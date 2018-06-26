На днях инспекторы регионального управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками полиции остановили на трассе автомобиль «Лада-Приора» с прицепом. В машине оказался груз говядины массой 1216 килограммов. Водитель пояснил, что вез мясо на продажу в Самару из Кинель-Черкасского района.
Однако планам заработать не суждено было сбыться. Мужчина не смог предоставить документов, подтверждающих качество и безопасность говядины. Кроме того, на ней отсутствовали клейма.
Вся мясопродукция была направлена на утилизацию в соответствии с действующим законодательством, сообщает управление Россельхознадзора по Самарской области.
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