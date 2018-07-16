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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Материалы по теме:

15 тысяч человек смотрели финал ЧМ-2018 на Фестивале болельщиков в Самаре

15 тысяч человек смотрели финал ЧМ-2018 на Фестивале болельщиков в Самаре

В воскресенье, 15 июля, в Самаре последний день работал Фестиваль болельщиков FIFA. Посмотреть финальную игру ЧМ-2018 на фан-зону пришли в этот вечер 15 тысяч человек.

Напомним, что матч между Францией и Хорватией завершился победой французов. После трансляции прошла церемония 
16 июля 2018, 09:35
Огромные граффити в честь победы сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018 появятся в Самаре

Огромные граффити в честь победы сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018 появятся в Самаре

На доме №369 по улице Ново-Садовой в Промышленном районе губернской столицы скоро нарисуют граффити в честь победы сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018. Напомним, что 1 июля национальная команда России выиграла матч с Испанией со счетом 1(4):1(3) и получила право 

15 июля 2018, 09:49
В блогах: неофициальные фан-зоны ЧМ-2018

В блогах: неофициальные фан-зоны ЧМ-2018

Тему мундиаля продолжают и в паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте". Местные жители возмущаются, почему мэрия города полностью провалила вопрос с фан-зонами? "Неофициальные фесты были по всей стране - в Стерлитамаке, Севастополе, Рязани... Где-то собирались тысячи людей, где-то - лишь десятки. 
14 июля 2018, 07:53
Подростки потоптались и

Подростки потоптались и "полежали" на топиарной фигуре в Самаре

Самарцы обсуждают в соцсетях поведение двух девочек-подростков. Очевидец разместил фотографии, на которых видно, как одна из них сидит и ходит, а вторая - прислоняется и почти лежит на топиарной фигуре в виде мяча и бутсы в аэропорту "Курумоч". Скорее всего, 
13 июля 2018, 02:40
Волонтеров ЧМ-2018 наградят на фанфесте в Самаре

Волонтеров ЧМ-2018 наградят на фанфесте в Самаре

В пятницу, 13 июля, на площади Куйбышева в Самаре подведут итоги волонтерской программы ЧМ-2018 в Самаре. На фанфест придут около 2000 добровольцев. В торжественной обстановке наградят активных волонтеров, координаторов, а также участников проектов-финалистов всероссийского конкурса общественно значимых проектов «Наследие волонтерской 
12 июля 2018, 11:10
600 тысяч болельщиков ЧМ-2018 посетили фан-зону в Самаре

600 тысяч болельщиков ЧМ-2018 посетили фан-зону в Самаре

За время проведения ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена» матчи смотрели 250 тысяч зрителей, а Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева собрал 600 тысяч участников. Об этом рассказал в четверг, 12 июля, врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.
 
Напомним, что после завершения мундиаля 
12 июля 2018, 04:22
После 15 июля начнется демонтаж оборудования на фан-зоне в Самаре

После 15 июля начнется демонтаж оборудования на фан-зоне в Самаре

После 15 июля на фан-зоне на площади Куйбышева в центре Самары начнется демонтаж оборудования. Напомним, что специально для зрителей на самой большой площади Европы был установлен гигантский экран, на котором транслировались матчи ЧМ-2018. Его размер - 9х16 метров, а качество 

12 июля 2018, 02:38
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