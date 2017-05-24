Больнице им. Н.И. Пирогова не хватает средств на оснащение оборудованием к чемпионату мира по футболу 2018 года. В этом признался главный врач медучреждения Александр Вавилов.
Ежегодно в больнице им. Н.И. Пирогова проходят лечение порядка 80 тысяч горожан и гостей Самары. Медучреждение может принять в стационар до 1000 человек. Летом 2018 года персоналу предстоит пройти испытание Мундиалем. Пиковые нагрузки придутся на июнь-июль, когда в Самару съедутся болельщики и спортсмены из разных регионов России и зарубежных стран. Чтобы сделать из 140-летней "Пироговки" больницу европейского уровня требуются солидные вложения. Необходимо закупить новое оборудование, провести косметический и капитальный ремонт в корпусах.
Александр Вавилов (главный врач ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница им. Н.И. Пирогова"):
"Необходимо приобрести аппарат искуственной вентиляции лёгких, наркозные аппараты, это кардиомониторы и многое другое. Будут капитально отремонтированы реанимационные залы, конечно же коридор и все смотровые. Меняется подъезд для машин. Сейчас у нас рядом с приёмным покоем есть место лишь для одной машины скорой помощи. Планируем, что после проведения работ, сюда смогут одновременно подъезжать 4 медицинских автомобиля.
На приобретение оборудования заложено 59 миллионов рублей, на ремонт - 32 миллиона. Это, к сожалению, не совсем всё,что мы хотели бы видеть с коллегами. Не укладываемся в нормативы по оснащению."
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