученые нашли натуральный заменитель мяса

Ученые нашли натуральный заменитель мяса

Американские исследователи утверждают, что нашли натуральный продукт, который может полностью заменить людям мясо. По мнению экспертов из Университета Колорадо, насекомые нисколько не уступают мясу по содержанию полезных и питательных веществ, а в некоторых показатетелях даже превосходят его.

Ученые заявили, что в насекомых содержится на 20% 

21 ноября 2016, 03:29
Полторы тонны говядины без документов уничтожили под Тольятти

Полторы тонны говядины без документов уничтожили под Тольятти

В Самарской области задержали полторы тонны подозрительной говядины. Фургон «Газель», груженный мясом, задержали на посту ДПС «Рубеж». Машина ехала по маршруту Ставропольский район – Тольятти, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
 
Представители ведомства обнаружили в машине 1500 килограммов мяса. Документов, 

5 октября 2016, 02:42
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