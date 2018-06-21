В Самаре один из лучших стрит-фудов в стране. Это следует из исследования, проведенного сервисом Tvil.ru. По результатам опроса туристов и болельщиков ЧМ-2018 сайт составил рейтинг городов с самой вкусной «уличной едой». Самара вошла в Топ-5. Лидером стал Санкт-Петербург - стрит-фуд северной столицы похвалили 24 процента респондентов, далее Москва – 17%. У Самары и Ростова-на-Дону – по 14%, 10% проголосовали за Казань. Главной гастрономической фишкой Самары болельщики называют раков и вяленую рыбу.
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Иностранные болельщики помогли «Крыльям Советов»
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21 июня 2018, 04:41
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Воздух в местах пребывания болельщиков круглосуточно проверяют в Самаре
Дышите спокойно. Качество воздуха в Самаре сейчас проверяют круглосуточно. Самое пристальное внимание к атмосфере в районе фан-зоны и стадиона ЧМ-2018 "Самара Арена".
18 проб воздуха в день по 14 показателям, включая уровень радиации. Непрерывный мониторинг состояния атмосферы во время чемпионата мира …
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21 июня 2018, 04:17
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Австралийские болельщики на велосипедах приехали из Казани в Самару
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21 июня 2018, 02:05
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Первые болельщики сборных Дании и Австралии приехали на «Самара Арену»
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21 июня 2018, 01:40
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Футболисты Дании выложили в соцсети видео и фото из Самары
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21 июня 2018, 12:04
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Как болельщик потерял и нашел свой свитер в Самаре
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21 июня 2018, 11:19
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Передвижной фестиваль стритфуда приедет в Самару
В Самару в июле прибудет караван фудтраков. Он состоит из 11 трейлеров с едой. На каждом указано название города-организатора ЧМ-2018 в России: «Москва», «Санкт-Петербург», «Саранск», «Самара», «Нижний Новгород», «Екатеринбург», «Калининград», «Казань», «Волгоград», «Сочи», «Ростов-на-Дону». Фудтраки проедут по регионам страны, преодолев …
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19 июня 2018, 01:15
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Как находить опасную еду и болезни через смартфон, придумали ученые в Самаре
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15 марта 2018, 11:09
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Праздник желудка: Самарцы ели на скорость пиццу, шоколад и гамбургеры
Сегодня, 16 декабря, в Самаре в ТЦ «Сила спорта» состоялось необычное соревнование. Здесь собрались самые активные любители вкусно поесть. Причем им предстояло это сделать еще и на скорость, передает 63.ru
Участникам желудочного батла предстояло как можно быстрее «умять» …
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17 декабря 2017, 12:13
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Ученые рассказали, как разная еда влияет на настроение
Разные блюда совершенно различным образом оказывают влияние на настроение представителей разных возрастных групп. Такое умозаключение сделали ученые из Бингемтонского университета.
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12 декабря 2017, 11:26