|
В блогах: Про стадион "Волга"
Блогер matrokreazoth <https://matrokreazoth.livejournal.com/> обеспокоен судьбой стадиона «Волга».
«Попался на глаза проект жилого комплекса "Спортград", - пишет он в "Живом журнале". - Этот ЖК, видимо, планируют строить на Автобусном проезде. Сейчас там пустырь, примыкающий к стадиону "Волга". Автостоянку оттуда …
|
14 сентября 2018, 11:30
|
Трамваи снова будут доезжать до Хлебной площади только в 2020 году
|
14 сентября 2018, 04:50
|
Ушел из жизни почетный генеральный консул Словении в Самарской области
14 сентября стало известно о смерти почетного генерального консула республики Словения в Самарской области Николая Ульянова. Николай Юрьевич возглавлял консульство с 2007 года. Республика Словения стала первым иностранным государством, пришедшим в Самарскую область с консульской миссией. Кроме того, Николай Ульянов …
|
14 сентября 2018, 03:51
|
Синоптики рассказали, когда придет похолодание в Самарскую область
|
14 сентября 2018, 03:23
|
Вратарь Гиорги Лория тепло попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»
|
13 сентября 2018, 02:08
|
В Самаре болельщикам предлагают забрать газон с поля «Металлурга»
В четверг, 13 сентября, болельщиков самарских «Крыльев Советов» зовут сыграть вместе с ветеранами, тренерами и административным составом команды на стадионе «Металлург». Начало матча в 17:00. В ближайшие дни на старейшем стадионе областной столицы начнется реконструкция основного поля, и его заменят …
|
12 сентября 2018, 05:41
|
Вратарь Гиорги Лория ушел из «Крыльев Советов»
Самарские «Крылья Советов» внесли в заявку на сезон российской премьер-лиги 29-летнего французского полузащитника Йоана Молло. Напомним, что он уже выступал за нашу команду и перешел в клуб на правах свободного агента. Комитет Российского футбольного союза разрешил «Крыльям» дозаявить футболиста вне …
|
12 сентября 2018, 03:29
|
Йоан Молло присоединился к «Крыльям Советов»
|
11 сентября 2018, 10:22
|
Играть можно: Поле самарского «Металлурга» устроило комиссию РФС
Глава комиссии Российского футбольного Союза Сергей Куликов остался доволен полем самарского «Металлурга» по результатам инспекции стадиона. Он выразил уверенность, что спортарена готова принять матч 1/4 Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Спортивного чиновника цитирует ТАСС.
«Переживания, само …
|
17 февраля 2018, 03:09
|
Новая осечка в матчах с аутсайдерами: "Крылья Советов" - "Ротор" 1-1
|
14 октября 2017, 05:29
|
"Крылья Советов" начали сезон в ФНЛ с победы над "Лучом-Энергией"
Самарские "Крылья Советов" обыграли "Луч-Энергию" из Владивостока в матче 1-го тура первенства Футбольной национальной лиги сезона-2017/18.
Встреча, прошедшая сегодня, 8 июля, на поле самарского стадиона "Металлург", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Сергей Самодин (33-я …
|
8 июля 2017, 11:43