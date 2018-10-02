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В блогах: в Тольятти возбуждено дело "в результате тяжелой и кропотливой работы"
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, сегодня пайщики ЖСК "Татищев-2" побывали на личном приёме у руководителя управления Следственного комитета по Самарской области Валерия Самодайкина. "В результате тяжелой и кропотливой работы нам удалось добиться возбуждения уголовного дела против председателя ЖСК. …
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2 октября 2018, 08:29
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В Самаре на один день перекроют улицу Ленинскую
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2 октября 2018, 05:37
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В Самаре врачи удалили гематому мозга с помощью системы навигации
В понедельник, 1 октября, в больнице имени Пирогова в Самаре прошла первая в регионе нейрохирургическая операция с применением отечественной навигационной системы AUTOPLAN. Ее разработали ученые Института инноваций СамГМУ. Больной, которому была необходима операция, поступил в реанимацию больницы с инсультом и …
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2 октября 2018, 04:44
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Под Самарой автомобиль с разорванной шиной улетел в кювет: пострадал водитель
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2 октября 2018, 04:22
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В Самаре стартовала прививочная кампания
В Самарской области началась прививочная кампания. Вакцинируют от гриппа всех желающих, начиная с полугодовалых младенцев и заканчивая гражданами преклонного возраста. Главное, чтобы организм не был ослаблен каким-либо заболеванием, поэтому перед инъекцией пациентов осматривает терапевт. Для тех, кто прикреплен к медучреждению, …
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27 сентября 2018, 10:13
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За неделю в Самарской области 8,5 тысяч человек заразились ОРВИ и гриппом
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26 сентября 2018, 01:34
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Самарские школьники досрочно уходят на каникулы
В Самаре школьников досрочно отпустят на каникулы. В гордепартамент образования пришло постановление главного санитарного врача с рекомендациями Минобрнауки закрыть образовательные учреждения на карантин. Причина — рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Окончательное решение должно принять руководство каждой конкретной школы. Рекомендуемая длительность …
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22 марта 2018, 04:40
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Ростуризм предупредил об эпидемии гриппа в США
Ростуризм выпустил предупреждение об ухудшении ситуации по гриппу в США. Эпидемия объявлена на всей территории страны, кроме столичного штата и Гавайев. Количество людей с симптомами, наблюдающимися при гриппе, в 3 раза превысило допустимый порог и продолжает расти, сообщает РИА Новости.
В связи …
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21 февраля 2018, 05:08
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На карантин по гриппу закрыты 40 школ и детсадов Самарской области
В Самарской области на карантин из-за гриппа и ОРВИ полностью закрыли 40 детских образовательных учреждений: 31 школа, одна школа-интернат и восемь детских садов.
«Частично приостановлен образовательный процесс в 366 классах 69-ти школ и 46 группах 35-ти дошкольных учреждений, четырех классах первой …
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21 февраля 2018, 11:36
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Как самарцам пережить грипп и сохранить здоровье
Мы часто противопоставляем ОРВИ и грипп, хотя грипп – это тоже острая респираторная вирусная инфекция. Правда, наиболее опасная и протекающая тяжело, чаще других ОРВИ вызывающая осложнения. Более того, грипп может представлять угрозу жизни!
Об особенностях гриппа и мерах профилактики рассказывает заведующая …
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9 февраля 2018, 11:21
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11 тысяч самарцев заболели ОРВИ
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10 октября 2017, 01:21