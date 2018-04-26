28 апреля на стадионе «Самара-Арена» пройдет первый тестовый матч. В рамках 35 тура первенства ФНЛ на футбольном поле сойдутся «Крылья Советов» и воронежский «Факел». На зрительских трибунах соберутся 15 тысяч человек.
По результатам встречи организаторы будут ожидать отзывы не только от специалистов, но и от обычных зрителей. Каждый сможет обратиться на «горячую линию» и поделиться мнением о матче. Сделать это будет можно по телефону 8 (846) 200-01-27, который будет работать 28 и 29 апреля, а также на почту social@samara-2018-host.city.
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