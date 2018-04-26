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Материалы по теме:

Высотки на месте стадиона могут построить в Самаре

Высотки на месте стадиона могут построить в Самаре

В Самаре на месте бывшего стадиона «Буревестник» захотели построить новые высотные дома. Владельцем площадки называют бизнесмена Алексея Шаповалова. По предварительным данным, здания будут высотой в 25 этажей. На площадке уже снесли оставшееся от бывшего стадиона здание, сообщают очевидцы.

«В 
26 апреля 2018, 10:49
Стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» ждет заключение о соответствии 26 апреля

Стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» ждет заключение о соответствии 26 апреля

Стадиону ЧМ-2018 "Самара Арена" заключение о соответствии будет выдано в четверг, 26 апреля. Об этом на пресс-конференции в Москве журналистам сообщил вице-премьер и председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович. Напомним, 28 апреля на новом поле запланирован первый тестовый матч в рамках 
25 апреля 2018, 05:00
На стадионе «Самара-Арена» начали наносить разметку на футбольном поле

На стадионе «Самара-Арена» начали наносить разметку на футбольном поле

28 апреля объект примет первый тестовый матч.
25 апреля 2018, 08:14
Проданы все билеты на первый тестовый матч на «Самара Арене»

Проданы все билеты на первый тестовый матч на «Самара Арене»

В Самаре проданы все билеты на первый тестовый матч на стадионе «Самара Арена». Как уже сообщала «ТЕРРА», 28 апреля «Крылья Советов» (Самара) и «Факел» (Воронеж) сыграют матч 35-го тура первенства ФНЛ. Напомним, эта игра пройдет при 30-процентной загрузке трибун. На 
23 апреля 2018, 05:00
Появилось фото очереди за билетами на «Самара Арену»

Появилось фото очереди за билетами на «Самара Арену»

В Самаре за билетами на первый тестовый матч на стадионе «Самара Арена» выстроились очереди. Билеты продают в кассах стадиона «Металлург» и в 
23 апреля 2018, 03:04
28 апреля пройдет первый матч на стадионе «Самара-Арена»

28 апреля пройдет первый матч на стадионе «Самара-Арена»

Тестовые игры на стадионе «Самара-Арена» пройдут 28 апреля и 6 мая. Об этом было объявлено на заседании регионального комитета «Россия-2018».

28 апреля в рамках первенства ФНЛ «Крылья Советов» встретятся с воронежским «Факелом», а 6 мая с краснодарской «Кубанью». Первая игра пройдет 

19 апреля 2018, 08:38
Сегодня «Крылья Советов» опробуют новое поле ЧМ-2018

Сегодня «Крылья Советов» опробуют новое поле ЧМ-2018

Футболисты самарских «Крыльев Советов» сегодня, 11 апреля, опробуют новое поле для матчей ЧМ-2018. Речь идет о «Стадионе Калиниград», там самарцы сыграют первый на этой арене тестовый матч с местной «Балтикой» в рамках 32-го тура первенства ФНЛ. В рамках теста предусмотрен 

11 апреля 2018, 10:16
Набор стюардов на матчи ЧМ-2018 завершается в Самаре

Набор стюардов на матчи ЧМ-2018 завершается в Самаре

В Самарской области завершается набор людей, которые будут работать на должности стюардов на новом стадионе во время чемпионата мира по футболу. Планируется, что во время игр будут трудиться 1400 человек. У желающих получить уникальный опыт еще есть немного времени: набор 

8 апреля 2018, 08:46
К ЧМ-2018 футбольный газон «Самара Арена» везут на 22 грузовиках

К ЧМ-2018 футбольный газон «Самара Арена» везут на 22 грузовиках

В Самару скоро отправят 
6 апреля 2018, 04:04
Качество возведения стадиона «Самара-Арена» проверит московская фирма

Качество возведения стадиона «Самара-Арена» проверит московская фирма

Министерство строительства России нашло подрядчика, который займется проведением строительного контроля на стадионе «Самара-Арена». Согласно информации на сайте госзакупок, эту работу доверят специалистам московской фирмы «СК УниверсалСтрой». По данным из открытых источников, ранее она инспектировала возведение международного делового центра «Москва-Сити» на 

13 февраля 2018, 07:06
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