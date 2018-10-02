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«Бункер S» Эфир передачи от 02.10.2018  
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Материалы по теме:

В блогах: в Тольятти возбуждено дело

В блогах: в Тольятти возбуждено дело "в результате тяжелой и кропотливой работы"

В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, сегодня пайщики ЖСК "Татищев-2" побывали на личном приёме у руководителя управления Следственного комитета по Самарской области Валерия Самодайкина. "В результате тяжелой и кропотливой работы нам удалось добиться возбуждения уголовного дела против председателя ЖСК. 
2 октября 2018, 08:29
В Самаре на один день перекроют улицу Ленинскую

В Самаре на один день перекроют улицу Ленинскую

В субботу, 6 октября, с 12:00 до 16:00 в Самаре будет ограничено движение транспорта на улице Ленинской от дома № 123 до улицы Рабочей. В этот день в историческом центре областной столицы пройдет историко-патриотический фестиваль «Ожившие страницы истории». Конечно, перекрытие 
2 октября 2018, 05:37
В Самаре врачи удалили гематому мозга с помощью системы навигации

В Самаре врачи удалили гематому мозга с помощью системы навигации

В понедельник, 1 октября, в больнице имени Пирогова в Самаре прошла первая в регионе нейрохирургическая операция с применением отечественной навигационной системы AUTOPLAN. Ее  разработали ученые Института инноваций СамГМУ. Больной, которому была необходима операция, поступил в реанимацию больницы с инсультом и 
2 октября 2018, 04:44
Под Самарой автомобиль с разорванной шиной улетел в кювет: пострадал водитель

Под Самарой автомобиль с разорванной шиной улетел в кювет: пострадал водитель

В понедельник, 1 октября, произошла авария на трассе в Кинельском районе. По информации сотрудников Госавтоинспекции, 26-летний парень ехал на автомобиле ВАЗ 1116930 по трассе  Самара — Бугуруслан. По пути у машины разорвало шину, автомобилист не справился с управлением и скатился 
2 октября 2018, 04:22
В Самаре стартовала прививочная кампания

В Самаре стартовала прививочная кампания

В Самарской области началась прививочная кампания. Вакцинируют от гриппа всех желающих, начиная с полугодовалых младенцев и заканчивая гражданами преклонного возраста. Главное, чтобы организм не был ослаблен каким-либо заболеванием, поэтому перед инъекцией пациентов осматривает терапевт. Для тех, кто прикреплен к медучреждению, 
27 сентября 2018, 10:13
За неделю в Самарской области 8,5 тысяч человек заразились ОРВИ и гриппом

За неделю в Самарской области 8,5 тысяч человек заразились ОРВИ и гриппом

За прошлую неделю, с 17 по 23 сентября, в Самарской области зарегистрировали 8547 случаев ОРВИ и гриппа. В областной столице заболели 4025 человек. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, сейчас заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на неэпидемическом уровне, но количество 
26 сентября 2018, 01:34
Самарские школьники досрочно уходят на каникулы

Самарские школьники досрочно уходят на каникулы

В Самаре школьников досрочно отпустят на каникулы. В гордепартамент образования пришло постановление главного санитарного врача с рекомендациями Минобрнауки закрыть образовательные учреждения на карантин. Причина — рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Окончательное решение должно принять руководство каждой конкретной школы. Рекомендуемая длительность 

22 марта 2018, 04:40
Ростуризм предупредил об эпидемии гриппа в США

Ростуризм предупредил об эпидемии гриппа в США

Ростуризм выпустил предупреждение об ухудшении ситуации по гриппу в США. Эпидемия объявлена на всей территории страны, кроме столичного штата и Гавайев. Количество людей с симптомами, наблюдающимися при гриппе, в 3 раза превысило допустимый порог и продолжает расти, сообщает РИА Новости.

В связи 
21 февраля 2018, 05:08
На карантин по гриппу закрыты 40 школ и детсадов Самарской области

На карантин по гриппу закрыты 40 школ и детсадов Самарской области

В Самарской области на карантин из-за гриппа и ОРВИ полностью закрыли 40 детских образовательных учреждений: 31 школа, одна школа-интернат и восемь детских садов. 

 

«Частично приостановлен образовательный процесс в 366 классах 69-ти школ и 46 группах 35-ти дошкольных учреждений, четырех классах первой 

21 февраля 2018, 11:36
Как самарцам пережить грипп и сохранить здоровье

Как самарцам пережить грипп и сохранить здоровье

Мы часто противопоставляем ОРВИ и грипп, хотя грипп – это тоже острая респираторная вирусная инфекция. Правда, наиболее опасная и протекающая тяжело, чаще других ОРВИ вызывающая осложнения. Более того, грипп может представлять угрозу жизни!

Об особенностях гриппа и мерах профилактики рассказывает заведующая 

9 февраля 2018, 11:21
11 тысяч самарцев заболели ОРВИ

11 тысяч самарцев заболели ОРВИ

В Самаре уже второй месяц растет заболеваемость ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, с 2 по 9 октября в Самарской области зарегистрировано 11 с половиной тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Почти половина из них выявлена в Самаре - 6300. На каждые 10 
10 октября 2017, 01:21
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