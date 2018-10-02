За неделю в Самарской области 8,5 тысяч человек заразились ОРВИ и гриппом … За прошлую неделю, с 17 по 23 сентября, в Самарской области зарегистрировали 8547 случаев ОРВИ и гриппа. В областной столице заболели 4025 человек. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, сейчас заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на неэпидемическом уровне, но количество