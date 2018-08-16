Футбольный клуб «Крылья Советов» приглашает болельщиков поучаствовать в перформансе который пройдет перед самым началом матча с «Локомотивом». На каждом зрительском кресле стадиона «Самара Арена» гостей будут ждать листовки. По специальной команде зрители должны поднять их перед собой, раскрасив трибуны стадиона в цвета «КС».
Напомним, матч четвертого тура чемпионата России по футболу «Крылья Советов» - «Локомотив» пройдет на «Самара Арене» 19 августа. Начало встречи запланировано на 17:30.
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Герой программы «Тотальный футбол» - Евгений Конюхов
Голкипер футбольного клуба «Крылья Советов» дал эксклюзивное интервью корреспонденту «ТЕРРЫ». Одной из главных тем разговора стало развитие детского футбола в регионе.
Подробности смотрите в программе «Тотальный футбол» во вторник 28 августа в 18:00.