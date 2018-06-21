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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Иностранные болельщики помогли «Крыльям Советов»

Иностранные болельщики помогли «Крыльям Советов»

Накануне болельщики из Дании и Австралии приняли участие в необычной самарской вечеринке на борту теплохода. Ее организовал самарский футбольный клуб «Крылья Советов». Впереди еще четыре матча ЧМ-2018 в столице губернии - перед каждым пройдет такой же праздник. Все доходы пойдут 

21 июня 2018, 04:41
Воздух в местах пребывания болельщиков круглосуточно проверяют в Самаре

Воздух в местах пребывания болельщиков круглосуточно проверяют в Самаре

Дышите спокойно. Качество воздуха в Самаре сейчас проверяют круглосуточно. Самое пристальное внимание к атмосфере в районе фан-зоны и стадиона ЧМ-2018 "Самара Арена". 

18 проб воздуха в день по 14 показателям, включая уровень радиации. Непрерывный мониторинг состояния атмосферы во время чемпионата мира 

21 июня 2018, 04:17
Австралийские болельщики на велосипедах приехали из Казани в Самару

Австралийские болельщики на велосипедах приехали из Казани в Самару

В Самару из Казани приехали австралийские болельщики-велосипедисты Мэтт Догерти и Чу Ван Ли. Потом они планируют таким же образом добраться из Москвы до Владимира и Суздаля, а затем проехать по «Золотому кольцу». В день пара преодолевала на велосипедах примерно по 
21 июня 2018, 02:05
Первые болельщики сборных Дании и Австралии приехали на «Самара Арену»

Первые болельщики сборных Дании и Австралии приехали на «Самара Арену»

В Самаре на стадионе «Самара Арена» сегодня состоится второй в городе матч в рамках ЧМ-2018 – сыграют сборные Дании и Австралии. Начало – в 16:00. Вход на арену открывается за 3 часа до матча. Болельщики уже прибывают на стадион и 
21 июня 2018, 01:40
Футболисты Дании выложили в соцсети видео и фото из Самары

Футболисты Дании выложили в соцсети видео и фото из Самары

В Самару прибыли игроки сборных Австралии и Дании, которые сегодня сыграют в рамках ЧМ-2018 по футболу на стадионе «Самара Арена». Скандинавы уже выложили в соцсети фотографии из Самары и свои впечатления о городе. Датские футболисты сейчас живут в пятизвездочной гостинице 

21 июня 2018, 12:04
Как болельщик потерял и нашел свой свитер в Самаре

Как болельщик потерял и нашел свой свитер в Самаре

В Самаре сотрудники бюро находок рассказали, где хранятся потерянные футбольными болельщиками вещи. Напомним, фестиваль болельщиков на площади Куйбышева стартовал 14 июня одновременно с ЧМ-2018 по футболу. В день матча Россия – Египет 19 июня там собрались 20 тысяч человек. Сегодня 
21 июня 2018, 11:19
Передвижной фестиваль стритфуда приедет в Самару

Передвижной фестиваль стритфуда приедет в Самару

В Самару в июле прибудет караван фудтраков. Он состоит из 11 трейлеров с едой. На каждом указано название города-организатора ЧМ-2018 в России: «Москва», «Санкт-Петербург», «Саранск», «Самара», «Нижний Новгород», «Екатеринбург», «Калининград», «Казань», «Волгоград», «Сочи», «Ростов-на-Дону». Фудтраки проедут по регионам страны, преодолев 
19 июня 2018, 01:15
Как находить опасную еду и болезни через смартфон, придумали ученые в Самаре

Как находить опасную еду и болезни через смартфон, придумали ученые в Самаре

В Самаре ученые создали устройство, которое поможет выявлять опасную для здоровья еду и 
15 марта 2018, 11:09
Праздник желудка: Самарцы ели на скорость пиццу, шоколад и гамбургеры

Праздник желудка: Самарцы ели на скорость пиццу, шоколад и гамбургеры

Сегодня, 16 декабря, в Самаре в ТЦ «Сила спорта» состоялось необычное соревнование. Здесь собрались самые активные любители вкусно поесть. Причем им предстояло это сделать еще и на скорость, передает 63.ru
 
Участникам желудочного батла предстояло как можно быстрее «умять» 
17 декабря 2017, 12:13
Ученые рассказали, как разная еда влияет на настроение

Ученые рассказали, как разная еда влияет на настроение

Разные блюда совершенно различным образом оказывают влияние на настроение представителей разных возрастных групп. Такое умозаключение сделали ученые из Бингемтонского университета.
В процессе масштабных экспериментов добровольцы из разных регионов мира дистанционно проходили анкетирование. Они рассказывали о своих гастрономических привычках, любимых блюдах 

12 декабря 2017, 11:26
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