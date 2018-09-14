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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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В блогах: Про стадион

В блогах: Про стадион "Волга"

Блогер matrokreazoth <https://matrokreazoth.livejournal.com/> обеспокоен судьбой стадиона «Волга».

«Попался на глаза проект жилого комплекса "Спортград", - пишет он в "Живом журнале". - Этот ЖК, видимо, планируют строить на Автобусном проезде. Сейчас там пустырь, примыкающий к стадиону "Волга". Автостоянку оттуда 
14 сентября 2018, 11:30
Трамваи снова будут доезжать до Хлебной площади только в 2020 году

Трамваи снова будут доезжать до Хлебной площади только в 2020 году

С четверга, 20 сентября, трамваи № 1, 3 и 5 не будут доезжать до Хлебной площади. Это связано со строительством Фрунзенского моста. Представители Минтранса сообщили, что движение там возобновится не раньше 2020 года. На время работ трамвайные пути демонтируют.

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14 сентября 2018, 04:50
Ушел из жизни почетный генеральный консул Словении в Самарской области

Ушел из жизни почетный генеральный консул Словении в Самарской области

14 сентября стало известно о смерти почетного генерального консула республики Словения в Самарской области Николая Ульянова. Николай Юрьевич возглавлял консульство с 2007 года.  Республика Словения стала первым иностранным государством, пришедшим в Самарскую область с консульской миссией. Кроме того, Николай Ульянов 

14 сентября 2018, 03:51
Синоптики рассказали, когда придет похолодание в Самарскую область

Синоптики рассказали, когда придет похолодание в Самарскую область

В выходные в Самарской области будет теплая погода без осадков. Но в начале следующей недели ситуация начнет меняться: в большинстве районов пройдут дожди, значительно похолодает.  В ночь на субботу, 15 сентября, синоптики обещают переменную облачность и небольшой дождь местами. Будет 
14 сентября 2018, 03:23
Вратарь Гиорги Лория тепло попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»

Вратарь Гиорги Лория тепло попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»

«Крылья Советов» покидает голкипер, игрок сборной Грузии Гиорги Лория. Он играл за самарскую команду с 2015 года и очень душевно попрощался с болельщиками и Самарой.

- Очень жаль, что приходится расставаться с клубом в таком режиме. Я бы хотел сказать 
13 сентября 2018, 02:08
В Самаре болельщикам предлагают забрать газон с поля «Металлурга»

В Самаре болельщикам предлагают забрать газон с поля «Металлурга»

В четверг, 13 сентября, болельщиков самарских «Крыльев Советов» зовут сыграть вместе с ветеранами, тренерами и административным составом команды на стадионе «Металлург». Начало матча в 17:00. В ближайшие дни на старейшем стадионе областной столицы начнется реконструкция основного поля, и его заменят 
12 сентября 2018, 05:41
Вратарь Гиорги Лория ушел из «Крыльев Советов»

Вратарь Гиорги Лория ушел из «Крыльев Советов»

Самарские «Крылья Советов» внесли в заявку на сезон российской премьер-лиги 29-летнего французского полузащитника Йоана Молло. Напомним, что он уже выступал за нашу команду и перешел в клуб на правах свободного агента. Комитет Российского футбольного союза разрешил  «Крыльям» дозаявить футболиста вне 
12 сентября 2018, 03:29
Йоан Молло присоединился к «Крыльям Советов»

Йоан Молло присоединился к «Крыльям Советов»

Во вторник, 11 сентября тренировки с основной командой «Крыльев Советов» начнет французский полузащитник Йоан Молло. Накануне он прибыл в Самару. В зоне прилета аэропорта «Курумоч», несмотря на позднее время, его встречали поклонники. Напомним, что Молло подписал с самарским клубом соглашение, 
11 сентября 2018, 10:22
Играть можно: Поле самарского «Металлурга» устроило комиссию РФС

Играть можно: Поле самарского «Металлурга» устроило комиссию РФС

Глава комиссии Российского футбольного Союза Сергей Куликов остался доволен полем самарского «Металлурга» по результатам инспекции стадиона. Он выразил уверенность, что спортарена готова принять матч 1/4 Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Спортивного чиновника цитирует ТАСС.
 
«Переживания, само 
17 февраля 2018, 03:09
Новая осечка в матчах с аутсайдерами:

Новая осечка в матчах с аутсайдерами: "Крылья Советов" - "Ротор" 1-1

Игра 18-го тура "Крылья Советов" – "Ротор-Волгоград" на стадионе "Металлурге", собравшем почти 2,5 тысячи зрителей, как и все матчи этого игрового дня, началась с минуты молчания в память о Константине Сарсании, который ушел из жизни 7 октября в возрасте 49 
14 октября 2017, 05:29

"Крылья Советов" начали сезон в ФНЛ с победы над "Лучом-Энергией"

Самарские "Крылья Советов" обыграли "Луч-Энергию" из Владивостока в матче 1-го тура первенства Футбольной национальной лиги сезона-2017/18.

Встреча, прошедшая сегодня, 8 июля, на поле самарского стадиона "Металлург", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Сергей Самодин (33-я 
8 июля 2017, 11:43
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